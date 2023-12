Latinos tienen más trabajo en construcción, salud y atención al cliente, destaca la Administración Biden

El reciente reporte de empleos en Estados Unidos muestra que la tasa de desempleo entre los latinos se mantuvo en 4.6%, una estabilidad que se logró con la integración de trabajos en las industrias de la construcción, salud y atención a cliente.

“La construcción y la salud siguen siendo creadores de empleo [además] del entretenimiento y la hostelería pasan por buen momento”, destacó en entrevista Tom Pérez, asistente y asesor principal del Presidente Biden y director de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca. “En otras palabras, más gente va a restaurantes y bares. Tienen ingresos disponibles”.

Pérez apuntó el hecho de que los estadounidenses salgan a divertirse y tengan dinero suficiente para servicios de entretenimiento y restaurantes.

“Porque cuando tienes dinero en la cartera y no puedes gastarla y no sales, entonces los restaurantes y bares no contratan gente”, dijo. “Y el hecho de que estemos viendo un crecimiento en el ocio y la hospitalidad”.

Agregó que la industria de atención médica se coloca en este momento como la principal creadora de empleos, incluso entre latinos y son trabajos “bien remunerados”, lo cual abona a la estabilidad económica de las familias.

“Es la industria de crecimiento número uno en este momento y se proyecta que tendrá un crecimiento continuo en los próximos 10 años”, acotó. “También es un área de enorme crecimiento para los latinos. Y esas son más buenas noticias. Son trabajos bien remunerados”.

Pérez recordó que cuando el presidente Barack Obama asumió la presidencia, la tasa de desempleo de los latinos era de alrededor del 8%, pero aunque aumentó –debido a la crisis financiera– comenzó a bajar. Esa tendencia, según las estadísticas del Departamento del Trabajo se mantuvo incluso con el expresidente republicano Donald Trump, pero la pandemia de COVID-19 impactó nuevamente los trabajos.

Tom Pérez es asistente y asesor principal del Presidente Biden y director de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca. Crédito: Samuel Corum | Getty Images

La estrategia económica del presidente Biden, destaca Pérez, ha permitido bajar la tasa de desempleo de 4.9% en agosto a un momento estable al 4.6%.

“La economía ha tenido un crecimiento económico realmente positivo”, destacó el funcionario. “Ha sido realmente positivo para los latinos”.

El reciente reporte del Departamento del Trabajo indica que la situación económica ayudó a crear 199,000 puestos de trabajo en noviembre, lo que suma más de 14 millones de puestos en la actual administración. La tasa de desempleo general es de 3.7%.

Los trabajos mejor pagados

La Administración Biden destaca que si bien los latinos han obtenido mejores trabajos en industrias como la salud y la construcción, su contribución a la economía también es particularmente importante al ser de los grupos que más nuevas pequeñas empresas han creado.

“Cuando nos fijamos también en las inversiones en empresas propiedad de latinos, estamos viendo un enorme crecimiento en las pequeñas empresas y no es una coincidencia que el Plan de Rescate Estadounidense incluyera muchos incentivos para los latinos que tienen pequeñas empresas”, dijo Pérez.

Cuestionado sobre el nivel de los salarios en los nuevos empleos, el funcionario dijo que la mayoría de los trabajos permitirán a las personas acceder a mejores beneficios sociales, incluso formar parte de un sindicato, aspectos que mejoran sus ingresos.

Pérez dijo que el “crecimiento en el movimiento sindical” entre los latinos era realmente excelente, lo que les permite negociar mejores salarios.

