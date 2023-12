Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de diciembre de 2023

Aries

El consejo principal es establecer límites para cuidar tu salud, ya que tanto tu cabeza como tu estómago muestran señales de malestar. Hoy en día estás en una etapa muy perra de tu vida, te sentirás algo confundido confunda sin saber qué rumbo sigues o qué esperas de cierta persona que está y no está, ten en cuenta que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, sigue tu rumbo y no permitas que nadie te detenga. Deja de perder el tiempo en el teléfono y aléjate de las redes sociales para evitar dolores de cabeza al ver cosas que no te van agradar mucho de ciertas personas. Además, debes mejorar lo que comes, deja fuera de tu mesa alimentos fuertes para tu estómago. Lo que no pudo ser ni ped**o, suelta todo eso que no te deja avanzar o te detienen al momento de ir por tus sueños. En lo amoroso, con la entrada de Venus en Escorpio, es necesario dejar el pasado atrás para abrir espacio a nuevas oportunidades. Baja un poco lo que esperas de las personas y permite que entren en tu vida personas más reales, no montes a nadie en un pedestal. Te la pasas dando consejos, aplícalos en tu vida, practica lo que predicas mi cielo. En la medida que creas en tu poder de atracción será en la medida en que tengas a tu lado a ese ser que has diseñado en tu pensamiento para ti, la vida es bella y esta llena de oportunidades, tienes que verla de esa manera, cierra ciclos del pasado para que no te chingu***en tu presente y aprende a ver la vida distinta.

Tauro

Estás metida en un ciclo de ansiedad que afecta toda tu vida, sobre todo tus relaciones. Andar entre dos aguas no te ayuda en nada y daña tu bienestar general. Disfruta cada día como si fuera el último, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Así que échale ganas a todo y disfruta tus días en caso de estar soltero o soltera. Debes tomar una decisión importante esta semana, ponte a ti misma en primer lugar y deja de lado lo que piensen los demás. Se parida en decir lo que sientes en lugar de querer evitar una discusión, aprende a no tolerar situaciones que no aceptarías para un amigo. En el ámbito amoroso, ten cuidado con esas relaciones toxicas y tensas, debes cuidar de ti mismo antes que cualquier otra cosa. La semana se presenta como un momento muy importante para enfocarte en tu bienestar y darle más importancia a tu propia salud mental y emocional. Estarás algo sacado o sacada de onda en estos días, te sentirás sin ánimos de nada, quizás la vida no ha sido justa contigo pero una cosa es cierto y lo sabes bien, la fortaleza que has adquirido en estos días te ayudará un chin**go en tu futuro pues no volverás a tropezar o caer tan fácilmente en los mismos errores.

Géminis

Confía en tus corazonadas y en tu habilidad para captar las indirectas. Hay alguien cercano que necesita tu apoyo, pero anda medio perdido para pedirlo. Como eres un crack leyendo entre líneas, seguro descifras rápido quién está en aprietos y requiere un abrazo o un consejo a tiempo. Aunque tengas mil cosas en la cabeza, no dejes de darte tus momentos con la familia y los amigos que escogiste. Siempre que pretendas que las cosas cambien necesitas dejar de actuar de la misma manera de siempre, solo así los resultados que obtengas serán distintos. En el tema del amor, toca mejorar la forma de comunicarte. Nada de encerrarse si algo te tiene dando vueltas la cabeza. Esa actitud está dejando rastro en tus relaciones. Si hay algo que no te cuadra con tu pareja o en la relación, suéltalo, quedarse callado solo empeora las cosas. Recuerda que Mercurio retrogrado viene en camino el 13 de diciembre, y es posible que empieces a sentir sus efectos esta semana. Mantén la calma, todo tiene su explicación. Se aproximan grandes movimientos en tu vida, cambios importantes que traerán contigo una vida más feliz y amena, cuestiones del pasado retornan pero te darás cuenta que ya no te afectan en lo más mínimo, es importante que pienses dos veces las decisiones que vayas a tomar de hoy en adelante para que no cometas los mismos errores en un futuro.

Cáncer

Sé que andas tratando de mantener tu cabeza ocupada para no lidiar con lo que te duele, pero eso, en realidad, es arriesgado. Es hora de enfrentar esos problemas que te están frenando. Llora todo lo que necesites ahora mismo, porque si no lo haces, te aseguro que en cualquier momento explotas y con la persona menos indicada. Con Venus en Escorpio, el planeta del amor te echa una mano. Si estás soltero, prepárate para soltar todo tu encanto. Tienes el poder para saber ir por lo que se te da la gana y lograrlo, se te da mucho decir las cosas como son y de frente sin miedo a que te critiquen o hablen de ti pero eso en ocasiones te trae friego de problemas, eres una persona de cuidado y quien se mete contigo la paga tarde o temprano ya sea por ayuda del karma o por tus propias manos pues sueles cobrártelas muy caro. No tengas miedo a sentir nuevamente amor o cariño por alguien, si tu corazón fue lastimado no permitas que ese error te siga fregando la existencia, pon todo de tu parte pues estás a días de conocer a una persona que será muy importante para ti y vendrá mediante una red social o amistad. Vas a notar una mejora en tu autoestima, y de repente, te verás más guapo en el espejo. Si ya tienes pareja, es el tiempo perfecto para hablar con tu pareja sobre el futuro, ya sabes, viajes, mudanzas, compromisos. Venus en Escorpio fortalece las bases del compromiso, así que es el momento perfecto para aclarar hacia dónde va su relación.

Leo

Cuídate un montón de las amistades, Siempre estás ahí para los demás, eres súper empático, ¡aunque no lo crean! Pero ojo, rodearte de gente que se queja todo el tiempo solo te va a cargar de dramas innecesarios. Busca compañías que compartan lo que es importante para ti, tu estilo de vida y tu manera de ver las cosas. Si hay que soltar a alguien, no pasa nada, a veces hay que limpiar el círculo de amigos para avanzar.

Con Venus en Escorpio, vas a sentir una conexión brutal con tus raíces. Puede que hasta planees un viajecito a un lugar de tu infancia donde eras feliz. Está padre regresar para recordar, pero no te quedes pegado ahí. Ahora toca volar alto, ponerte retos y probar cosas nuevas. Al final, eres Leo, y esa energía no cabe en sitios pequeños. Tu sexto sentido te dirá quién de las personas que tienes a tu alrededor vale la pena y quien no te sirve ni para ir a chin**gars a su madre, necesitas ser muy persuasivo y ponerte las pilas, ya no permitas que se sigan burlando de tus sentimientos, recuerda de qué signo eres y haz honor a eso. Tienes todo para triunfars en la vida y cumplir tus metas sin embargo le has huevoneado mucho y eso te ha quitado puntos. Deja de pensar en el amor y verlo como una prioridad en tu vida cuando realmente no es así, hay mejores cosas que atender como el cumplimiento de tus sueños y metas, si llega el amor que bien sino ni te preocupes que solo viniste y solo te irás. ¡Que tengas una semana genial!

Virgo

Estás absorbiendo demasiado los problemas, perdiendo tu buena onda y las ganas de pelear. Esta semana, corta ese rollo. Organiza tu agenda y sácate una hora o dos para hacer algo que realmente te guste y no esté en la rutina. Ya sea hacer deporte, meditar, caminar, leer, pintar o cocinar, elige lo que te haga feliz. Si no frenas, acabarás agotado.

En tus relaciones, si algo te jode, suéltalo claro en vez de actuar con indirectas. Últimamente, las críticas y consejos de tus cercanos te afectan más por el lío en tu cabeza. Aguas con un chisme en la familia que podría perjudicarte. Si ya una vez confiaste en esa persona y te fregó la existencia no vale la pena volver a sufrir por lo mismo. Con Venus en Escorpio evita reaccionar bruscamente. Ve al grano con el que te gusta, no pierdas el tiempo con likes y emojis; si quieres su atención, usa palabras. Ten cuidado con una persona que está por entrar a tu vida pues te va hacer sufrir mucho. Si estas soltero o soltera no te agobies y disfruta estos días pues en cuanto inicie el 2024 llegará a ti una persona o te darás cuenta de la existencia de alguien cercano a ti con quien entablarás una relación muy estable. No aflojes sin protección y menos con personas que no conoces del todo bien pues podrías exponerte a sufrir alguna infección, recuerda de siempre cuidarte y protegerte a la hora de embarrar la brocha.

Libra

Muchos sueños se harán realidad pues las energías del universo están en cambios y por tanto estarán girando a tu favors. No busques pretextos para no hacer tus cosas, pon la mirada en el objetivo y ve tras él, que nadie te detenga pues estas por llegar a la meta; te desesperan que las cosas no se den rápido pero recuerda que toda vela tiene su hora. Echa un vistazo a cómo te comunicas, porque Mercurio está a punto de ponerse retrógrado el 13 y ya está causando estragos. Podrías ser malinterpretado, y eso te duele más que nada. A veces eres muy directo o irónico sin querer, y no todos captan la onda. No tengas miedo de aclarar las cosas si metes la pata, es mejor prevenir que dejar dudas. Venus, tu planeta, entra en Escorpio este lunes, y vas a querer expresar tu amor a lo grande. Pero ojo, no te obsesiones ni te vuelvas dependiente de alguien. Si surgen dudas sobre los sentimientos de esa persona, recuerda lo que hace, las acciones hablan más que las palabras. Si estás soltero/a, estate pendiente de tus DM de Instagram, porque alguien inesperado podría aparecer. Libra, tu poder de manifestación es más grande de lo que piensas. ¡Compruébalo por ti mismo! Cuídate de mentiras y engaños por parte de compañeros de trabajo o de una amistad cercana pues te va ocasionar un problema muy grande en el cual tú nombre quedará algo manchado. En la medida que mandes a la chin**gada a gente pesimista que solo te deprime y ensucia tu entorno será en la medida que ya no caigas en depresiones.

Escorpión

Ni se te ocurra dejar que las emociones negativas de los demás te jodan la vida. Esta semana, es momento de poner un límite y alejarte un poco de esos que solo se quejan y no paran de hablar de sus dramas sin escuchar a nadie más. No te precipites ni tomes decisiones a la ligera ni te dejes manipular por quienes te rodean, toma las cosas con calma y analiza qué es lo que más te conviene a ti y no a las demás personas. Concéntrate en ti, tu chamba y tu gente, y mantente firme para que los chismes ajenos no te manchen la vida. Estás en un punto en el que no toleras tonterías, y si no pones límites, terminarás explotando y echándote a perder por culpa de otros. Este lunes Venus, el planeta del amor, entra en tu territorio y despierta la fiera en ti. Todo en tus relaciones se pone más pasional, más intenso. Nadie te va a frenar. Si estás soltero/a, algo en tu interior te va a decir que te lances con esa persona, y esta semana, no hay nada que te detenga en el arte de la conquista. A pesar de tu actitud, tu corazón también quiere su cuota de comprensión, apoyo y valor. Está por llegar invitación a un nuevo proyecto e invitación a realizar un viaje. Tu manera de ver la vida ha cambiado mucho ya no eres el o la ingenua que se creía de todos y confiaba en medio mundo, has madurado muchísimo y esa es la clave para que no vuelvas a caer en las mismas pende**jadas que ya cometiste en el pasado. Podrías ser víctima de tus propias palabras así que no hagas promesas que no cumplirás.

Sagitario

Estamos en tu temporada, y aunque esta semana te sentirás más pensativo, notarás que estás cambiando constantemente. Es hora de ajustar prioridades y cortar relaciones que ya no encajan en tu vida. Extrañarás a alguien del pasado, sin duda ya no hay amor ni sentimientos pero la soledad es cabr**ona y podría hacerte dudar de lo que sientes en realidad. Ya no te aflijas tanto ni des importancia a lo que ya fue y no está presente. Acepta que algunas conexiones son temporales, vienen y van. A pesar de todo, esta semana te verás diferente en el espejo, más sexy y fuerte. Con Venus en Escorpio, tu autoestima se disparará. Esto mejorará tus relaciones, ya sea que estés soltero o en pareja. Presta atención a nuevas miradas, incluso alguien que antes te ignoraba podría empezar a notarte. Es momento que te pongas las pilas y visualices hacia dónde te diriges antes de que cometas más errores. Una persona de tierra lejana aparecerá en estos días, te dará mucha paz en la distancia y podría comenzar a ganar tu corazón sin que te des cuenta. Ya no vivas de errores ni te culpes de cuestiones que no cometiste.

Capricornio

Debes poner el foco en ti, en tu salud, y hacer eso que siempre has querido, pero nunca encuentras tiempo para hacer. La vida es solo una, y esos minutos no vuelven, así que es momento de darle más valor al tiempo que al dinero. Este lunes, con Venus entrando en Escorpio, te darás cuenta de que tus amigos son tu verdadero soporte en este momento. Experimentarás algo que te hará pensar: “¡Caray, qué suerte tenerlos!” y los valorarás más que nunca. También notarás que eres fundamental para ellos, sintiéndote una pieza clave en el rompecabezas de la amistad.

Ya no te pongas mal si la persona que te interesa no te busca o no hace nada por estar contigo, aprende a no depender de nadie y sacar adelante tu vida pues solo a ti te corresponde a nadie más. Tendrás un cambio increíble, como si tu año nuevo, tu 2024, comenzara justo ahora. Revaluarás muchas cosas y podrías plantearte cambios significativos en tu entorno. Si tienes decisiones importantes por tomar, hazlo esta semana antes de que Mercurio entre en retroceso el día 13. Cambios muy buenos se aproximan, maduración, se consolida un proyecto o inicias negocio. Debes de no estresarte tanto y esperar el momento correcto para que los proyectos maduren y se consoliden. Podrías iniciar romance en estas fechas pero se ven discusiones y desconfianza antes de. Viene un problema o discusión en puerta en la familia que te va sacar de tus casillas.

Acuario

Lánzate a planear algo chulo y diferente con tus amigos o gente especial. Haz eso que llevas tiempo queriendo hacer, busca la fecha y hora perfectas, y no dejes que nada te impida disfrutarlo. Ya no te compliques tanto la existencia por ped**os del pasado, que te valgan esas cuestiones tienes un camino nuevo que recorrer que te dejará grandes ganancias y nuevas oportunidades. Ahora tienes la libertad que anhelabas, así que siéntete libre y exprime esa libertad. En cuestiones del corazón, si estás soltero/a o conociendo a alguien, es normal que tengas dudas, sobre todo si apuntas alto. Hay alguien que te gusta, pero no quieres enamorarte sin estar seguro. Si las cosas son ambiguas, es mejor alejarse de los ‘casi algo’ para evitar heridas propias y a la otra persona. Si te sientes inseguro, dedica más tiempo para ti mismo. Organiza citas contigo, como ir al cine, comer en tu restaurante favorito solo o hacer compras sin distracciones. Valoras el tiempo contigo mismo, y recuerda que no necesitas a nadie más para ser feliz. Ten cuidado con lo que deseas pues se te podría cumplir más pronto de lo que deseas, así que trata que tus pensamientos giren en torno a cosas positivas. La vida te llenará de nuevas oportunidades en muchos ámbitos de tu vida pero tendrás que ser muy inteligente para saber aprovechar lo que está en tu camino.

Piscis

Es hora de cortar lazos con una relación que te está causando daño, ya sea en el amor o en la amistad. No debes quedarte en un lugar donde sientes que te explotan o que la otra persona no te aporta lo que tú das. Aunque la decisión sea difícil, ya has tomado conciencia de la situación y es lo mejor alejarte lo antes posible. Podrías caer en errores al permitir que cierta persona se inmiscuya en tu vida, a nadie le corresponde tomar decisiones más que a ti mismo. Una amistad anda desde hace tiempo que quiere decirte unos comentarios negativos que escucho sobre ti pero no ha encontrado la forma de hacerlo, en estos días podría tomar esa decisión. Con la entrada de Venus en Escorpio este lunes, sentirás la llamada de tu lado espiritual, reconociendo la necesidad de reconectar contigo mismo. Como un auténtico signo de agua, esta semana te sumergirás en reflexiones profundas para entender mejor tus deseos y metas. Estás decidida a realizar cambios significativos en tu vida, y para lograrlo, te comprometerás plenamente con nuevos objetivos. Una persona cercana necesita tu apoyo, y aunque pueda resultar difícil, expresar la verdad será fundamental para ayudar a su crecimiento. ¡Que tengas una semana positiva! Momentos importantes vienen a ti, ya no seas tan desconfiado e las personas que han estado contigo siempre y te han brindado apoyo moral y económico.