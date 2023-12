Christian Meier habla como nunca sobre su vida amorosa y revela detalles sobre su boda

A cinco meses de haber contraído matrimonio con Andrea Bosio, el galán de telenovelas Christian Meier rompió el silencio sobre su relación y la reacción de sus hijos al enterarse de esta nueva etapa en su vida.

En una entrevista reciente, el actor que dio participó en historias como “Luz María” y “La Tormenta” hablo sobre su regreso a la música con el álbum “He vuelto a Casa”, proyecto con el que retoma uno de sus amores más grandes, el del canto y la composición.

“Al final de la pandemia tenía un puñado de canciones nuevas y se las mostré a un amigo productor y me dijo: ‘Tú has escrito un álbum’ ¿qué quieres hacer con él?’. Creo que esto fue lo bonito que me trajo la pandemia y este álbum nació ahí”, contó en el programa People VIP.

Sin embargo, este no fue el único tema que el peruano abordó durante su charla. Y es que por primera vez en mucho tiempo decidió revelar algunos detalles de su vida amorosa, específicamente de la “luna de miel” que vive a 5 meses de haber contraído matrimonio nuevamente.

“Ha sido algo muy bonito. Yo he estado de nómada por los últimos 20 años”, reveló el histrión. “Conocí a Andrea que es hoy es mi esposa. Iniciamos una hermosa relación y cuando llegó el momento de contarles a mis hijos (Stefano, Taira y Gia, fruto de una relación previa) que ya están grandes; ellos estaban encantados con la idea. Le dieron la bienvenida, no solamente ellos sino toda la familia”, aseguró.

El recibimiento que sus hijos dieron a Bosio fue inmediato, así lo reveló Christian Meier: “El día que anunciamos que íbamos a casarnos los tres dijeron: ‘Queremos decir algo el día de tu boda (…) Ellos eran muy pequeños cuando me divorcié de su madre, entonces ellos me han visto dedicarme a ellos, trabajar, viajar por el mundo, perderme seguramente de algunos compromisos por esta carrera tan bonita pero también tan sacrificada”.

Y todo parece indicar que dicho enlace matrimonial se llevó a cabo de manera satisfactoria, ya que de acuerdo con los reportes de varios medios esta se realizó en el Vista Valley Country Club, de San Diego, CA., en compañía de 120 invitados, incluyendo famosos como Ana de la Reguera.

