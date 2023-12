Horóscopo de hoy de Nana Calistar 15 de diciembre de 2023

Piscis

Piscis, sabes que te encanta disfrutar de la buena comida, y está bien mientras no se vuelva costumbre repetirlo constantemente. Si hoy la báscula te lanzó una señal de alarma, sería bueno que le hagas caso a ese aviso. Las tapas, aunque sean pequeñas, y las cervezas que las acompañan suman calorías. No te estoy diciendo que te pongas a dieta extremista, simplemente trata de no darte esos gustitos todos los días. Es por tu bienestar general, no solo por el aspecto físico. Desde hoy, mejor alimentación: más frutas y verduras en tu dieta, que parecen haber desaparecido de tu nevera últimamente. ¡Cuida ese estómago, Piscis! Ten presente que no todo lo que brilla es oro así que no te deslumbres por cualquier cosa que llegará a tu vida, se paciente y espera lo que en realidad mereces. Es posible que sufras de insomnio en estos días y sientas malestares como estrés o migraña, date un día para descansar y no pensar en nada. Cuida mucho las cuestiones de líos con tu pareja en caso de tener, podrías cometer errores graves de los cuales te arrepentirás en un lapso no mayor a dos semanas, tienes una boca que es bien complicada mantenerla cerrada, te da por soltar veneno y no te importa quien salga salpicado o salpicada. Una amistad te llegará con chismes y noticias que te pondrán algo tenso o tensa, te costará trabajo creer esas cuestiones.

Acuario

Acuario, hay algo que te está dando dolores de cabeza a diario. Eres súper independiente y amas tu libertad, pero hoy te das cuenta de que involucraste a alguien en tu vida pensando que era indispensable, y ahora no sabes cómo quitártelo de encima. Asume tu responsabilidad en esto, busca la forma de prescindir de esa persona sin herirla, sé honesta y no eches culpas a otros por algo que tú misma provocaste. Si eres de las Acuario que todavía vive las secuelas de una ruptura complicada, es hora de cambiar el chip. Deja tus miedos atrás, Acuario, es difícil que la situación se repita. Abre de nuevo las puertas al amor y asegúrate de que esta lotería no te tocará dos veces. ¡Dale Acuario, tú puedes! Fiesta en puerta en la cual la pasarás de la mejor manera. Te viene la posibilidad de mejorar ingresos mediante un pago que te llegará, cuídate de traiciones familiares. Posibilidad de un viaje y cambios de actitud, empezarás a madurar y dejarán de importarte personas con las que no podías vivir. Te viene noticia del extranjero y amistad te buscará para chismes y nuevas buenas. Podrías ser víctima de robo o perdida de objetos materiales o económicos. Familiares necesitarán de tu ayuda ahora más que nunca, recuerda que tu familia deberá de constituir lo más importante para ti, algunas veces la descuidas mucho por atender a personas que solo constituyen una pérdida de tiempo pues tarde o temprano se irán de tu vida sin decir adiós.

Capricornio

Estás deseando a diario salir de una situación que te incomoda, Capricornio, pero nada de lo que haces parece dar resultado. Hoy deberías reconocer que quizá has elegido métodos equivocados. Casi todos los problemas tienen solución y además tú tienes recursos de sobra. Posiblemente lo que te está fallando es la paciencia, una cualidad que no es tu fuerte ni de lejos. También si rebajas un poco tu nivel de estrés serás capaz de ver las cosas con más claridad y seguro que podrás encontrar la salida por ti misma. Prueba a hacer a diario un poco de yoga o por lo menos prueba con ejercicios de respiración, que te ayudarán a relajarte. Si quieres que tus asuntos funcionen, Capricornio, has de recuperar la calma hoy mismo. Mantenerte tranquila es ahora prioritario. Y si el problema que te aqueja es sentimental, con mayor motivo. El día que aprendas a valorar lo que tienes y lo que siempre ha estado ahí a tu lado ese día conocerás el significado de la verdadera felicidad, deja de exigir algo que no estás dispuesto o dispuesta a dar, la vida te va sonreír de la mejor manera y llegarán grandes sorpresas que te van alegrar mucho tu día. Cuídate estos días de tu estomago andarás irritado por gastritis o colitis que podrías desarrollar, necesitas comer más sanamente. Una noticia de amistad te dejará muchas cosas que pensar. Ex amistad podría acercarse a ti para querer solucionar lo que en el pasado los distanció. Un chisme se aproxima y serás víctima de él. Aguas con subida de peso, controla tu alimentación y no comas por comer.

Sagitario

Has notado que adelantarte a los eventos te ha sido de gran utilidad últimamente. Tu intuición está en su punto y hoy es el momento perfecto para aprovechar esta ventaja, especialmente porque parece que tus pensamientos se están convirtiendo en realidad. Es probable que te enfrentes hoy a una situación que requiere ir más allá de las apariencias, y ya sabes que tienes esa capacidad. Decide cómo reaccionar de la mejor manera posible y no dejes que nada arruine tu momento espléndido. Antes de tomar decisiones importantes, piensa bien y, sobre todo, escucha a tu voz interior para evitar caer en errores. Además, en el ámbito sentimental, tu buen carácter ha cautivado a alguien que conociste recientemente. Presta atención hoy para descubrir de quién se trata, seguro que tampoco te resulta indiferente. ¡Disfruta, Sagitario! No quieras más de lo que te quieran y no des todo por alguien. Ten cuidado con cambios de mal humor podrías afectar tu trabajo o provocar discusión en la familia. Ya no te mortifiques por cuestiones que no te corresponden, aprende a ver solo por ti y tu familia y lo demás que siga su camino. Hay una persona de tu pasado que te rechazó y que ahora regresa con las intenciones de querer algo serio contigo, mándalo a freír espárragos que no estás para cuando le dé su gana. Persona que ya tiene una relación podría llegar en estos días, no te metas en esas cosas o terminaras dañándote o haciendo daño a terceras personas.

Escorpio

Si te preocupa haber perdido esa buena forma física que tenías hace un tiempo, tranquila, proponte un nuevo plan que puedas seguir a diario. Con el frío, te has quedado pegada al sofá y la pereza te ha frenado a la hora de hacer ejercicio. Elige una actividad física que de verdad te entusiasme, nada de pagar en el gimnasio para no ir o quedar con amigos para hacer algo una vez y ya. Haz una lista de actividades que te flipen de verdad, como deportes de defensa personal o cualquier tipo de baile, para mantenerte en forma de la mejor manera. Encuentra algo que te apasione para hacer a diario, porque otras opciones no van a estimular tu constancia. ¡Vamos Escorpio, a darle al movimiento! Te sentirás algo preocupado o preocupada por noticia esperada, no pasa nada, todo se dará de la manera que sea mejor para ti. Dile next a deudas pues entrarás en un ciclo que comenzarás a ver la salida. Deja de pensar que el amor no se hizo para ti pues tarde o temprano tendrás que tragarte tus palabras. Arreglo de documentos o trámites en puerta se aproximan. Encuéntrale sentido a tu vida y haz esas cosas que te llenen o te saquen una sonrisa, no desperdicies el tiempo con personas que no te valoran pudiéndolo aprovechar con tu familia o amistades cercanas.

Libra

Últimamente los rollos familiares te están comiendo más tiempo del usual y eso hoy te tiene más preocupada de lo necesario. Aunque en líneas generales todo te va de maravilla, sientes la necesidad de más libertad de acción, como si estuvieras amarrada con tu gente, sintiéndote responsable y obligada a resolver cualquier problemilla que les atañe. Es normal, sobre todo con las fechas que se acercan. Supera ese bajón hoy y date cuenta de que es más una sensación tuya que un problema real. Por suerte, te encanta tu trabajo, dedícale un poco más de tiempo ahora, sumérgete en él hasta que pase la tormenta que te impide ver lo afortunada que eres y que no te deja ser completamente feliz. ¡Dale pa’ lante, Libra! Cuida mucho tus espaldas pues hay personas en tu trabajo o alrededores de tu casa que no te ven con buenos ojos, los malos deseos hacia ti te cargan de malas energías, procura cargar siempre con un limón. Si tienes pareja ten cuidado con sus amistades que frecuenta, podrían estar influyendo en tu relación con él o ella. Cuídate de poner en un altar a quien tiene más pecados que tú, recuerda que hay muchas personas disfrazadas de ovejas. Vienen cambios muy importantes en el área de los dineros, podrías pasar por una racha un tanto difícil pero al final del mes sabrás resolverla de la mejor manera, aprende a cuidar más tu dinero y no mal gastarlo en cosas que no necesitas.

Virgo

Si hoy sientes que no estás completamente satisfecha con lo que tienes y logras a diario, échale un ojo a tu alrededor y date cuenta de la buena suerte que te acompaña. Claro, te lo has ganado a pulso con mucho esfuerzo, pero hay gente que se parte el lomo igual y no llega a sus metas. Además, estás avanzando sin parar hacia el éxito y eres súper valorada en el ámbito profesional, no solo por tu talento sino también por ser una persona de calidad. Disfruta hoy de este viaje donde todo te sonríe, Virgo, y de la compañía de tus amigotes. No todos tienen la combinación perfecta que tú tienes al alcance de la mano. Recuerda agradecerle al Universo, eso te traerá más prosperidad. ¡Estás en racha, Virgo! Si tienes pareja hay inseguridades y celos, algunas veces pelean sin alguna razón, la costumbre les podría afectar, necesitan un cambio de rutina. Se visualiza la preparación de un viaje y la posibilidad de un cambio radical en tu vida que será para bien. Un proyecto se cancela, pero viene algo grande en menos de un mes en tu área laboral, lo cual te dejará grandes ganancias y buenas relaciones de trabajo. Ten cuidado con pagos y deudas o podrías meterte en problemas, no compres cosas que no necesitas ni inviertas en algo que sabes no te dará buenas ganancias.

Leo

Si hoy sientes que estás bajo de ánimo y tu energía está por los suelos, dale permiso a tu cuerpo para relajarse y recuperarse un poco. Tal vez estés agobiada por asumir demasiadas responsabilidades diarias. Date un descanso, te vendrá de maravilla. No te rayes con pensamientos que te alteren o te hagan sentir culpable por cosas que no son realmente tu rollo. Ayuda cuando puedas, pero sin perjudicarte. Y si no estás al 100 en el plano mental, no podrás ayudar mucho, así que hoy céntrate en recargar tus baterías. No te agobies por todo lo que tienes pendiente antes de Nochebuena, relájate y ve sobre la marcha. ¡Hoy es día de cuidarte, Leo! Persona que ya no está físicamente contigo te dará una sorpresa desde otra vida, no temas, habrá sueños o situaciones que te la recuerden, te sentirás más seguro o segura pues te protege y quías en próximas fechas recibas un mensaje especial mediante un sueño. Aprende a conocer cada una de tus virtudes y defectos y cuando menos acuerdes llegará la persona que te hará llegar al mismo cielo; ten presente que merece estar a tu lado no quien ame tus virtudes pues esas cualquiera las puede querer o apreciar, quien esté a tu lado deberá de ser quien ame tus defectos. Te vienen cosas muy buenas que tienes que aprovechar a la primera o podrías quedarte como el perro de las dos tortas, trata de aceptar todo lo que puedas siempre y cuando tengas la certeza que no quedarás mal con una de las partes.

Cancer

La Navidad te tiene con las pilas al tope y estás pensando en darte un regalo a ti misma, como un patinete eléctrico, una bici o incluso una moto. Antes de lanzarte, párate un momento y piensa en los contras, como dónde lo vas a guardar y los gastos que conlleva. También puede ser que estés considerando una mascota. Tómatelo con calma, no actúes de inmediato; mejor piénsalo bien y hazlo cuando estés bien segura. Antes de tomar cualquier decisión, échale un vistazo a la almohada hoy. Seguro que mañana decides con más cabeza. ¡No te precipites, Cáncer! Que nadie te quite las ganas de ser feliz, aprende a despójate de todo lo que te impida avanzar. Ten presente que a ti te corresponde elegir a la persona que estará a tu lado no a tu familia, decide que es lo que necesitas para ser feliz en tu vida y que nadie se meta en tus sueños y anhelos que solo a ti te corresponden. Aléjate de personas que no creen en ti o solo te ponen obstáculos en tu camino. Te llega noticia del extranjero o de amistad lejana con la cual en próximas fechas podría volver a reunirte. Te viene la visita de una persona inesperada que cambiará muchas cosas de ti, no te alejes tanto de tus amistades o podrían bufarte y criticarte, se les da mucho el chisme cuando no vas a las reuniones y suelen hablar mucho de ti.

Géminis

Es hora de hacer limpieza en tu casa y deshacerte de lo viejo e inútil. Prepara tu hogar cada día hasta fin de año para arrancar el 2024 con buen pie. Aprovecha los ratos libres y no te dejes vencer por la pereza; vale la pena. Empaca esa ropa antigua, deshazte de lo que ya no te gusta y llévalo a reciclar o véndelo online. ¡Puedes sacar una lana para darte un gustito! Invita a tu mejor amiga a echarte una mano y, cuando terminen, salgan a celebrar. ¡Dale con todo, Géminis! Una noticia próxima en tu familia te hará el día. Cuidado con andar de lengua suelta, podrías cometer un grave error al punto de perder amistades que significan mucho para ti. Recuerda lo que vales, no te bajes al suelo por estar a la altura de otra persona, la envidia no es una palabra que exista en tu vocabulario ni en tu vida, no falles en eso y tu ve por lo tuyo. Es necesario que encuentres el balance correcto en tu vida y te veas en un espejo, el día que no te encuentres ahí podrías considerarte realmente una persona sola, mientras no, deja de deprimirte por tonterías y disfruta la vida que es muy corta, no te quedes con ganas de nada y comete al mundo, pero responsablemente.

Tauro

Ándate con ojo hoy, porque hay gente rondando que no es de confianza y quieren sacarte dinero de manera poco honesta. Los lobos con piel de cordero están a la orden del día, pero confía en tu intuición para detectarlos. En el trabajo, se vienen días de oportunidades para crecer, aunque esos envidiosos seguirán pululando. No les des cuerda a los que no valoran tu esfuerzo y solo critican los resultados. Mantén tus asuntos personales lejos de los chismosos, y lo que más te va a funcionar hoy son los temas del corazón, ya sea que estés soltero o en una relación seria. ¡Ojo al charco, Tauro! No permitas que un mal día afecte la relación con amistades. Si tu pareja te pide tiempo, dáselo, te ayudará a encontrarte a ti mismo y definir lo que requieres en tu vida, algunas veces es mejor estar solo que mal acompañado. Es posible que sientas rencor e incluso odio por una persona que te pago mal, recuerda que la vida cobra la factura muy cara, deja que ella se encargue y tú solo observa como irán cayendo uno tras otro.

Aries

Relax, herman@, que tienes demasiadas cosas en la cabeza. El trabajo te tiene a mil, y encima, tu amor está pidiendo más tiempo, justo cuando parece que no hay ni un minuto libre. En los dineros, andas con dudas si alcanzará para las Fiestas, y eso te está generando un poco de lío mental. Pero, calmao, las cosas no van a estar tan desordenadas como crees. Los próximos días van a ser más llevaderos, así que no te agobies. Habla con tu chico, suéltale los temores y cuéntale lo que está pasando. Y en lo que respecta al dinero, organiza bien tu presupuesto, traza un plan hoy mismo, y verás cómo te alcanza para todo. ¡Relájate, Aries, que esto se resuelve! Estas tan necesitado o necesitada de amor que puedes confundir tus sentimientos, algunas veces solo se acercan con plan de amistad sana y tú te vas por otros rumbos. Aprende a ser una persona de pocas oportunidades, recuerda que hay alguien más que espera la primera, date la oportunidad de conocer otros mundos pues te sorprenderás de lo que podrías encontrar. Sé más cauteloso en los negocios pues podrías perder dinero por hacer una mala compra no necesaria. Te has deprimido mucho por cuestiones que no deberían de ser importantes para ti. Aléjate de relaciones de una noche, no son sanas para ti y podrías terminar enamorándote de la persona equivocada, recuerda que eres muy de poner el corazón de por medio.