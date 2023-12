César Montes revela sus problemas en España

César Montes pasó de ser considerado uno de los mejores fichajes en el cierre de la temporada anterior a no poder contribuir de buena forma en el Almería. Incluso, los malos rendimientos del mexicano le habrían desbordado anímicamente. El panorama del club pinta al descenso.

El exjugador de Rayados de Monterrey llegó al Espanyol en la temporada anterior. A pesar de que su equipo descendió, el rendimiento del mexicano estuvo muy por encima que el de sus compañeros. Esto hizo que fuese muy codiciado en el mercado de traspasos y se convirtiera en el fichaje más caro en la historia del Almería.

Pero el rendimiento de César Montes no ha sido el esperado. El azteca incluso ha recibido expulsiones dentro del campo. Su rendimiento ha sido constantemente criticado por los aficionados y este panorama le habría desbordado anímicamente al punto de llorar.

“Yo creo que sí (he llorado), porque hay etapas de todo, cuando estás arriba, cuando estás abajo es más difícil, cuando estás arriba puedes llorar de felicidad, pero abajo, cuando las cosas no te salen, cuando quieres hacer lo mejor posible y trabajas cien por cien y estás en una dinámica en la que las cosas no te salen, seguramente hay frustración y seguramente con mi familia sí (he llorado)”, dijo César Montes en una entrevista con Fox Sports.

CÉSAR MONTES Y SU MANERA DE ENFRENTAR LA FRUSTRACIÓN 👇#CentralFOX | El Cachorro Montes habló con FOX Sports y mencionó que ha llegado a llorar durante su estancia en Europa, pero buscó ayuda psicológica para afrontarlo.https://t.co/YsckBUjXKl — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 15, 2023

El exdefensor de la Liga MX reconoció que ha sido desbordado por sus problemas deportivos. César Montes explicó que ha buscado ayuda psicológica para poder fortalecerse anímicamente y combatir las críticas y los malos resultados del presente.

“Cuando uno estás dispuesto, buscas todas las alternativas, desde psicólogo, desde el área de preparación para los partidos, desde al área individual de ver tus cortes individuales en cada partido, entrenamiento, tus áreas de mejora de oportunidad, entonces yo creo que todo eso engloba un poquito para poder afrontar la situación”, concluyó el azteca.

Sin duda alguna el defensor mexicano tiene una presión extra a su espalda por tratarse del fichaje más caro de la institución española. Esto le pone una gran carga sobre sus hombros que no ha podido sobrellevar.

Almería y Montes en el fondo de la tabla

El Almería está en la última posición del fútbol español. Luego de 16 jornadas, el Almería solo acumula 4 puntos, producto de 4 empates; lo demás han sido solo derrotas. Este modesto equipo español no ha podido obtener su primera victoria en LaLiga y ha recibido 17 goles.

Por su parte, el mal rendimiento de César Montes le ha llevado a perder participaciones en el equipo. El fichaje más caro en la historia del Almería solo ha podido jugar 7 partidos por el fútbol español.

César Montes 🇲🇽 lo pasa muy mal en la derrota del Almería contra Atlético de Madrid 😔https://t.co/x5p7dMpwPD#CesarMontes | #LaLigaPorEl5 | #AtletiAlmeria pic.twitter.com/1UBsGT34sp — TUDN USA (@TUDNUSA) December 10, 2023

El exjugador de Rayados de Monterrey acumula poco más de 600 minutos en la temporada. De continuar con este desempeño la ficha del azteca caería en picada. Montes tiene un contrato muy extenso con el Almería que concluye en junio de 2028. Estos años el mexicano los podría pasar en segunda división en caso de que el club no reaccione.

