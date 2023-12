Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de diciembre de 2023

Piscis

Buenas noticias para las que están buscando trabajo. Es posible que hoy recibas noticias positivas, como una cita para esa entrevista que tanto deseas. Para las que ya tienen trabajo, es probable que les hagan una propuesta para un viaje profesional pronto. ¡Dale para adelante, que trae muchos beneficios diarios! Durante el día, alguien podría venir con chismes sobre alguien a quien aprecias mucho. No te enganches, corta el chisme y avisa a la persona involucrada. En el amor, puede que sientas que el día está un poco solitario. Si crees que tu pareja no está poniendo de su parte, házselo saber claramente y aclaren la situación. ¡Ánimo, Piscis! Ponte las pilas en el amor pues estas en una etapa en la cual lo que hagas te resultará de lo mejor. Amor de una noche se presentará y una amistad te pedirá el consejo. Cuidado con caídas. Muchas oportunidades de empleo y un lazo muy fuerte te unirá a tu familia más que nunca. Perdona todos esos errores que han cometido las demás personas y te han dañado. Tu carácter muy cambiante en estas semanas, podrías dañar a quien amas porque no te quedarás cayado en nada y expresarás lo que sientes sin miedo a quien dañas o afectas.

Acuario

No te desanimes ni pienses que la vida es más difícil para ti. Desde hoy, enfócate en esforzarte más cada día cuando te encuentres con obstáculos. Cada desafío superado te hará crecer, y si hay alguno que no puedas vencer, aprenderás de ello. Ya deberías saber que la suerte no tiene nada que ver, especialmente para resolver problemas. Hoy es perfecto para tener una charla profunda con tu pareja. Puede que tengan que decirse cosas incómodas, pero si su amor es fuerte, entenderán que la sinceridad es clave. Al final del día, se sentirán satisfechos de resolver las cosas de manera madura. ¡Mejora esa comunicación con tu chico, Acuario! Deja de pensar en el pasado y acepta tu presente, la vida se te está yendo y no has podido aprovechar lo que tienes a tu alrededor. Días de cierre de ciclos y darte cuenta los errores que has cometido, reflexionar en ellos y no volver a cometerlos. Comenzarás a planear tu año 2023 entre ellos se visualizan nuevo trabajo y auto nuevo. Deja que la vida te sorprenda pero recuerda no quedarte con ganas de nada. Mucha suerte en juegos de azar. Se te descompone aparato electrónico.

Capricornio

Sé que le metes duro todos los días al trabajo, pero hoy te caerá una crítica de tu jefe. No te pongas dramático, tómalo en positivo. Seguro te lo dijeron para que prestes más atención y aprendas de los que tienen más experiencia. Dedica unas horas hoy para reflexionar sobre eso y también para encontrar una respuesta que llevas tiempo buscando. Tal vez estés entre dos personas y no sepas qué hacer. Observa sus cualidades hoy y cómo te sientes cuando estás con ellos. Necesitas tiempo a solas para meditar porque tu felicidad está en juego. No vayas a poner los ojos y el corazón en la persona equivocada. ¡Vamos, Capricornio! Vienen días muy fuertes pues en este mes sueles deprimirte demasiado, recuerda a quien ya se fue con amor y cariño y bendícelo, confía en Dios y te dará esa paz que tanto has estado necesitado. Hay días en los cuales te cuesta trabajo levantarte, se te acaban los ánimos y no pretendes seguir, eso se debe a que tus sueños y metas los has hecho a un lado, has dejado de creer en ti y en tu capacidad de lograr lo que te propongas.

Sagitario

Hoy estás en un buen momento emocional, más tranquila y recuperando la ilusión que habías perdido últimamente. Aprovecha esto para retomar cosas que te motivan y que solías disfrutar, pero que habías dejado de lado. Para sentirte completamente bien, no dejes que los comentarios de otras personas sobre tu relación te afecten. Hazlo, o no podrás ser realmente feliz. Además, intenta ser más positiva frente a los problemas cotidianos. Evita dramatizar y no te sumerjas en ansiedades innecesarias. Preocuparte está bien, pero no conviertas ese estado en algo permanente. Tú misma has salido recientemente de una situación que te tenía mal, así que cambia esa percepción desde hoy mismo. ¡Vamos, Sagitario! Es importante que te pongas las pilas en sueños y metas pues estás en un buen tiempo para consolidar lo que has soñado. Vienen días muy perros en los cuales tendrás que ponerte las pilas para no cometer errores de los cuales te podrías arrepentir en un corto tiempo. Cuidado con caídas y golpes pues podrían afectarte y terminar en el hospital. No dejes que nadie te quite tus ganas de luchas por sueños y metas.

Escorpio

Hoy es tu día para brillar en el trabajo y aumentar tu prestigio. Pero ojo, para tener mejores resultados, necesitas identificar las verdaderas intenciones de las personas que te rodean a diario. Sé amable con todos, pero pon límites con aquellos que no aportan nada positivo. No cuentes tus cosas a cualquiera, algunos podrían sacar provecho de la información. Mantén una cierta distancia para ganarte más respeto. Después del trabajo, desconéctate de todo lo laboral y enfócate al cien por cien en tu pareja, que ha estado un poco olvidada. Aprovecha el inicio del fin de semana para organizar una velada llena de amor y pasión, ya sea saliendo o disfrutando en casa. Lo importante es sorprenderle. ¡Vamos, Escorpio! Mejoras en lo laboral y cambios en cuestión de puestos a inicios de año. Es preciso que pongas atención a cada uno de tus sueños y metas pues las has descuidado demasiado por atender la vida de personas que no te dejan nada de provecho. No te dejes manipular por tu pareja en caso de tener, aprende a tomar tus propias decisiones, algunas veces te dan celos que pueda encontrar alguien mejor que tú y eso te pone algo triste, si eso pasa que le vaya bien, recuerda que nadie es indispensable en tu vida más que tu mismo.

Libra

Hoy te espera una jornada laboral dura que te dejará agotada, pero tranquila, porque tendrás dos días para recuperarte por completo. Después del trabajo, podrías encontrarte en una situación chévere. Siempre estás lista para nuevas aventuras, ¿verdad? Pues hoy puede ser el día perfecto para una salida divertida con amigos que siempre saben cómo hacértelo pasar bien. Si llevas tiempo en una relación, no te líes en peleas sin sentido con tu pareja. En lugar de buscar problemas, enfócate en lo positivo. Recuerda por qué te enamoraste y verás que te sientes mucho mejor. Además, ¡hoy podría ser un buen día para formalizar la relación! ¿Quién sabe? Tal vez tu chico tenga una sorpresa preparada para celebrar el inicio del fin de semana. ¡Que tengas un gran día, Libra! Vienen situaciones complicadas pero nada difíciles de superar. Posibilidad de compras, ten cuidado con tus gastos. En cuestiones de amor se ve un terreno confuso si bien es cierto que algunas veces te achicopalas por no concretar nada también es cierto que cuando tienes la oportunidad sales corriendo por miedo a que te lastimen, arriésgate y vive tu vida y lo demás que te valga mauser. Podrías sobre pasarlos. Cambios en tu estado de ánimo muy fuertes pues días andarás super buena onda y otros que ni te miren porque arderá troya.

Virgo

Hoy va a ser un día centrado en el corazón, sin importar tu situación sentimental actual. Puede ser un día genial. Si estás soltera y te llega una invitación espontánea para salir, ¡acepta! Podrías conocer a alguien que te atraiga un montón. No tiene que ser algo serio, puede ser una aventura divertida para disfrutar a diario. Pero si buscas algo más estable, es posible que debas mirar en otra dirección. Si ya tienes pareja, tal vez te preocupe que haya alguien rondando a tu chico. No te estreses, ese interés no va para él. Él solo tiene ojos para ti. ¡Disfruta tu día, Virgo! Arma ese negocio que tienes en mente, será una excelente oportunidad de crecimiento. Amores de una noche se visualizan. Y una amistad estará jodiendo tu día. Un nuevo amor del signo de agua (Piscis, Cánce o Escorpions wins) te andará rondando, si aún tienes viejas heridas en lo sentimental no le des esperanzas. Ten cuidado con la manera de tratar a las personas que siempre han estado ahí contigo pues algunas veces eres demasiado dura o duro con ellos y cuando menos lo acuerdes podrías perderlos.

Leo

Se avecina un buen día en el trabajo, quizás porque ya hueles los días de fiesta que se acercan y eso te pone de buen humor. Recuerda que tu estado de ánimo diario puede afectar tu rendimiento en el trabajo, así que hoy es el día perfecto para quitarte de encima todas las tareas pendientes. Incluso te llevarás bien con esos colegas que no son tus favoritos. La única preocupación es que la persona de la que te enamoraste no está tan presente como quisieras, ni con llamadas ni mensajitos a diario. Sabes que está ocupado, pero te preocupa que no esté tan enganchado como tú. Relájate, dale tiempo y espacio, deja que las cosas fluyan. ¡Ánimo, Leo! No permitas que la costumbre dañe tu relación en caso de tenerla, debes aprender a cambiar la monotonía con tu pareja y la rutina o de lo contrario se trasformará en una bomba de tiempo. Ponte alerta a tus sueños pues te mostrarán grandes verdades y cuestiones que te costaba comprender. Si tienes pareja se vienen momentos muy buenos, mejorará un friegos la relación. La vida te llenará de sorpresas este mes pues una persona a quien quieres un chorro podría comenzar a sentir atracción por ti.

Cancer

Si estás lidiando con un trabajo delicado hoy, ponle mucha atención, porque podrías cometer algún error básico y eso no te conviene en absoluto. Tus jefes confían mucho en ti, así que no querrás decepcionarlos. Olvídate de tus problemas personales mientras trabajas y céntrate al máximo en lo que estás haciendo. En el ámbito sentimental, puede que te preocupe el rumbo de tu relación y eso te tiene la cabeza ocupada todo el día. Pero tranquila, él realmente te quiere. Si ven que tienen diferencias, pueden hablarlas y llegar a acuerdos día a día. ¡Fuerza, Cáncer! Tiempos importantes en tu vida se aproximan, debes de tener mucho cuidado con las decisiones que vayas a tomar pues podrías cometer grandes errores que lamentarás en un futuro. Amistad te contará sobre una persona que te cae mal y te dejará muy intrigado o intrigada, no te metas en esas cuestiones que nomás te ponen de malas, aprende a poner atención solo a tu vida y lo demás que se vaya a la fregada. Es importante que dejes de creer en quien solo te llena de promesas y jamás te cumple lo que te promete, tu vida ha estado llena de altas y bajas y cada caída representa un aprendizaje.

Géminis

Hoy en el trabajo vas a tener un montón de altibajos emocionales. Puede que te llamen la atención por algo que ni siquiera es tu responsabilidad, y eso te va a molestar bastante. Pero si la persona se disculpa, no te lo tomes a mal, nadie es perfecto. En el amor, si tu relación va bien día a día, no te agobies si tu pareja quiere salir con sus amigos de vez en cuando. Haz lo mismo, ¡tú también mereces tu espacio! En general, las cosas van bien en el terreno sentimental para las Géminis, pero si sientes que estás siendo demasiado ingenua, confía en tu intuición, especialmente si normalmente no eres celosa. Tu sexto sentido te está dando un toque de advertencia. ¡Ánimo! Amores del pasado siempre presentes pero ya no te dañarán como anteriormente lo hacían, estas en una etapa de fortaleza en la cual se te resbalan los malos comentarios. No permitas que comentarios negativos te dañen el día. Aprende a que se te resbalen todas esas cuestiones negativas. Traes muchos proyectos y metas en puerta que solamente se lograrán materializar si pones de tu parte. Aguas con ofertas tentadoras laborales, muchas de ellas podrían ser falsas.

Tauro

Estas entrando en una fase de éxito en el trabajo, así que empieza a pensar en cómo vas a moverte día a día. Puede haber cambios en la empresa, y si te manejas bien, podrías aspirar a una promoción. La competencia está ahí, pero si lo haces bien, no tendrás rival. Deja de preocuparte por la situación económica, ¡es el momento de considerar un crédito personal para aliviar la presión! Además, hoy es un día genial para el amor y la familia. Dedica tiempo a tus seres queridos y sorpréndeles un poco. Mantente en contacto con ellos, te hará sentir mucho mejor emocionalmente. ¡Ánimo, Tauro! Aguas con persona de piel blanco, te va meter en graves problemas. Se planea un viaje y vienen reencuentros familiares. Amistad del pasado regresa con la cola entre las patas, date la oportunidad de escucharla y al final haz lo que te dicte tu corazón. Si pasaste por un robo o pérdida material hace poco, te vendrá un dinero extra con el cual podrás recuperar los objetos perdidos, debes de tener más cuidado y no confiar en quienes te rodean.

Aries

Estás como de mal humor últimamente por el esfuerzo diario y la falta de tiempo para relajarte, ¿verdad? Hoy podrías sentir que todo está en tu contra, pero en realidad es tu percepción la que está un poco distorsionada. Sería buena idea que salieras a dar una vuelta o hacer algo de ejercicio, ¡aunque sea caminar un rato! Tanta actividad está afectando tu forma física, así que necesitas tomar cartas en el asunto urgentemente. Trata de ver el trabajo no como una carga, sino como algo positivo. Estar ocupada todos los días puede ser lo mejor que te pase. Eso sí, sé constante, pero no te exijas demás. Hoy alguien interesante te hará una propuesta para quedar, algo que estabas deseando. ¡Ahora lo tienes al alcance de la mano! Hay una persona de tu mismo sexo que tiene mucho interés en ti, sin embargo tiene miedo a tu rechazo, sino te apetece no des falsas iluciones. No descuides la parte de tu físico pues estas en una etapa en que subirás muy fácil de peso, necesitas moverte antes que se te haga bolas el menudo. Si tienes pareja está andará algo misteriosa y eso se debe a que tiene ciertas dudas de tu cariño y de una persona que anda muy pegada a ti, ponte las pilas y no seas tan frío o fría.