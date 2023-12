Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de diciembre de 2023

Piscis

Simplifica tu vida centrándote en lo que te trae paz y armonía. Si metes la pata, acepta el error y sácale el jugo a la lección que te deja. No pierdas el tiempo tratando de tapar o negar las cosas que te han salido mal. Si de verdad quieres avanzar, aprende de tus experiencias anteriores para no tropezar dos veces con la misma piedra. La clave está en usar tu historial para evolucionar y no repetir los mismos errores. ¡Aprender de la vida es la mejor manera de seguir creciendo! Ten mucho cuidado con la manera en que te relacionas con nuevas personas, podrías cometer un grave error. Te viene un dinero extra y la posibilidad de concretar una cita con una persona que conocerás en próximas fechas. No te dejes manipular por personas pendej**as que solo quieren verte derrotado o derrotada, la vida te llenará de nuevas sorpresas en estos días pues una amistad regresará del pasado con la cola entre las patas. Ya no descuides tu imagen por atender la vida de otras personas, necesitas ejercitarte más y ponerte las pilas para que estés en forma. Pon mucha atención a lo que sucede a tu alrededor pues pasarán ciertos acontecimientos que te harán entender muchas cosas, la vida te premiará por una cuestión que te quedó a deber de tu pasado.

Acuario

No te dejes llevar explotando por cosas que no valen la pena. Mejor, coge la lupa y busca la razón real o la raíz del problema antes de que eso se ponga más grande de lo necesario. Rompe esos lazos emocionales que no te aportan nada positivo, suelta esas dependencias que te están frenando. Darte un respiro de las preocupaciones es clave, así que relájate y asegúrate de separar tiempo para divertirte un poco. ¡No hay que cargar con el peso del mundo todo el tiempo, échate unas risas de vez en cuando! Si esa persona que te interesa no hace nada por ti y todo se traduce solo en celos y confrontaciones no vale la pena seguir ahí, corta de tajo esa “relación” y busca a alguien que esté dispuesto o dispuesta a dar lo mismo que tu ofreces. Es momento que tomes el toro por los cuernos, la vida te pondrá en una situación algo complicada que te hará entrar en razón, tienes motivos suficientes para echarle muchas ganas a tus metas y proyectos pero tu problema es que te dejas caer y esperas que te levanten, recuerda que esa responsabilidad es solo tuya y no de las demás personas. Ya no permitas que personas que te rodean se metan en tu vida, recuerda que tú tienes la última palabra y la última decisión. Algunas veces tu humor es muy cambiante y en días quieres cometerte al mundo y en otros te decepcionas mucho de las personas.

Capricornio

Vamos a profundizar en esto: ¡tómatelo con calma y vive en el momento! Si sigues las reglas del juego divino, verás que se te allana el camino para conseguir eso que tanto anhelas. Haz una limpieza mental, saca de tu cabeza todas esas experiencias negativas del pasado. Descárgate, échale fuera cualquier sentimiento de rencor o venganza que te esté pesando. Recuerda que lograrás más si mantienes la calma y estudias con tranquilidad tus opciones. ¡Nada de apurones, la clave está en la serenidad! Posibilidades de relacionarte con nuevas personas que te enseñarán grandes lecciones. Te vas enterar de una gran verdad sobre una persona, a pesar que te negabas a creer eso de él o ella al final todo saldrá cierto. Ya no permitas que tu desconfianza y tu falta de confianza en ti te ceben tus sueños, tienes todo para concretar un negocio y tener estabilidad tanto emocional como económica pero sueles gastar el dinero así como llega. Te viene una entrada extra de dinero, debes saber aprovecharlo para que no te metas en problemas económicos al finalizar el mes.

Sagitario

¡Buena noticia! Los viajes, conexiones internacionales y temas legales están en buena onda para ti. Hoy te iluminas espiritualmente, y eso te da una brújula clara para seguir el camino correcto. Se siente una vibra de paz y amor a tu alrededor, y las viejas broncas y rencores quedan en el olvido. Ahora, una de tus metas es alcanzar la armonía contigo mismo, con tu gente, y te cuento que lo estás logrando. ¡Estás en la ruta correcta, colega! Tu buen corazón podría hacerte cometer grandes errores, hay personas muy perras que te han lastimado en tu pasado y podrían seguir lastimándote y haciendo daño, necesitas ponerte las pilas y ya no permitir que te jueguen el dedo en la boca, momento de grandes cambios en tu vida pues te vas hacer muy perris en este periodo al punto de lastimar a personas que ni la deben ni la temen, recuerda que el karma es muy hijo de la fregada y podría dañarte al poco tiempo, así que analiza bien cada paso que vayas a dar.

Escorpión

Estás en una etapa en la que sientes esa urgencia de hacer cambios. Algo en tu vida está actuando como un freno para tu progreso y es hora de tomar cartas en el asunto. Además, te va a llegar un contacto interesante: alguien a quien conociste recientemente te busca con ganas de establecer una conexión sentimental fuerte y que promete durar. No te duermas en los laureles, porque también es momento de ponerle un ojo a tu imagen pública, a lo que haces en el trabajo, y a tu profesión. Hay movimientos importantes en el aire, así que ¡presta atención a esos cambios y saca provecho! Te viene la oportunidad de mejorar en el aspecto de la economía y de reencontrarte con personas de tu pasado, te vas a dar cuenta lo bien que te ha ido a ti en comparación con los que te fregaron anteriormente. No tengas miedo a lo que viene pues andarás un poco sacado o sacada de onda por ciertos acontecimientos que se presentarán, la vida es bien corta para que te afecte lo que las otras personas hacen, concéntrate en tu vida y la de tu familia y deja que a las demás se las lleve la ching**ada.

Libra

Desata el poder de esa personalidad tan fuerte que cargas. Escucha con atención, toca y observa cada detalle con tus sentidos a flor de piel. La movida es convertir cada día en algo único, porque tú tienes el potencial de dejar tu huella en la vida de alguien más. Ni se te ocurra quedarte pegado en el miedo o la indecisión, es momento de llenar tu mente con pensamientos positivos y expandir ese círculo de amistades tuyo. ¡Estás en tu momento, así que a brillar con todo lo que tienes!

Si ese amor de plano no quiere dar ese paso ya déjate de pendej***adas y busca otras oportunidades y posibilidades. Caes gordo por tus decisiones y tu terquedad, siempre defendiendo tu palabra aunque no tenas la razón, te encanta martirizarte y darte golpes de pecho, entre más te humillan y te hacen sentir de la fregada más sigues ahí. Recuerda que el tren no espera y por estar esperando a quien no mueve un dedo podrías perder la oportunidad de conocer nuevos amores y posibilidades.

Virgo

Prepárate porque te viene una mejora de esas que dan gusto. Ahora te enfrentas a los problemas con una actitud más madura, como quien ha aprendido de las experiencias. La salud te da un respiro y te sientes con más energía que nunca. Tu carácter se suaviza, estás más conectado con la gente. Te vuelves el rey de la comunicación, soltando palabras y expresándote como nunca. Y, por si fuera poco, la buena suerte está contigo a full, iluminando tu camino. ¡Estás en la cresta de la ola, así que a surfearla! Ten cuidado con las cuestiones que tienen que ver con el corazón, eres bien pin**che raro o rara pues al principio cuando tienes la posibilidad de ser feliz te haces él o la difícil y cuando por fin te decides esa persona ya ha perdido el interés por ti. Momento de tomar el toro por los cuernos, enfrenta lo que tiene que venir y no te limites en tus decisiones, quien está en tu vida estará por su gusto y no por la fuerza. Deja de cuestionar la vida de los demás y atiende la tuya, algunas veces te metes en lo que no te importa y al final por eso te bufan y te hacen sentir mal. Sueles ser demasiado posesivo, algo rebeldes y en unas ocasiones agresivo. Como enemigos de cuidado pero suelen olvidar rápido las discusiones aunque no suelen tropezar con la misma piedra.

Leo

Escucha, no te dejes llevar por las apariencias, ¿entendido? Aleja a esos amigos falsos que te tiran mala onda con sus acciones y habladurías. Y en tema de plata, no la tires como si lloviera, más bien ponle ganas a mejorar tu situación financiera. Ahorra, porque no quieres caer en una trampa económica. Mantén los ojos bien abiertos y evita que te la metan doblada. ¡Cuida tu bolsillo y a quién le abres la puerta en tu vida! Tienes que ponerte las pilas en tu vida y dejar de tratar de resolverle la vida a todo mundo y comenzar por resolver la tuya. Una caída o accidente se aproximan, carga un limón en tus cosas eso te ayudará a prevenir accidentes. Amores nuevos se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje. Te podrías reencontrar con familiar o amistad en próximas fechas. Desconfía más de quien solo se aparece cuando tiene ganas y no cuando se le necesita, tienes un corazón bueno y sabes bien lo que quieres en tu vida pero algunas veces cometes errores tan pende**jos que son imperdonables. Te vienen cambios en tus pensamientos pues podrías madurar mucho y comenzar a mandar a la freg**ada a quien te estorba en tus últimos días.

Cancer

Ojo con el amor, porque te vas a pegar unos sube y baja intensos. El rollo de no ser completamente honesto con tu pareja te está metiendo en más líos de los que pensabas. Ahora toca batallar a muerte para salvar esa relación tan especial, ya sea de pareja o de colega cercano. Prepara tus armas y lánzate a la pelea por retomar ese vínculo con alguien que realmente vale la pena. ¡A darle con todo, sin miedo! Ya despabílate y sigue tu camino y tu vida, tienes un chorro de motivos para ser feliz pero los dejas ir por atender la vida de otras personas que no te dejan nada de provecho. La felicidad está por llegar a tu vida pero necesitas no apende**jarte pues podrías dejarla ir por estar atendiendo la vida de quien no te merece y no hace ni mergas por conservarte en su vida. Hay movimientos en cuestiones de la familia, podría surgir un problema debido a chismes que han llegado a ustedes, no permitan que las habladurías de otras personas los afecten. El amor es incierto en tu vida pues se manifiesta de diversas forma, pon mucha atención a números que lleven el 7 y 9 pues serán números claves en próximas fechas en los cuales sucederán acontecimientos, sorpresas, días especiales.

Géminis

Prepárate porque te vas a cruzar con alguien del pasado y eso va a ponerle fin a esa duda que traías dando vueltas. Baja de la nube y empieza a notar el rollo especial que cada momento y persona tiene. Encara la verdad sin titubear, porque al final va a ser tu mejor aliada. Asume tus cagadas y ten los huevos de enmendarlas. Es hora de dejar de dar vueltas, ¿te queda claro? Es importante que no te metas en problemas pues ahorita no está el horno pa bollos, atiende más tus cuestiones personales y sentimentales y dedícale tiempo a tu bienestar físico que lo has tenido muy descuidado. Llega un cambio que has esperado desde hace mucho tiempo, aprovéchalo y sácale buena partida pues emocionalmente te va atraer a una persona que cambiará tu mundo. Es importante que definas a dónde te diriges y dejes de hacerte ideas tontas en tu cabeza, algunas veces tú soledad te absorbe tanto que cuando llega alguien a tu vida sueles salir corriendo o tener ciertos miedos que te limitan. No te dejes manipular por personas pendej**as que solo quieren verte derrotado o derrotada, la vida te llenará de nuevas sorpresas en estos días pues una amistad regresará del pasado con la cola entre las patas.

Tauro

Despiértate y deja de ser la víctima y toma control. Conéctate con tu fuerza interna, porque ahora te atreves a todo. En el juego de la vida, crecerás en plata y en espíritu. Olvídate de las lágrimas y lástimas, ahora eres un guerrero mental listo para cualquier desafío. Rompe esas cadenas que te han echado por compasión. Es hora de ser dueño de tu propia historia y dejar de martirizarte. ¡Hazlo ya! Te vienen grandes cambios en tu vida pues te vas a despe**ndejar mucho y te cansarás de ciertas personas a las cuales mandarás a la freg**ada en poco tiempo. No te limites por nada ni por nadie, ve por lo que quieres. Deja de pensar en lo que ya fue y no se pudo, es momento de iniciar de cero y cerrar ciclos e iniciar nuevos, una nueva vida te espera la cual estará llena de nuevas oportunidades en muchos ámbitos, sin embargo, debes de cuidar más tu salud y no descuidarla pues podrías sufrir las consecuencias. Ten mucho cuidado con la manera en que te relacionas con nuevas personas, podrías cometer un grave error. Te viene un dinero extra y la posibilidad de concretar una cita con una persona que conocerás en próximas fechas.

Aries

Hoy amanece después de un tiempo de desilusiones, decepciones y tropiezos, pero tranqui, las cosas se calman en el departamento de tus sentimientos. La paz vuelve a tu vida en el día de hoy. Te vuelves más tolerante y ves todo desde otra perspectiva, como si le dieras un twist a tu punto de vista. Ah, y ese proyecto que tienes en mente, toma en cuenta que va a llevar más tiempo del que pensabas inicialmente. Pero no te preocupes, ¡todo fluye a su ritmo! No te dejes manipular por nadie, tienes pretendientes pero de todos no se hace uno, sin embargo hay una persona que ha estado muy al pendiente de ti, no desaproveches a esa persona pues nacerá en próximas fechas un sentimiento muy especial hacia esa persona, sanará cada una de tus heridas y te enseñará la verdadera cara del amor y la confianza. Aprende a dormir más y no desvelarte tanto pues a la larga te va fregar con lo que viene siendo la arruga. Sueles pensar muchas cosas antes de dormir y te deprimes mucho, no pienses en cuestiones del futuro que son inciertas y que quizás no lleguen, aprende a vivir en tu presente y ser feliz ahora que lo puedes.