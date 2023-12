Horóscopo: qué será de tu semana del 18 al 23 de diciembre de 2023

El horóscopo le dice a tu signo del zodiaco qué esperar en la semana que va del 18 al 23 de diciembre de 2023.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: La principal fuente de conflictos estará en su hogar. No justifica pelear por nimiedades.

DINERO: La profesión le demandará un tiempo que no tendrá para nada ni nadie más. Lo respetan por su equidad. Buenos negocios.

CLAVE DE LA SEMANA: En disputas entre colegas, intervenga a prudente distancia.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Sin tiempo para evaluar sus sentimientos profundos. Se debilitan algunos lazos y otros, más sanos para usted, se fortalecen como nunca.

DINERO: Se sentirá atrapado en la rutina. Deje de quejarse y anímese, la recompensa económica no está muy lejos.

CLAVE DE LA SEMANA: No brinde su confianza a quienes no lo valoran lo suficiente.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: ¿Detesta la dependencia? Tendrá que sacrificar parte de su libertad por la relación. Dé su afecto a quien se lo ganó.

DINERO: Defiéndalo porque nadie más lo hará. En especial no permita que los caprichos ajenos pongan en riesgo su economía. Diga no cuando haga falta.

CLAVE DE LA SEMANA: Nada de apostar en proyectos inciertos; puede perder en grande.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Planteos familiares fuera de lugar que son una molestia, pero no lo detienen. Le resultará imposible prestarle demasiada atención a su corazón.

DINERO: Relaciones laborales al rojo vivo. Muy temperamental, Evite involucrarse con personas ansiosas.

CLAVE DE LA SEMANA: Ahorre energías y no discuta por nimiedades.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: No es tiempo de despedidas sino de reencuentros. La perspectiva es de gran expansión. Fogosos, sinceros y fugaces.

DINERO: Los caminos se bifurcan al infinito. A saldar definitivamente las deudas. Los desafíos lo pondrán de buen humor.

CLAVE DE LA SEMANA: No sea adolescente, usted debe asumir compromisos.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Renovación en amores y muy buena disposición con la familia. El amor no lo es todo, pero el afecto ayudará a salir adelante.

DINERO: Bastante productivo, pese a que las demoras lo distraen. En el estudio, mejor prepare los exámenes en grupo.

CLAVE DE LA SEMANA: Corra ese riesgo al que nunca se atreve… perder el control.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Si la familia no respeta su elección amorosa, haga oídos sordos y siga adelante. Sobrepasado por tantos compromisos de trabajo.

DINERO: Será arduo el día a día, pero vale la pena su sacrificio. Debe igualmente descansar. Póngase límites.

CLAVE DE LA SEMANA: Ser demasiado conciliador no sirve.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Deje de cargar sobre sus espaldas con problemas ajenos. Buena época familiar, cálido encuentro con hermanos o parientes que aprecia.

DINERO: Si debe poner en vereda a su equipo de trabajo, hágalo con equidad y la gente dará lo mejor de sí.

CLAVE DE LA SEMANA: El futuro siempre es incierto, concéntrese en el presente.

Sagitario

24/11 al 21/12

AMOR: No deje que afloren viejos resentimientos en una buena relación. Recibirá afecto a manos llenas aunque, por pudor, le costará aceptarlo.

DINERO: Cuide a esas personas que le harán falta. Eventos que escaparán a su control y atrasarán su trabajo. Preste atención.

CLAVE DE LA SEMANA: Que nadie confunda amabilidad con seducción. Sea prudente.

Capricornio

22/12 al 21/1

AMOR: Ninguna preocupación podrá con su pacífica alegría de esta semana. Amistad que reconforta. Esté cerca de quien ama y lejos de quien teme.

DINERO: Tenga presente cuáles son sus compromisos. Tal vez le cueste iniciar las tareas de todos los días, pero lo logrará.

CLAVE DE LA SEMANA: No vaya más allá de sus límites en materia de emociones.

Acuario

22/1 al 21/2

AMOR: Ayudará, como siempre, a sus amigos sin medir consecuencias. Lo que ofrezca, volverá triplicado.

DINERO: Con buenas ideas y toda la fortuna del mundo en sus manos. Sus negocios rendirán más de lo esperado, confíe.

CLAVE DE LA SEMANA: Ponga fin a viejos esquemas de trabajo.

Piscis

22/2 al 20/3

AMOR: Situaciones inesperadas en el amor que lo conducirán a replanteos para su futuro. Estabilidad en el horizonte. Nuevo compromiso.

DINERO: Pase de las ideas a la acción. Lo bueno es que responderá con menos idealismo que ayer y perfectamente concentrado.

CLAVE DE LA SEMANA: Contra una agresión encubierta, lo mejor es la indiferencia.

Por Kirón

