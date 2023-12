Ronda Política: Las temidas cartas ‘Querido John’ de la fiscal de Los Ángeles

En un abrir y cerrar de ojos, se le fue el primer año a la fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Hydee Feldstein Soto, quien por una entrevista con La Opinión, nos enteramos que nació en Puerto Rico, y es la primera latina en ocupar dicho cargo, y la primera latina electa a un puesto de elección en la ciudad de Los Ángeles, que no sea para ser concejal.

Calladamente sin hacer mucho ruido, la abogada de la Ciudad ha tenido muchos logros, pero sin duda el más relevante ha sido su lucha contra el tráfico sexual de menores por la calle Figueroa.

Lo que más llama la atención de la campaña de la fiscal Feldstein Soto son las cartas ‘Querido John’, que les mandan a sus casas a los conductores que son captados in fraganti, a través de las cámaras de video de la ciudad, subiendo a menores a sus autos por la Figueroa.

No quiero imaginar el susto que se deben llevar estos individuos cuando reciben la carta en sus hogares, y mucho menos, si cae en manos de la esposa.

Otra de las acciones de la fiscal Feldstein Soto que vale la pena resaltar es su intención de disputar las demandas que recibe cada año la ciudad en su contra, una práctica que deja para que muchos abogados se den muy buena vida, a costillas de los contribuyentes.

Por falta de dinero

La Barra de Abogados de California se vio obligada a cerrar la Escuela de Derecho People’s College of Law en Los Ángeles, de la que se graduaron como abogados, personajes latinos de la talla del el exalcalde Antonio Villaraigosa, el exsenador y exconcejal Gil Cedillo, la senadora María Elena Durazo, la jueza retirada Teresa Sánchez Gordón, el juez Pete Navarro, la exdirectora de CARECEN, Angela Sanbrano, Carlos Holguin, codirector junto con el abogado Peter Schey del Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional (Center for Human Rights and Constitutional Law), así como el abogado Andrés Bustamante, solo por mencionar algunos de renombre.

Por los graduados, podemos deducir que la escuela era muy buena. Entre los fundadores estuvieron abogados muy progresistas como Mario Fernando Vázquez, Henry “Hank” Di Suvero y Peter Schey

Todo indica que la causa del cierre de esta escuela que vivió su época de gloria, se debe a la falta de recursos financieros para resolver las violaciones en la impartición de la educación jurídica que daba el plantel. Y parece que había caído en tal bache que solo le quedaban siete alumnos.

En el acuerdo alcanzado se consiguió dar oportunidad a que los dos estudiantes que terminarán sus estudios en mayo, puedan concluir para presentar su examen en la Barra de Abogados.

Uno de esos estudiantes es Anabella Bastidas, quien fuera directora del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM), y que actualmente trabaja para CHIRLA. Así que muy pronto ¡Habemus abogada Anabella! Y será a ella, a quien le tocará apagar las luces de una escuela que aportó mucho a Los Ángeles.

Se viene con todo

Tan pronto comience enero, las campañas electorales rumbo a las primarias de marzo se vendrán con todo, incluyendo los golpes bajos. No debemos perder de vista, tres elecciones en las que hay latinos de por medio.

Uno de los distritos más disputados será el 14, en el que Kevin de León busca reelegirse por cuatro años en el Concejo. Siete aspirantes pretenden desbancarlo, además de los asambleístas Wendy Carrillo y Miguel Santiago, anoten al profesor Eduardo Vargas, a la activista comunitaria Genny Guerrero, a Nadine Díaz y a las abogadas Teresa Hillery e Ysabel Jurado.

Otra contienda que estará súper interesante de seguir es la que se librará en el distrito 10, donde la actual concejal designada Heather Hutt, herencia de Herb Wesson, enemigo político de Mark Riddley Thomas buscará ser electa al cargo. Heather tiene como rivales al pastor Eddie Anderson, al exasambleísta Reggie Jones-Sawyer, a la abogada Grace Yoo y a la comisionada afrolatina de la Ciudad, Aura Vásquez.

En el distrito 6, la recién llegada concejal Imelda Padilla se enfrenta a la agente de Bienes Raíces Ely de la Cruz, y a la profesional de cuidado respiratorio, Carmelina Minasova.

No le perdamos la pista a estas tres elecciones municipales en el 2024.

Por lo pronto, ¡Feliz Navidad!