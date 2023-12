Ganador del Super Bowl Derrick Ward es arrestado en relación con robos a negocios en Los Ángeles

El ganador del Super Bowl con los New York Giants, el ex corredor Derrick Ward, fue arrestado en relación con robos a negocios en el área de Los Ángeles, informaron las autoridades.

Ward, de 43 años, fue detenido la noche de este lunes, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), sin que estuvieran disponibles los detalles sobre los atracos en que Ward estuviera involucrado.

El ex jugador de la NFL fue arrestado por oficiales del LAPD en North Hollywood como sospechoso de estar involucrado en robos cometidos en al menos cinco negocios, entre ellos algunas estaciones de servicio.

De acuerdo con los informes, no se sospechaba que Ward hubiera utilizado armas de fuego en los presuntos delitos que se le imputan, sino que recurrió a la fuerza y al miedo para obtener dinero, según reportó el sitio TMZ.

Según los reportes, el ex corredor de los Giants fue arrestado este lunes y registrado en la cárcel de Van Nuys aproximadamente a las 6:30 p.m. Ward estaba bajo custodia de las autoridades con una fianza de $250,000 dólares.

Derrick Ward está bajo arresto en la prisión de Van Nuys Crédito: John Sciulli | Getty Images

La Oficina del fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles dijo la mañana de este martes que no se habían presentado ninguna acusación contra Ward para que consideraran cargos penales.

Derrick nació el 20 de agosto de 1980 en el área de Los Ángeles y jugó en la posición de running back, con una estatura de 5 pies y 11 pulgadas, y con un peso de 240 libras.

Ward, quien estudió en el Valley View High School en Moreno Valley, fue seleccionado en la séptima ronda del draft por los New York Jets en 2004, aunque nunca jugó para ellos, después de su carrera universitaria en Fresno State y la Universidad de Ottawa (Kansas).

Además de los Giants, el ex corredor también jugó para Tampa Bay Buccaneers y Houston Texans en sus ocho temporadas en la NFL. Ward se retiró en 2011.

Ward fue miembro del equipo que venció a New England Patriots en el Super Bowl XLII, el 8 de febrero de 2008.

El ex corredor sufrió varias lesiones en aquella temporada, entre ellas una fractura en la pierna en la Semana 13, que lo dejó fuera por el resto de la temporada.

Con New York Giants, Ward fue parte de un temible trío de corredores a lado de Brandon Jacobs y Ahmad Bradshaw, al que apodaron “Earth, Wind and Fire”.

Nativo del sur de California, Ward acumuló 2,628 yardas en 551 acarreos y sumó 12 touchdowns por tierra, además de 787 yardas y tres anotaciones por recepciones, durante su trayectoria en la NFL, en la que jugó en 93 partidos.

Durante la temporada 2007-2008, Ward corrió para 1,025 yardas, la mayor cantidad en una temporada en su carrera, cuando fue titular en tres de los 16 partidos en los que participó.

En 2009, Ward firmó un contrato de cuatro años y $17 millones de dólares con los Buccaneers, pero fue cortado al año siguiente, cuando se integró con los Texans.

En 2018, Naomi Lee Allen-Ward, entonces esposa de Ward, presentó una orden de restricción contra Derrick, a quien acusó de abuso verbal, emocional y físico, de acuerdo con documentos judiciales, según se informó entonces en el sitio web de TMZ.

Los registros de la cárcel no indicaban la probable fecha para la audiencia de lectura de cargos en contra del ex corredor de la NFL, y se desconoce si el ex jugador de los Giants tiene un abogado defensor.

