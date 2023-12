Sharon Osbourne dice que su último arreglo facial fue lo peor que ha hecho en su vida

Sharon Osbourne nunca ha negado que para lucir mejor se ha sometido a muchas cirugías, pero ahora reveló que ciertos resultados fueron muy distintos a lo que ella deseaba originalmente, por lo que se arrepiente de haber entrado al quirófano algunas veces.

En una reciente entrevista con The Times Magazine, la esposa del cantante Ozzy Osbourne habló en específico del estiramiento facial (facelifting) que le hicieron en 2021: “Es lo peor que he hecho en mi vida. Parecía un cíclope. Tenía un ojo aquí y otro allá y mi boca estaba torcida, y luego tuve que esperar a que sanara antes de poder regresar y corregirlo”.

La operación duró cinco horas y media, y para Sharon no valía el precio que había tenido que pagar. Cuando vio los resultados, le reclamó al cirujano: “Tienes que estar bromeando. Me veía como una de esas j******* momias a las que envuelven con vendas. Dolió como el infierno. No tienes idea”.

Entre las múltiples operaciones a las que Osbourne se ha sometido destacan la de la banda gástrica, implantes de senos, estiramiento en los músculos de sus piernas y brazos, y aplicación de bótox. Pero ahora, a los 71 años, ella afirma que todo se ha debido a la presunción de lucir diferente y mejor que antes. “Vanidad. Ego. ‘Oh, te ves genial para tu edad’. Pero sé cómo luzco realmente. Cuando me miro al espejo, veo mi verdadero yo”.

Sharon Osbourne también fue una de las primeras famosas en reconocer que para bajar de peso tomó Ozempic, un medicamento que se les receta a las personas que padecen diabetes y que retarda el paso de los alimentos a través del estómago, causando satisfacción y menos hambre. “Todo el mundo estaba tomándolo, y pensé: ‘Bueno, tomaré un poco de eso’. Y éste es el resultado. Ha pasado un año en diciembre desde que comencé a hacer dieta y perdí 42 libras. Parece que no puedo recuperar peso, lo cual es un lujo, pero también es como decir “ten cuidado con lo que deseas”. Actualmente el peso de Sharon está entre 98 y 100 libras.

