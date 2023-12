Acusan a un adolescente de Colorado de intentar unirse a ISIS

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el martes que un adolescente de Colorado ha sido acusado de proporcionar apoyo material a ISIS.

Siguiendo una pista de una empresa de redes sociales, el FBI encontró a Humzah Mashkoor cuando tenía 16 años, y poco menos de un año después, lo arrestaron por supuestamente intentar abordar un vuelo en Denver para unirse a ISIS, señaló el Departamento de Justicia en su denuncia penal.

De acuerdo con el documento, agentes encubiertos del FBI pronto comenzaron a comunicarse con Mashkoor, quien usó el nombre en las redes sociales de “Humzah Afghan”.

“Mashkoor expresó con frecuencia su apoyo a ISIS”, se lee en la denuncia, que agregó que el joven compartió videos en línea de personas ejecutadas.

El adolescente le dijo al oficial encubierto que nació en Estados Unidos, fue a Afganistán y luego regresó al país después de que su familia tuvo que irse.

“Indicó su deseo de regresar a Afganistán, donde tiene familiares en Nangarhar y otras zonas bajo control de los talibanes. Mashkoor declaró que anteriormente apoyó a los talibanes, pero comenzó a ‘investigar más’ ‘la dawlah’ después de que ‘bombardearon el aeropuerto y se llevaron a los talibanes y a los soldados estadounidenses y los enviaron a jahanam’”, indicó la denuncia citada por ABC News.

Las autoridades dijeron que interpretaron sus declaraciones en el sentido de que apoyaba a ISIS después del atentado con bomba en el aeropuerto de Kabul en 2021.

En el otoño de 2022, Mashkoor también supuestamente les dijo a agentes encubiertos que haría cualquier cosa que ISIS le dijera.

“Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa que me exijan. . . Solo quiero que me utilicen lo antes posible, ataques con armas… No tengo entrenamiento, solía tener algo de práctica con armas cuando era más joven. Pero eso es todo”, manifestó Mashkoor según los agentes encubiertos.

Además, según la denuncia, en octubre de 2022 supuestamente prestó juramento para unirse a ISIS.

El Departamento de Justicia alega que a lo largo de 2023, y antes de cumplir 18 años, Mashkoor hizo declaraciones sobre viajar para unirse a ISIS. Tenía previsto viajar el 11 de diciembre, pero en cambio pospuso su viaje para el 18 de diciembre, que fue cuando fue arrestado.

Supuestamente también habló sobre casarse con alguien que compartiera las mismas creencias y también planeaba donar “todo su dinero” a ISIS en criptomonedas antes de cumplir 18 años.

Sigue leyendo:

– Adolescente de Las Vegas arrestado con explosivos tras amenazar con un ataque terrorista

– Condenan a hombre de Michigan que mantuvo el cuerpo de su esposa en el congelador para cobrar sus cheques.

– Operadores del 911 escucharon a un hombre matar a su padre en Las Vegas tras una discusión