Consuelo Duval revela si huirá de México y si venderá su casa tras robo que sufrió

La actriz Consuelo Duval ha tenido un cierre de 2023 de pesadilla tras el robo que sufrió en su casa de Ciudad de México a manos de su empleada doméstica y dos personas más, a tal grado que, tras lo sucedido, comenzó a ir a terapia psiquiátrica para buscar la manera de dejar atrás todo lo que vivió y poder recuperar poco a poco su vida.

“Estoy en terapia psicológica y psiquiátrica, tratando de entender que el mundo es así. Es un dinero que significa que dejé a mis hijos, que estuve muchas horas lejos de casa. Que la ley haga su trabajo, yo no vengo a cobrar venganza. Mi lección es no se utiliza como carta de recomendación a una mujer que tenga un hijo, hay que estudiar también que no tenga antecedentes penales, creo que si tenía antecedentes penales y me da coraje de por qué ‘no tuviste cuidado, Consuelo’”, compartió en entrevista.

En la misma conversación detalló que, pese a lo sucedido, no ha pasado por su cabeza la idea de vender su casa, ni mucho menos la de irse del país, pues eso significaría dejar a su familia y todo por lo que ha luchado por años.

“Nunca me iría de mi país, pero sí me siento un poquito insegura. Tengo una inseguridad y un miedo que no tenía antes. Lo platicaba con mis hijos, da más miedo el y si te hubieran”, relató la también comediante.

Aunque ella no ha hablado abiertamente del tema, quien sí lo hizo fue su hijo, Michel, quien compartió que ya se están reforzando las medidas de seguridad en la casa de su madre, pues es un sitio que significa mucho para ella, pero también para ellos, al ser la casa donde siempre han vivido.

“Esa casa ya está en reconstrucción, se van a tomar medidas de seguridad mucho más severas. Eso es decisión de mi mamá (venderla o no), yo creo que por ahora la está remodelando, no sé si para venderla o para reforzarla. Al final del día también esa fue mi casa de infancia durante mucho tiempo, le tengo mucho cariño, yo estoy muy cerca de ahí para estar cerca de mi mamá, pero bueno, no sé, yo creo que ahí va”, comentó su hijo.

Sigue leyendo:

César Bono gana demanda a mujer que vivía de a gratis en su casa: “O me paga o se va a la cárcel”

Leonardo, hijo de Andrés García, no se rinde y da alentador mensaje tras ser echado de penthouse

Aseguran que Anel, heredera de José José, ya se compró casa con las regalías del cantante

Conoce la mansión californiana que Rod Stewart relanzó a la venta por $80 millones de dólares