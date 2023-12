Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de diciembre de 2023

Aries (21 marzo – 19 abril):

Hoy, mira, te sugiero que le eches ganas a usar tu cerebro al máximo, ¿sabes? O sea, ponle más atención a entender cómo piensas y cómo te las arreglas con las emociones. Una buena idea es aprender trucos de superación personal y meditar. Así, evitas hacer enemigos solo por expresar tus ideas o ser demasiado terco. Además, podrás controlar esos impulsos que te salen de la nada y manejar tus emociones. ¡Échale ganas! Espera un poco antes de tomar cualquier decisión, algunas veces actúas demasiado rápido y por consiguiente tomas decisiones erróneas. Al final ten presente que es tu vida y tú la vives como quieres. Movimientos en tu economía y en tu estado de ánimo. Te viene un viaje muy perro en le cual conocerás una persona muy similar a ti. Las llegadas de chismes de examigos a tus oídos podrían incomodarte y ponerte de malas, no lo tomes tan personal, que eso no te importe; al final volverán con la cola entre las patas a pedirte disculpas.

Tauro (20 abril – 20 mayo):

Vas a tener que lidiar con tus inseguridades, ¿vale? Vas a enfrentarte a debates y charlas que van a poner a prueba tus ideas. No dejes que lo que piensas y tus principios sean atacados por las opiniones de los demás. No permitas que critiquen todas tus ideas y decisiones, pero tampoco trates de forzar a todos a pensar como tú. Estarás algo decepcionado de varias personas que te rodean, algunas veces sueles defender mucho tus pensamientos y te vale si estás o no en lo cierto y eso suele causar conflictos. Mantén la calma y respeta las opiniones diferentes. ¡No te vuelvas loco tratando de convencer a todos! Una amistad andará hablando de ti a tus espaldas y amor del pasado podría volver a mover partes de tu corazón. Es probable que en este próximo mes de enero llegue un cambio en lo laboral el cual te va a beneficiar mucho económicamente.

Géminis (21 mayo – 20 junio):

Los astros sugieren que reflexiones sobre tus actitudes y las de los demás. Sería bueno que dejes de obsesionarte y desconfiar tanto, así podrás tomar decisiones con más seguridad y objetividad. Probablemente te lleguen chismes, pero no les des mucha bola ni los guardes en tu mente. Además, no te creas todo lo que escuchas, porque puede afectar tus emociones. Relájate y no te dejes llevar por todo lo que te cuentan. Vienen cambios muy importantes en tu vida pues por fin lograrás despertar de la pasividad e ingenuidad en que habías vivido. Sabrás identificar con facilidad tus amistades falsas, ya sabes lo que tienes qué hacer, bastante tienes con tus problemas para tener que lidiar con ellas. Cuidado con cambios hormonales los cuales podrían afectar demasiado a tu pareja en caso de tener o tu entorno. Cuidado con mezclarte con amores prohibidos podrías pagar caro esas equivocaciones. Aguas con pérdidas de objetos y accidentes estarán a la orden del día. Cambia más la cuestión de sentimentalismo y sé más canijo o canija pues solo así entrarás en su juego y no les será fácil manipularte y hacer de ti un títere.

Cáncer (21 junio – 22 julio):

Eres súper emocional, ¿verdad? Pues hoy, más que nunca, trata de no desbordarte. Sé más realista con tus expectativas en el trabajo o en la rutina diaria. Evita errores y no te escapes de la realidad. Encuentra un punto medio, ni te vuelvas súper optimista ni demasiado pesimista. Para lograrlo, frena un poco esa fe ciega y no prometas más de lo que realmente puedes cumplir. No te lances a hacer cosas impulsivas ni exageradas, porque eso solo te alejará de la realidad cuando deberías estar con los pies en la tierra. ¡Calma, amiga! Amores a distancia se fortalece y será más fuerte que nunca, si en el pasado un funcionó el universo conspirará pa que terminen juntos. Si la persona con la que estás ya no te mueve nada pues no pierdas el tiempo ahí y date la oportunidad de conocer otros mundos. Un nuevo proyecto podría ayudarte mucho a aumentar tus ingresos, no temas a nuevos cambios y oportunidades que quizás ahí esté la clave que necesitas. En estos días descubrirás la verdad oculta sobre cierta persona, te va a sacar mucho de onda, pero aprenderás el tipo de distancia que deberás de guardar con dicha persona.

Leo (23 julio – 22 agosto):

Puede ser un día complicado porque tu mente podría irse al lado pesimista. Para evitarlo, trata de ver el lado positivo de las cosas y no te agobies con preocupaciones que solo aumentan la ansiedad. Cambia tu forma de trabajar, sé más flexible y comunica tus ideas de manera más inteligente para que los demás te entiendan mejor. Así, no te verán como alguien que se deja llevar por lo que pasa a su alrededor. Y si te encuentras con obstáculos, quizás sea mejor esperar antes de tomar acción. ¡Tranquilidad, que todo tiene su momento! Mujer de piel blanca te meterá en problemas. Estarás algo decepcionado de varias personas que te rodean, algunas veces sueles defender mucho tus pensamientos y te vale si estás o no en lo cierto y eso suele causar conflictos. No permitas que otras personas te hagan sentir menos de lo que vales, no te equivoques en elegir a tus amistades o amores pues ya bastante la has regado en tu pasado. Cuida mucho como actúas con las personas que quieres pues podrías andar de un humor que ni tu santa madre te aguante y herir a quien ni la debe ni la tema. Una amistad saldrá con su domingo siete. Cuidado con infecciones en el estómago las cuales estarán muy fuertes. Es posible que recibas una noticia mala de una persona muy importante para ti.

Virgo (23 agosto – 22 septiembre):

Los astros, sobre todo el Sol y la Luna, no están muy de acuerdo entre sí, y podrías sentirte irritado. Pero tranquilo, es importante que mantengas el control sobre ti mismo en lugar de dejarte llevar por el mal humor. En vez de gastar energía en frustraciones, es un buen momento para estar atento a lo que pasa a tu alrededor. Algún evento podría ser la chispa que encienda oportunidades para ti. Así que escucha y pon atención a propuestas laborales o económicas que vengan de gente conocida. Ahora es el momento de ser más realista y práctico. ¡Vamos, que hay cosas buenas por ahí! Ten mucho cuidado con noticias del pasado que podrían causarte conflictos muy fuertes y desestabilizarte demasiado. Subirás de peso en estos días y eso podría traerte consecuencias de salud en un futuro. Tu mayor tontería siempre será dejar pasar la vida sin disfrutar ni aprovechar oportunidades, has caído en la monotonía y eso podría causarte ciertos conflictos personales y existenciales.

Libra (23 septiembre – 22 octubre):

Eres de los que a veces se escapan de la realidad para mantener la paz, ¿verdad? Para evitar caer en eso, mejor corta esa tendencia a autoengañarte. Hoy, el Universo, con una movida entre la Luna y el Sol, te recuerda que está bien ser idealista, pero no te escapes de la realidad. Así que no te compliques, enfócate en lo que tienes que enfrentar y habla claro. Si tienes que firmar algo importante, revísalo bien y léelo tantas veces como sea necesario hasta que lo entiendas todo. ¡Vamos, que la verdad siempre sale a flote! La necesidad de crecer económicamente y como persona podría ponerte de malas al no ver claro el asunto, recuerda que quien no habla Dios no lo oye así que comienza a exigir lo que mereces y a luchar por una vida cómoda. Un familiar podría sufrir una recaída en estos días. Planearás un viaje y hay posibilidades de ligue con amistad, empezarán a desarrollar sentimientos entre ustedes.

Escorpio (23 octubre – 21 noviembre):

Desde temprano, es probable que sientas que tu mal humor se descontrola. Este puede ser un buen momento para entender más sobre ti mismo y descubrir qué es lo que te pone tan irritable y compulsivo. La clave es mantener la boca cerrada, evitar hablar de más y no decir cosas impulsadas por el mal genio. Así que, guarda esas opiniones inmaduras o irracionales, no te pongas en modo pelea o discusión, y trata de comprender más. En lugar de explotar, responde de forma diplomática y mantén la calma antes de que la situación te saque de quicio. ¡Ánimo, que todo pasa! Cuida tu carácter está muy fuerte e impulsivo podrías lastimar a quien tanto quieres. Ponte ya las pilas, el amor se va cada día que pasa, pero es por tu mendiga indiferencia, lo has tenido siempre frente a ti, pero te la has pasado buscando en sitios distintos lo que ya tienes a tu lado. Es momento que dejes las cosas en claro con tu pareja en caso de tener, la única manera de solucionar sus problemas será poniendo las cartas sobre la mesa y dejarse de indirectas y tonterías que convierten su relación en una bomba de tiempo.

Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre):

No va a ser un día de pura armonía, porque vas a sentir como si tu corazón y tus emociones estuvieran en desacuerdo. Por eso, es hora de mejorar la manera en que te comunicas, primero contigo mismo y luego con los demás. Según tu horóscopo, necesitas dejar de tomarte las cosas tan a pecho, ser más flexible e inteligente, y evitar disgustos innecesarios. Además, lo más importante para tu bienestar físico, mental y emocional es ser honesto contigo mismo sobre lo que sientes, piensas y haces. ¡Vamos, que la sinceridad siempre es clave! Ten mucha paciencia con las personas pues andarás con poco humor y podrías despotricar en contra de personas que significan mucho para ti. Pon atención a tus sueños pues muchas respuestas las encontrarás justo ahí. Si tienes ya pareja cambia la manera de actuar con él o ella, te has vuelto algo frío. Empezarás a planear algún viaje. Se le va a caer el teatrito a quien estaba jugando contigo. En la cuestión de los dineros hay proyectos muy buenos que te van a ayudar a crecer entre ellos posibilidades de iniciar un buen negocio.

Capricornio (22 diciembre – 19 enero):

Concéntrate más en el trabajo y trata de resolver esas preocupaciones diarias. Si lo piensas bien, muchas de ellas se solucionarían si te expresaras de forma más clara, bajaras la velocidad y fueras más amable. También, mejorando la comunicación, manteniendo los nervios a raya, y pensando antes de actuar impulsivamente, verás mejores resultados. Y si las cosas no salen como esperas hoy, es el momento de dejar que el Universo haga lo suyo. ¡Relájate y déjalo fluir! Ten cuidado con noticias que tienen que ver con dineros porque te va a traer conflictos muy fuertes. Cambia tu manera de pensar y si ya tienes pareja cuida mucho la parte de la confianza pues por celos podrías cometer un grave error. Te viene dinero extra y oportunidad de pagar deudas que tenías pendientes. Un embarazo por parte de familiar o amistad se hará presente. Extrañarás mucho a una persona que ya no está a tu lado. No te creas de todo lo que escuchas pues ciertos comentarios van con la intención de lograr incomodarte y hacerte perder el piso.

Acuario (20 enero – 18 febrero):

Es un día para mantener el equilibrio y salir de esas contradicciones diarias. Trata de separar tus pensamientos de tus emociones y sentimientos, evitando que las ideas se vean afectadas por expresiones y reacciones. No pierdas energía preocupándote por cosas que puedes solucionar, y tampoco te dejes llevar por distracciones innecesarias. Además, para canalizar tus ideas y liberar tensiones de forma organizada, ve haciendo una tarea tras otra en lugar de acumularlas. ¡Mantén la calma y ve paso a paso! Amores del pasado podrían afectar tu presente, no vuelvas comer lo que ya vomitaste. Sueños con señales divinas o mensajes ocultos sobre cierta persona que te anda incomodando. No permitas que otras personas se interpongan en tus planes y deseos, recuerda que la vida es corta, aprende a disfrutar los bellos momentos y no quedarte con ganas de nada. Muchos de tus problemas radican en tu falta de confianza y en invertir mucho tiempo en cosas que no te dejarán nada, pon los pies en la tierra y enfócate en lo que de verdad te llevará a la felicidad.

Piscis (19 febrero – 20 marzo):

Es de esos días donde podrías estar dando vueltas en tu cabeza y cambiando de opinión a cada rato. La inestabilidad mental puede agotarte y llevarte a pensamientos pesimistas, pero tranquilo, eso lo puedes controlar. Es clave evitar que se forme una nube gris alrededor tuyo que apague tu sol interior. Una forma de lograrlo es no soltar muchas palabras, porque al expresar lo negativo estarías dando vida a lo que pasa por tu mente. Recuerda que siempre eres el jefe de lo que callas y te conviertes en esclavo de lo que dices. ¡Mantén la buena onda, que el día puede mejorar! Ten mucho cuidado con hacer cambios que no son necesarios en tu vida pues podrías cometer grandes errores y perder tu camino y el piso, una amistad ha de llegar en estas fechas y te dará una gran lección, cuida lo que comes pues podrías enfermarte. Es momento de poner un alto a esas personas que han estado hablando de ti, no necesitas hacer mucho solo dejar en claro quien eres y de que estás hecho o hecha. Mucha suerte en juegos de azar y lotería. Un cambio drástico en tu economía te ayudará mucho.