Dwayne Johnson reveló la razón por la que no viaja en Navidad

Muchos creerían que Dwayne Johnson, por ser el actor mejor pagado de Hollywood, elige pasar la Navidad en algún lugar lujoso del mundo, pero no es así. El actor de 51 años de edad prefiere pasar estas fechas en su casa acompañado de su familia.

En estas fechas, Johnson tiene una tradición familiar especial. Cada Navidad las hijas del actor, Jasmine y Tiana Gia, intentan mantenerse despiertas hasta la llegada de Santa Claus, pero –según La Roca– siempre se quedan dormidas antes.

En ese momento, el actor aprovecha para organizar la llegada de Santa Claus para que cuando sus hijas se despierten encuentren sus regalos y así celebrar y pasar un grato momento en familia.

“Lo que intento es tener una estabilidad con mis hijas y la familia. Así que en Nochebuena, las pequeñas hacen todo lo posible por quedarse despiertas todo lo que pueden, así que normalmente sobre las 11:30 se duermen, y entonces viene Santa Claus. Y cuando llega Santa Claus, es todo un proceso de un par de horas. Así que esa es nuestra tradición ahora: levantarnos y vivir la Navidad y las fiestas a través de las niñas”, contó Johnson un encuentro con los medios durante en el evento Mana Holiday House, organizado por su marca de tequila Teremana.

Para el actor, esta tradición es muy especial porque con ella busca darle a sus hijas una experiencia lo más alejada posible de lo que él vivió de joven, con celebraciones improvisadas debido a los constantes viajes que hacía con sus padres.

“(Mi familia) se mudaba continuamente. Así que nuestra tradición era realmente pasar las Navidades allí donde estuviéramos. A veces era un árbol pequeño, un árbol realmente pequeño, y luego a veces era un árbol un poco más grande. Y soy hijo único, así que era una familia pequeña, un grupo pequeño. Así que nuestra tradición era simplemente estar juntos en Navidad”, detalló.

En los últimos años, el actor se ha esforzado por pasar el mayor tiempo posible con su familia para crear recuerdos juntos. “Creo que he llegado a un punto en mi vida en el que puedo crear mi propio horario, lo cual ha sido muy agradable, porque no siempre fue así, y soy muy afortunado. Y creo que, en el espíritu de crear mi propio horario, me permite estar más cerca de las niñas y que en cada esquina estén conmigo”, dijo.

Familia de Dwayne Johnson

En 2019, el actor se casó con la cantante y compositora Lauren Hashian, con quien mucho antes tuvo a sus hijas Jasmine y Tiana, de 8 y 5 años. La pareja comenzó su relación en 2007, cuando aún se ganaba la vida sobre el ring de WWE.

Johnson también padre de Simone Alexandra, de 22 años de edad. La joven es fruto de la relación del actor con la empresaria Dany Garcia.

Dany y Dwayne estuvieron juntos durante 27 años, desde 1980 hasta 2007, y a pesar de su separación, siguen siendo muy cercanos, tanto que su ex pareja maneja la carrera del actor.

Actor mejor pagado de Hollywood

En 2019, Dwayne Johnson se convirtió en el actor mejor pagado de Hollywood. Ese año, la revista Forbes destacó que, con 89,4 millones de dólares, el actor se ubicó por delante de Chris Hemsworth (76,4 millones) y Robert Downey Jr. (66 millones).

Dwayne Johnson recibió 700.000 dólares por episodio en la serie de HBO Ballers. Además, recibió 23,5 millones de dólares por la nueva cinta de Jumanji. The Next Level, que se estreno en diciembre d e2019.

El año pasado, Johnson ocupó el tercer lugar del ranking de los actores mejores pagados gracias a los 35 millones de dólares que ganó con Emancipation, su última cinta.

Este año el actor recibió la cifra de 50 millones de dólares por interpretar a Callum Drift en la película Red One. Su rol en la cinta basada en una historia original de Hiram García superó los 40 millones que recibió Robert Downey Jr. por Capitán América: Civil War y los que consiguió Will Smith por su rol en El método Williams.

