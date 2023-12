Kourtney Kardashian compartió su rutina de ejercicios para mantenerse en forma y amamantar a su bebé

El mes pasado, Kourtney Kardashian Barker y Travis Barker se convirtieron en padres de su primer hijo juntos: Rocky. A pesar de que la hermana mayor del clan Kardashian ya es madre de otros tres niños, productor de su relación con Scott Disick, la experiencia con este nuevo bebé no ha siso sencilla.

Recientemente, Kourtney compartió que para ella ha sido muy difícil a amantar a su nuevo bebé. Por eso, cumple con una exigente rutina para poder hacerlo, que compartió en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Kourtney se mostró haciendo ejercicio en una caminadora junto a un mensaje en el que aseguraba que debía mantener altas las calorías para amamantar a su hijo.

“Haciendo el trabajo más importante del mundo… Ser mamá, mantener vivo a mi bebé, amamantar demanda mantener las calorías altas con muchos alimentos nutritivos”, escribió Kardashian en sus historias de Instagram.

“Tomarme el tiempo para volver lentamente a algunas caminatas cuesta arriba en la caminadora cuando pueda hacerlo a escondidas, junto con mis caminatas al aire libre en el cochecito”, agregó.

A poco más de un mes de haber dado a luz, Kourtney Kardashian indicó que, tras varias semanas inactiva, empezó a retomar poco a poco su rutina de ejercicios, ya sea usando la caminadora o dando largos paseos junto a su bebé.

La publicación de la hermana mayor del clan Kardashian llega justo después de que publicara una serie de fotos junto a su bebé y su esposo Travis Barker.

En las imágenes se les ve a ambos posar muy cariñosos junto al pequeño Rocky; sin embargo, hubo una que generó críticas. Se trata de una foto en la que se ve al baterista de Blink-182 besando en la boca a su bebé.

La foto no le pareció bien a muchos de los seguidores de Kourtney, quienes de inmediato criticaron el gesto de Barker hacia al bebé. Algunos argumentaron que el gesto no tenía nada de malo, mientras que otros aseguraron que era algo peligroso.

“No importa quién bese al bebé… la cuestión es que los bebés pueden enfermar gravemente o incluso morir por hacer esto. No merece la pena correr ese riesgo”, “¡Kourtney sólo dejaría que Travis lo hiciera, creo! Nadie más que ella y Travis”, “Tal vez ninguno de ustedes han tenido hijos, por lo tanto no tienen idea del amor que un padre tiene hacia su hijo recién nacido”, son algunos de los comentarios en la publicación de Kourtney.

Embarazo complicado

En septiembre, Kourtney reveló que tuvo una emergencia médica que la obligó a someterse a una cirugía fetal de urgencia. En ese momento, Travis se encontraba de gira con su banda Blink-182 por Europa y tuvo que tomar un avión de regreso a Los Ángeles para acompañar a su esposa.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, en donde se veía una foto de su mano entrelazada a la de su marido, Kourtney abrió su corazón sobre la aterradora experiencia que vivió y agradeció a Travis y a su madre, Kris Jenner, que la acompañaron en ese difícil momento.

“Estaré eternamente agradecida a mis increíbles médicos por salvar la vida de nuestro bebé”, comenzó relatando. “Estoy eternamente agradecida a mi marido, que vino corriendo a mi lado mientras estaba de gira, para estar conmigo en el hospital y cuidarme. Él es mi roca. Y a mi madre, gracias por sostener mi mano durante todo esto”, continuó.

“Siendo alguien que ha tenido tres embarazos realmente fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo de precipitarme a una cirugía fetal de urgencia. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda entender esa sensación de miedo. Ahora entiendo y respeto mucho más a las madres que han tenido que luchar por sus bebés durante el embarazo. Alabado sea Dios. Salir del hospital con mi hijo en la panza y a salvo fue una auténtica bendición”, culminó su mensaje.

La pareja, que se casó el año pasado en Italia, confirmó que esperaban un hijo juntos con un emotivo video en donde se la veía a ella vestida de negro, mientras sonreía y saltaba durante un show de Blink 182 en Los Ángeles sosteniendo un cartel con grandes letras negras que decía: “¡Travis estoy embarazada!”.

Seguir leyendo: