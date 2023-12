Mi pobre angelito: ¿cuál es la anécdota que inspiró el clásico de Navidad?

Mi pobre angelito es la película navideña por excelencia. Para muchos es una tradición volver a ver la cinta protagonizada por un Macaulay Culkin muy joven, quien interpreta a Kevin, un niños de 8 años que se queda solo en casa por accidente y debe defenderla de dos ladrones.

Muchos están familiarizados con este clásico navideño escrito por John Hughes; sin embargo, no todos conocen la historia que inspiró la película que, año tras año, está presente en esta época del año.

Mi pobre angelito (1990) no era el primer proyecto en el que Hughes trabajaba con Culkin. Ambos trabajaron juntos en la comedia Uncle Buck (1989), sobre un hombre irresponsable que debe encargarse de sus tres sobrinos luego de que su hermano sufre un ataque al corazón.

Aunque al filme no le fue muy bien para la crítica, la experiencia de trabajar con Macaulay Culkin inspiró a Hughes a escribir Mi pobre angelito, una de las cintas navideñas más famosas de todos los tiempos.

¿Cómo surgió la inspiración?

Antes de Uncle Buck, John Hughes nunca había trabajado con un niño; sin embargo, el director aseguró que se divirtieron mucho filmando la película.

En ese momento, 1990, Hughes era uno de los directores y guionistas más exitosos de Hollywood, con filmes como The Breakfast Club (1985). Macaulay Culkin, por su parte, aunque antes de Uncle Buck había participado en otras cintas, aún estaba lejos del estrellato.

Sin embargo, la actuación de Culkin junto a John Candy en Uncle Buck convenció a Hughes de que un niño que podía protagonizar una película.

La escena que inspiró al director y guionista a escribir Mi pobre angelito ocurre cuando el tío Buck va en búsqueda de su rebelde sobrina Tia (Jena Louisa Kelly) y le pide a su novia Chanise (Amy Madigan) ayudarla a cuidar de los otros dos menores en casa. Sin embargo, ingresar en la casa no era fácil para ella y sus acompañantes.

Cuando intentan ingresar, el personaje de Culkin los confunde con un grupo de ladrones, por lo que los interroga a través de la ranura para correo, utilizando un ingenio y precocidad que luego fue característica del personaje de Kevin McAllister en Mi pobre angelito.

Tras esa escena, Hughes quedó convencido de que, sin duda, un niño podía protagonizar una película sin problemas; sin embargo, aún le faltaba la trama de la historia.

La idea de la cinta le vino a Hughes el 8 de agosto de 1989, antes de salir de vacaciones familiares a Europa. “Me iba y escribí una lista de todo lo que no me quería olvidar”, relató a la revista Time. “Y pensé ‘bueno, mejor no me olvido de mis hijos’. Después se me ocurrió ‘¿qué pasaría si dejo a mi hijo de 10 años en casa? ¿Qué haría él?’”. Así nació la premisa de Mi pobre angelito.

A raíz de esa idea, escribió ocho páginas de notas, imaginando qué haría un niño en esa circunstancia. Dos semanas después, de vuelta en casa, empezó a escribir lo que sería el primer borrador de la película, en total un guion de 44 páginas.

Aunque Hughes es el autor de la historia, el crédito no es sólo para él. El guionista llamó a Chris Columbus para dirigirla.

En ese momento, solo había dirigido dos películas a las que no les había ido muy bien, lo que le hizo pensar que su carrera en Hollywood había terminado. “Amo la Navidad, así que hacer una comedia navideña era uno de mis sueños”, dijo Columbus la revista Chicago en 2015.

Columbus no modificó mucho el guion de Hughes, sólo agregó un cambio en la historia: incluyó a Marley, el aparentemente aterrador vecino de Kevin que termina ayudándolo en el clímax de la película.

La colaboración entre Hughes y Columbus se convirtió en uno de los mayores éxitos de 1990 y convirtió a Macaulay Culkin en la mayor estrella juvenil del momento.

