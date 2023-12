Vin Diesel reaccionó a la acusación de agresión sexual por parte de su ex asistente

Recientemente, Vin Diesel fue demandado por su ex asistente por una presunta agresión sexual. Tras la acusación, el actor no se había manifestado al respecto; sin embargo, el protagonista de la saga de acción Rápido y Furioso respondió a los señalamientos.

A través de su equipo legal, Vin Diesel se defendió de las acusaciones de agresión sexual. “Vin Diesel niega categóricamente esta acusación por completo. Esta es la primera vez que él escucha sobre esta denuncia de hace más de 13 años”, dijo el abogado del actor a Variety.

La semana pasada, la ex asistente del actor Asta Jonasson lo demandó por haber sufrido una agresión sexual en 2010, durante el rodaje de Rápidos y furiosos: 5in control.

Jonasson también demandó a la hermana del actor y a la empresa One Race Films por agresión sexual, despido injustificado y ambiente de trabajo hostil.

Tras las demanda de despido injustificado, el abogado del actor afirmó que la ex asistente del intérprete tenía conocimiento de que sólo sería empleada durante nueve días. “Contamos con la evidencia necesaria que desmonta completamente esta teoría surrealista”, afirmó.

Sin embargo, el abogado de Diesel no dio detalles sobre las supuestas pruebas que tienen al respecto.

¿Por qué la ex asistente de Vin Diesel lo demandó por agresión sexual?

De acuerdo con el documento presentado ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, Asta Jonasson asegura que el actor la tocó de forma inadecuada, la besó y se masturbó frente a ella en una habitación de hotel en Atlanta, Georgia.

La demanda también describe que al verse incapaz de escapar de la situación, Jonasson cerró los ojos “intentando disociarse deseando que la agresión terminara”.

La mujer indicó que la agresión sucedió al poco tiempo de haber sido contratada por Diesel y su productora, One Race Productions, para el rodaje de la quinta película de Rápido y Furioso y que un día después del incidente fue despedida por no corresponder las insinuaciones del intérprete.

Jonasson presentó el caso al amparo de la Ley de Responsabilidad por Abusos Sexuales y Encubrimiento de California, activa desde enero, que da un plazo de tres años para que las víctimas de agresiones sexuales presenten demandas contra sus agresores y encubridores, aunque haya prescrito el delito.

¿Despidieron a Vin Diesel de Marvel?

Vin Diesel no participa en la segunda temporada de What If…? como la voz de Groot, que se estrenó recientemente. El actor, que hace poco fue acusado de una presunta agresión sexual, ya no le dará voz a su personaje de Guardianes de la Galaxia.

Los créditos del primer episodio de What If…? confirmaron que el actor ya no forma parte de la serie, puesto que ahora la voz de Groot la hace Fred Tatasciore, veterano actor de doblaje de Marvel.

Esta es la primera vez que el actor, conocido por la saga de Rápido y Furioso, no dobla la voz del personaje animado, puesto que a principios de año le dio voz en la tercera y última entrega de Guardianes de la Galaxia.

Hasta el momento no hay una explicación oficial sobre el cambio en la voz de Groot para su aparición en What If…? ; sin embargo, se cree que podría deberse al fin de Guardianes de la Galaxia, cuya última entrega llegó a los cines en mayo de este año.

Se cree que con el fin de la trilogía dirigida por James Gunn en la que los personajes toman caminos separados, los actores hicieron lo mismo.

