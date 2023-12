Ex piloto de Red Bull fustiga a “Checo” Pérez y pide otro compañero de equipo para Max Verstappen

A Sergio “Checo” Pérez no le paran de llegar críticas y cuestionamientos de cara a la próxima temporada de la Fórmula 1. En esta oportunidad fueron cortesía de Christian Klien, ex piloto de Red Bull, quien aseguró que el mexicano no es el mejor compañero de equipo para el tricampeón mundial de la F1, Max Verstappen.

El desempeño de ambos durante el 2023 dejó en evidencia la abismal distancia entre el neerlandés y el tapatío, luego de que Verstappen conquistara 19 de las 22 pruebas del calendario mientras que “Checo” Pérez apenas logró un par de victorias. Esa diferencia también se pudo apreciar en la clasificación de pilotos en la que el campeón obtuvo 575 puntos, más del doble que el mexicano (285).

Ante ese panorama, los comentarios en contra de “Checo” Pérez estuvieron a la orden del día durante buena parte de la temporada, especialmente en la segunda mitad en la que el mexicano tuvo un desempeño más irregular al mando del RB19. Incluso se llegó a hablar de posibles candidatos para ocupar el segundo puesto en Red Bull.

Después de finalizada la temporada el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el neerlandés Max Verstappen posaron con todos los trofeos ganados por Red Bull en el 2023. (Bob McCaffrey/Getty Images)

Algunos asomaron al australiano Daniel Ricciardo como una posibilidad real para suplantar al mexicano. Otros, como Christian Klien, consideran que un piloto de más experiencia podría desempeñar un mejor papel como compañero de Verstappen. El siete veces campeón de la F1, Lewis Hamilton o el español Fernando Alonso tienen la preferencia del ex piloto de la escudería austríaca.

“Nadie debería subestimar a Hamilton. Sigue siendo un piloto top y no ha perdido ninguna de sus cualidades. Es un poco como Alonso, que si le das el coche adecuado te demostrarán de lo que son capaces”, comentó Klein durante una entrevista publicada este domingo por el portal especializado RacingNews365.

“Si tienen el auto ideal y encuentran esa motivación extra pueden desafiar a Max Verstappen”, reconoció el austríaco con respecto a los dos experimentados pilotos que en la pasada temporada de la Fórmula 1 terminaron en el tercer y cuarto puesto dentro de la clasificación de pilotos, respectivamente por detrás de la dupla de Red Bull.

El británico de Mercedes, Lewis Hamilton y el español de Aston Martín, Fernando Alonso, son dos de los pilotos más experimentados en la Fórmula 1. (Rudy Carezzevoli/Getty Images)

En el caso del piloto británico de la escudería Mercedes, Christian Klien aseguró que tuvo un resurgir en el 2023 luego de una temporada anterior algo opaca por lo que a sus 38 años demostró que sigue estando vigente en la F1 a pesar de tener a un compañero de equipo como George Russell que logra ponerlo a prueba.

“Russell es bueno y en 2022 demostró que estaba preparado para ese reto. Este año ha sufrido, pero es parte del proceso de aprendizaje. Sigue siendo joven y le queda mucho en la F1 por lo que puede llegar a a ser el líder de Mercedes en el futuro, pero en 2023 Hamilton ha sido mucho mejor que él”, finalizó el ex piloto de la F1.

Sigue leyendo:

– Helmut Marko, férreo crítico de Sergio “Checo” Pérez durante la temporada 2023 de la Fórmula 1, seguirá como asesor de Red Bull

– Red Bull lanza advierte a Sergio “Checo” Pérez de cara a la temporada 2024 de la Fórmula 1: “Él sabe cuáles son las expectativas”

– Una mancha en una temporada magistral: Max Verstappen recordó una derrota ante “Checo” Pérez como su peor momento del 2023 en la F1