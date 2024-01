“Me han tratado de matar”: Julio César Chávez Jr. vuelve a señalar públicamente a su padre

Atrás quedaron las informaciones sobre las hipotéticas peleas de Julio césar Chávez Jr. y sus victorias sobre el ring. El “Júnior” ahora está en el centro de atención por sus reincidentes declaraciones polémicas en las que acusa a su padre y a su entorno de haberlo tenido secuestrado y no permitirle ver a sus hijos. El hijo del Gran Campeón Mexicano también indicó que lo “han querido matar”.

Las redes sociales han sido el canal por el que Julio César Chávez Jr. ha hablado sobre su vida personal. El hijo del Gran Campeón Mexicano ha realizado fuertes declaraciones por esta vía y las mismas fueron recopiladas por el canal El Boxglero.

“Me quieren matar. Me va a matar mi papá, mi papá me está matando, me quieren mandar gente para envenenarme, me han tratado de matar. No quieren que llegue a la Corte. Los van a meter al bote a todos”, dijo Chávez Jr.

El principal blanco de los señalamientos del boxeador mexicano es su padre. Chávez Jr. constantemente ha criticado al expeleador azteca e incluso ha asegurado que lo ha mantenido “secuestrado” y le ha impedido ver a sus hijos. No está de más mencionar que el “Júnior” ha estado en centros de rehabilitación por sus problemas de adicciones a pastillas para adelgazar, según relata su padre.

“Es una basura (su padre), como cuando golpeaba a mi mamá, es una basura (…) Ya no me dejo de nadie porque estuve secuestrado tres años, sabes lo que es eso sin ver a mis hijos. Ni de mi papá ni de nadie me voy a dejar nunca”, sentenció.

La respuesta de Julio César Chávez

El “Gran Campeón Mexicano” también usó sus cuentas personales para hablar al respecto. En sus deseos para el 2024, Julio César Chávez espera que su hijo pueda salir de los problemas con las adicciones y lo invitó a que dejara de utilizar sus redes sociales para hablar “pendejadas”.

“(A Julio César) lo quiero mucho, Dios te bendiga hijo, y ojalá Dios quiera y te caiga un proyecto de luz, y deja de hablar tantas pendejadas por favor”.

Julio César Chávez también luchó contra las adicciones en el pasado. Sin embargo, el exboxeador mexicano pudo superar dichos problemas. Esto motivó al azteca a ser parte de múltiples centros de rehabilitación para tratar dichas condiciones. No obstante, Julio César Chávez explicó las razones por las que no ha podido intervenir satisfactoriamente sobre uno de sus pacientes más importantes: su hijo.

“Mucha gente me pregunta por qué no lo ayudo. Las leyes en Estados Unidos son muy diferentes, y si voy por él me pueden meter a la cárcel y es como un secuestro”, explicó.

