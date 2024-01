Ron DeSantis califica como absurda la propuesta de Vivek Ramaswamy de solidarizarse con Donald Trump

Ron DeSantis, aspirante a la candidatura republicana, define como absurda la solitud de su adversario político Vivek Ramaswamy de solidarizarse con Donald Trump y abandonar la boleta electoral en caso de que los estados de Colorado y Maine logren bloquear su campaña.

El empresario de Cincinnati que sueña con ser presidente de la nación es un ferviente simpatizante con el expresidente de la nación y por ello recientemente exhortó a los aspirantes Nikki Haley, Ron DeSantis y Chris Christie, a cerrar filas y juntos enfrentar a los estados donde se pretende evitar que Trump compita para de esa manera anular sus respectivos fallos.

“Les pido que hagan lo mismo. Sus palabras son baratas. La acción habla más que las palabras. Creo que su falta de voluntad para hacer eso revela que en realidad son cómplices en parte de lo que está sucediendo, aunque sea de manera indirecta. Considero que es inconstitucional y debemos defendernos por principios, por lo que mi posición es clara”, señaló en un mitin de campaña.

La propuesta surge después de que la Corte Suprema de Colorado, a través de una votación —la cual terminó 4-3 a favor—, dictaminó que el neoyorquino no podía ser elegible en las elecciones estatales debido a la “prohibición insurreccional” de la 14ª Enmienda, fallo al que se sumó días más tarde un grupo de exlegisladores de Maine para pretender excluir al republicano de 77 años de su proceso electoral.

Sin embargo, quien de inmediato rechazó unirse a la propuesta de Vivek Ramaswamy fue Ron DeSantis.

Hasta el momento, Vivek Ramaswamy es el único aspirante a la candidatura republicana dispuesto a ser solidario con Donald Trump. (Crédito: Anna Moneymaker / Getty Images)

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, el actual gobernador de Florida reiteró que su objetivo es ganar las primarias sin importar lo que pueda sucederle a Donald Trump.

“Simplemente es absurdo. Tengo la responsabilidad de acumular delegados. No voy a ceder ninguna unilateralmente, voy a ganar tantas como pueda y he sido muy claro sobre esas decisiones y esos estados. Los fallos en Maine y Colorado no son consistentes con la Constitución y espero sean revocados”, expresó.

Lo cierto es que, para los oídos del político de 45 años, la posibilidad de eliminar a Donald Trump de la boleta electoral en algunas entidades suena hasta aliviador pues, aunque él todavía figura como el segundo republicano con mayor respaldo, el magnate neoyorquino lo supera con hasta cerca de 40 puntos de diferencia, esto de acuerdo con los resultados de algunas encuestas.

