Luz Rivas recibe respaldo de BOLD PAC para representar a California en el Congreso

Luz Rivas es una conocida activista en Los Ángeles, California, en donde también formó parte de la Asamblea Estatal, pero ahora compite por el Distrito 29 para la Cámara de Representantes.

Rivas recibe el apoyo de BOLD PAC, el brazo electoral del Caucus Hispano del Congreso (CHC) para esa posición, luego de que el demócrata Tony Cárdenas descartara su reelección.

“BOLD PAC se enorgullece en respaldar a Luz Rivas en CA-29. Luz se ha dedicado a crear oportunidades para las familias latinas. Ha ayudado a innumerables jóvenes latinas a seguir carreras en tecnología. Y ha luchado para ayudar a los trabajadores a avanzar en sus carreras y cuidar de sus seres queridos”, dijo Linda Sánchez, presidenta del BOLD PAC.

En la Asamblea Estatal en 2018, Rivas se desempeñó como Presidenta del Comité de Recursos Naturales y actualmente forma parte de los Comités de Presupuesto, Ingresos e Impuestos, Comunicaciones y Transportes.

El BOLD PAC destaca que Rivas ha impulsado y ayudado a la aprobación de leyes que benefician a trabajadores, como con acciones para protegerlos del calor extremo; así como normas que permiten servicios a jóvenes sin hogar, e incluso leyes contra la contaminación plástica.

Entre sus logros están la designación de $10 millones de dólares para crear el Instituto Regional STEM en Los Ángeles Mission College.

“Me siento honrada de recibir este respaldo y espero trabajar con otros miembros del Caucus Hispano del Congreso para mejorar las vidas y el futuro para las familias que representamos”, dijo Rivas.

El triunfo como asambleísta estatal fue resultado del trabajo previo de Rivas, quien fundó DIY (Do it Yourself) Girls, enfocada en ayudar a niñas del Valle de San Fernando a interesarse en las matemáticas y las ciencias.

“La organización ha ayudado a encaminar a miles de mujeres jóvenes hacia el empoderamiento económico, la independencia y la confianza en sí mismas”, se destaca.

Una carrera desde abajo

Rivas fue criada en el Valle de San Fernando; es hija de madre soltera, quien limpiaba baños en un hospital local.

La asambleísta y su familia son gente que ha avanzado con el trabajo, ya que inicialmente alquilaron una habitación en una casa y luego vivieron en un garaje remodelado y en casas traseras.

“Cuando estaba en quinto grado, Luz se interesó en la tecnología y la ingeniería, se inscribió en un programa estatal que ayudaba a los estudiantes a sobresalir en matemáticas y ciencias y a ir a la universidad en estos campos”, se agrega sobre su carrera. “Luz finalmente se graduó en el MIT con una licenciatura en Ingeniería Eléctrica y luego recibió una Maestría en Educación de la Universidad de Harvard”.

