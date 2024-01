¿Cuál fue la última película en la que trabajó Christian Oliver antes de su trágica muerte?

Esta semana, Christian Oliver murió en un trágico accidente de avión en la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas. El actor alemán con ciudadanía estadounidense tuvo una destacada carrera en la que actuó en películas como Speed Racer o Indiana Jones and the Dial of Destiny. Antes del lamentable fallecimiento, el intérprete había terminado el rodaje del que sería, sin saberlo, su último filme.

Se trata de la película de suspenso Forever Hold Your Peace, de Nick Lyon, en la que Oliver desempeñaba el rol de productor, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

El medio estadounidense especializado en entretenimiento intentó contactar, sin éxito, al director de la película para que hiciera comentarios al respecto.

El jueves, día que murió Oliver, Nick Lyon compartió una foto de él junto al fallecido actor durante su último día de producción, que fue el 20 de diciembre.

“Esta es nuestra quinta película juntos. @christianoliverofficial y yo produjimos este, ¡y este es nuestro último día de filmación! ¡Hablamos de producir una película juntos durante años y finalmente lo hicimos! Gracias por ser un gran colega, actor y amigo @christianoliverofficial #foreverholdyourpeace”, escribió Lyon para acompañar la publicación.

La actriz Bai Ling, que también participó en el filme Forever Hold Your Peace, también recordó a Oliver en sus redes sociales luego de que se conociera la lamentable noticia.

“Querido Christian Oliver @christianoliverofficial con lágrimas en los ojos no puedo expresar el dolor que sentí cuando nuestro Nick directo me llamó no hace mucho, que el avión que tomó se había estrellado, incluidas sus hermosas 2 hijas y el piloto ¡todos habían fallecido! En el Caribe. Estaba de vacaciones. Simplemente no podía creer que fuera verdad, la última vez que trabajamos filmando en #hollywood fue el 20 de diciembre de 2023, justo antes de Navidad”, escribió la actriz chino-estadounidense.

¿Cuándo murió el actor Christian Oliver?

El pasado jueves, se conoció la lamentable noticia de que el actor Christian Oliver y sus dos hijas habían fallecido en un accidente aéreo en la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas, informaron medios locales el viernes.

El actor iba a bordo de un avión monomotor con sus dos hijas el jueves, de acuerdo con la Policía real de San Vicente y las Granadinas en un comunicado.

De acuerdo con medios locales, la aeronave se estrelló en el mar Caribe poco después de despegar. Pescadores, buzos y la guardia costera llegaron al lugar de la tragedia.

El avión viajaba desde Bequia, una isla del archipiélago de las Granadinas, hacia Santa Lucía poco después del mediodía del jueves.

De acuerdo con el diario Searchlight, en San Vicente, el piloto de la aeronave alertó a la torre de control del aeropuerto local que estaba teniendo problemas con la avioneta, por lo que quiso regresar a la pista.

Christian Oliver nació en Celle, Alemania. En el país europeo participó en la serie alemana Alerta Cobra, de la cadena de televisión alemana RTL. En Estados Unidos, actuó en la serie Salvados por la campana: La nueva clase y la película Que comer su corazón.

En 2006, participó en The Good German junto a George Clooney y Cate Blanchett. Dos años más tarde, actuó Speed Racer, de las hermanas Wachowski.

