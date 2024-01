Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de enero de 2024

Piscis

¡Eres un alma generosa, pero a veces te absorbes demasiado en tus propios problemas y te olvidas de brindar apoyo a quienes te quieren! Hoy es el día de darte cuenta y ponerle remedio, ¡hay personas cerca que podrían beneficiarse de tu apoyo! Y ojo, si tu pareja te dice que tiene que hablar contigo, no te pongas en modo alerta total. No tiene que ser necesariamente algo malo en la relación, pero si así fuera, agradece la sinceridad y escucha con atención. Si cometiste errores, tranqui, todos los hacemos. Date permiso para equivocarte, lo importante es reconocerlos y corregirlos. ¡Hoy es un buen día para dejar atrás malentendidos y avanzar! Amores de una noche y cambios en tu estado de ánimo te podrían dañar a personas que son muy importantes para ti. Te ha costado trabajo aceptarte no permitas que alguien llegue y trate de humillarte o de no aceptarte como eres. Vienen viajes muy importantes en este año, si tienes pareja pondrás en duda el amor que sientes por esa persona pues llegará alguien que te moverá el tapete. Es importante que cada día busques la manera de encontrar esa paz que necesitas para estar bien y en paz. Días de mucha reflexión nuevos propósitos los cuales necesitaras cumplir o de lo contrario comenzarás a no creer nuevamente en ti. Trata de no contar tus planes o de lo contrario te arriesgarás a que te tumben tus planes por envidias de otras personas.

Acuario

¡Relájate un poco! Sabemos que te gusta tener todo bajo control, pero hoy es el día perfecto para soltar un poco las riendas. Si hay cosas que no puedes manejar, tómalo con calma y déjalas fluir por sí mismas. Estar tan alterada no te sienta nada bien. Date un respiro y dedica unas horas a tus hobbies y aficiones favoritas. Olvídate de lo que crees que no va bien, ¡mereces un descanso!

Eres una líder nata, pero a veces subestimas tu propio potencial. Es momento de conocerte mejor, de explorar tus habilidades y reconocer todo lo que puedes lograr. En el amor, no dejes que la rutina se apodere de tu relación. ¡Es hora de romper con la monotonía! Empieza hoy mismo antes de que sea demasiado tarde. ¡Tú puedes! Si tienes pareja te la va hacer de tos debido a ciertas actitudes tuyas, trata de dedicarle más tiempo a tu pareja. Arreglo de documentos, posibilidad de un viaje y embarazo en amistad. Es probable que envidias de otras personas te detengan en tu camino, sabrás librarte de todo eso pues traes una luz y una persona que te acompaña desde otros cielos y cuida de ti, ciertos acontecimientos y sueños te mostrarán de quien se trata. No temas a nuevos cambios en tu vida pues dichos cambios te traerán nuevos resultados que mejorarán mucho tu vida y tu entorno. En la familia una noticia los unirá mucho más.

Capricornio

¡Ojo con las sombras en tu relación hoy! No te pongas tan controladora ni veas fantasmas donde no los hay. Deja respirar a tu pareja y dale su espacio. Que cada uno tenga tiempo para compartir con sus amigos no debería desencadenar celos, al contrario, es sano en una relación. Relájate, estás tomando la vida muy en serio. ¿Recuerdas ese espíritu rebelde que tenías antes? Recupéralo, puede motivar a tu pareja. Y si estás soltera, ¡nada de encerrarte en la rutina! Sal, conoce gente nueva. No esperes que el amor toque a tu puerta sin hacer nada. ¡Hoy es un buen día para abrirte a nuevas experiencias! Una amistad cambiará su actitud contigo y se comportará de manera fría. Momento de cambios y cierre de ciclos, haz una limpieza y tira lo que no necesitas pues no dejará que fluyan cosas nuevas y atraigas nuevas cosas. Se visualiza un pleito familiar que podría ponerte de mal humor, no reacciones tan rápido, date la oportunidad de meditar y contar hasta diez antes de soltar el poder de tu palabra. Un viaje en puerta y la posibilidad de reencuentros. Familiar necesitará mucho de tu apoyo en el área laboral. Se visualiza un viaje y la llegada de una sorpresa por parte de una amistad.

Sagitario

¡Este es tu mejor momento! Recuerda que cada persona que ha pasado por tu vida ha aportado su granito de arena a lo que eres hoy. Si te llega algún regalito de postReyes, agradece tanto a la persona que lo dio como al Universo. Hazlo especial encendiendo una vela y conectándote con la luz, atraerás más prosperidad, ¿qué te parece? En el trabajo, las cosas van sobre ruedas y eso también se nota en el bolsillo. ¡Hoy hasta podrías recibir dinero que no esperabas! Úsalo con cabeza y reserva un poquito para alguna acción solidaria, te sentará genial. En el amor, si sientes que no avanzas, tal vez sea hora de poner en práctica lo que ya sabes. ¡Vamos, que el Universo te sonríe y hay muchas cosas buenas esperándote! Recuerda cuanto te ha costado llegar donde estas, no te detengas y sigue tu camino que tienes el poder de lograr tus sueños y metas. Personas de tu familia serán un obstáculo para muchos de tus planes y sueños, no te preocupes, cuando vean el amor con el que haces las cosas terminarán aceptando tus planes. Un secreto saldrá a la luz y podría ponerte algo temeroso o nervioso de lo que pudiera pasar. Chantajes por parte de amistades o conocidos. Si tienes pareja se visualiza embarazos o una discusión sin sentido. Dedica más tu tiempo a mejorar profesionalmente, oportunidad de negocio se muestra excelente pues podría dejarte grandes ganancias. Recuerda de qué estas hecho y no pierdas tu humildad para agradar a quien no le importas y nunca le importarás.

Escorpión

¡Hoy en este día tienes todo para pasarla genial! Deberías sentirte feliz, la jornada se presenta tranquila y en armonía. Pero, ¡alto ahí!, sé que tu mente ya está pensando en el mañana. Relax, es normal que te pongas nerviosa, pero estás muy cerca de alcanzar tus metas. Sigue dándolo todo, aunque ahora te parezca cuesta arriba. En la vida, las cosas buenas a veces requieren un esfuerzo extra. Deja atrás esos miedos y disfruta el presente, especialmente con tu pareja. ¿Qué te parece planear una salida romántica hoy? Sé que ambos lo desean desde hace tiempo. ¡Anímate, que la felicidad te espera! Te enteras de noticias de pleitos familiares, que no te quiten el sueño solo trata de no ser tan orgulloso u orgullosa y procurar más a los tuyos pues en un futuro podrías lamentarte por no dedicarles el tiempo que ellos merecen. Es posible que recibas noticias de personas en el extranjero. La vida te llenará de nuevas oportunidades en muchos ámbitos y deberás de ser muy inteligente para aceptar esa oportunidad que te harán crecer económicamente y personalmente. Haz caso a tu sexto sentido pues suele rebelarte muchas verdades, sabes detectar con facilidad cuando alguien te miente o te quiere hacer daño.

Libra

¡Es hora de hacer borrón y cuenta nueva, dejar en el pasado lo que ya no suma a tu vida! No te ancles en cosas que pasaron hace tiempo; corta esas ataduras y toma decisiones actuales sin mirar constantemente hacia atrás. Empieza por deshacerte de cosas materiales que solo ocupan espacio. Verás cómo al final del día te sentirás más ligera y con una energía renovada. Aprovecha hoy para encontrar un rincón de soledad y tranquilidad. Lee un libro o escucha música, cosas que te elevan y te hacen sentir bien.

Estás en un proceso de resurgimiento, y si lo aprecias, te darás cuenta de lo maravilloso que es. Los astros están de tu lado, así que pon en orden lo que necesites en tu vida para sentirte más relajada y feliz. ¡Adelante, el cambio es positivo! Te vienen cambios importantes pues necesitarás más que nunca un abrazo o sentirte querido o querida, trata de controlar tus ansias y sentimientos y darte cuenta que la soledad no es un problema sino una aventura para conocerte mejor. Aprende a ser feliz con lo que tienes y disfruta cada minuto pues cuando quieras podría ser tarde. Te vienen dos amores muy importantes en próximas fechas los cuales te harán sacar lo mejor y lo peor de ti pues vendrán altibajos y escenas de celos muy fuertes. Recuerda lo que te ha costado aceptarte y quererte, no permitas que alguien te venga a poner peros o cambie tu forma de ser porque le disgusta, mucho te ha costado a ti aceptarte como para permitir que alguien no te acepte.

Virgo

¡Párate un segundo y valora todo lo que tienes a tu alrededor! A veces, tus cambios de humor pueden poner en riesgo cosas importantes, así que trata de mantener la calma y no dejes que la impulsividad te domine. Tienes la intuición necesaria para superar cualquier obstáculo, tanto en el trabajo como en el amor, solo necesitas controlar esos impulsos.

Hablando de metas, proponte perder peso, no solo por estética sino también por salud. Desde hoy, evita lo que no te beneficia y verás resultados pronto. En el amor, si hay alguien que te hace tilín, no te entretengas más y díselo hoy mismo. No te lo pienses demasiado, que alguien más podría adelantarse. ¡Vamos, a por todas! Si tienes pareja, prepárate pues viene una ola de bendiciones las cuales los harán estar más unidos que nunca. Amistad que solo te lleva chismes podría meterte en problemas. Una situación mejorará mucho el ambiente familiar. Cuida tu carácter pues podrías explotar y dañar a personas que son muy importantes para ti. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Te vienen movimientos importantes en lo laboral pues una oportunidad de negocio estará en tus manos. Lamentaciones por perdida de dinero o mala compra. Un trámite está por ser liberado en próximas semanas. Si ya tienes pareja disfruta el momento, sal de la monotonía, pues seguir ahí podría fregar la relación.

Leo

¡El tema familiar tiene sus chispas debido a algún rollo astral complicado! Tranquilo, no te estreses demasiado, que pronto todo volverá a la normalidad y será un remanso de paz a diario. Puede que surjan roces por temas de herencia o dinero prestado, y si no te afecta directamente, mejor mantenerte al margen. Si te toca de cerca, toma las cosas con calma, exprésate como siempre, pero cuidando el tono y el contenido de tus palabras. Todo saldrá bien si mantienes la cabeza fría. Además, tienes a alguien que te banca a full, agradecida por el camino que han recorrido juntos. Hoy es el día para corresponderle como se merece, ¡dale una sorpresita y verás cómo le alegras el día! Traerás un humor que ni tu santa madre te aguantará pero eso se deberá a que ciertas cuestiones no te saldrán como tú querías o pensabas. Amistad con la que tuviste enfrentamientos regresa y las cosas mejorarán mucho. Familiar lejano ha pensado mucho en ti y tu familia, tendrás noticias pronto del o ella. Pon mucha atención a tus sueños pues te revelarán grandes cosas las cuales sucederán en un corto plazo. Deja de pensar en quien ya se fue, no vale la pena que te dañes tanto con esos pensamientos, sino quiso quedarse que le vaya bien y ojala que alguien soporte sus fallas como tú lo hiciste.

Cáncer

¡Ir contra la corriente es bueno en algunas cosas, pero hoy es mejor que te dejes llevar por el flujo natural de las cosas! No te agobies tanto y deja que el tiempo haga su magia para resolver esas dificultades. En el amor, pilas, pues parece que te estás acomodando demasiado en tu zona de confort. No des por sentado que tu relación es a prueba de todo. La rutina puede ser traicionera, así que dedica tiempo a estrechar esos lazos diariamente, y verás cómo eso fortalece todo. Y para los solteritos, hoy puede ser día de reencuentros. Podrías topar con alguien del pasado, quizás relacionado con trabajo u otro rollo. No lo subestimes, podría tener algo importante para tu presente. ¡Ábrele la puerta a esas segundas oportunidades! Te cuesta mucho trabajo perdonar errores pero cuando te enamoras de verdad vale tu orgullo. Algunas veces tu carácter que te cargas es tan fuerte que explotas y sin darte cuenta destruyes todo lo que hay a tu paso, siempre te gusta tener la razón en todo y defiendes tus ideas a más no poder. Debes aprender de tus errores y darte cuenta que quien te busca y procura es quien merece estar a tu vida. No estás para eso, quien quiera estar a tu lado lo va estar sin necesidad de que se lo exijas u obligas. Ya no seas tan aprensivo o aprensiva con tus amistades, algunas veces se hartan de tus celos sin fundamentos. No bajes tu nivel por nadie que no lo merece.

Géminis

¡Estás en una etapa increíble, pero parece que no lo notas y cargas con una mochila pesada todos los días! Si te levantas sintiéndote así, es hora de echar un vistazo adentro. No hay razón para esa sensación, al contrario, estás logrando equilibrar trabajo, familia y amor, ¡y deberías estar feliz por ello! Si tu corazón está en modo solitario, puede que estés arrastrando heridas de amores pasados. Es momento de dejarlas atrás y lanzarte a conocer gente nueva, aunque al principio te sientas un poco fuera de lugar. El amor está ahí, escucha a tu corazón y sigue tu intuición. Te llevarán directo a él. ¡No te pierdas las oportunidades que la vida te está ofreciendo! Probabilidad de faje con amistad cercana o con alguien que conocerás en los próximos días. No confundas tus sentimientos y trata de ser más oportuno con tus cometarios pues podrías quedar en mal con una persona que te interesa mucho. Ten cuidado con poner tu corazón en alguien que no sabe cuidarlo, sueles exponerlo mucho y por eso terminas sufriendo. Si ya tienes pareja los celos, la inseguridad y una tercera persona pondrá en un hilo lo que tanto les ha costado construir. Recuerda que los tiempos de Dios son perfectos y estos días habrá muchos movimientos los cuales podrías atraer a ti eso que tanto esperas y deseas.

Tauro

¡No dejes que la melancolía postnavideña te apague el buen rollo hoy! Sé que las fiestas están llegando a su fin, pero la familia y los amigos te necesitan con buena energía para celebrar este día. Aunque sientas esa nostalgia, no dejes que te gane. Haz un esfuerzo y saca ese lado positivo que todos quieren ver en ti. Los peques de la familia están emocionados, así que únete a la fiesta con entusiasmo. Y hablando de entusiasmo, hoy es el día perfecto para tener un gesto especial con tus seres queridos, especialmente con tu pareja. No hace falta un regalo caro, solo un detalle que demuestre tu amor. Tu chico lleva tiempo esperando ese gesto, ¡así que dale esa sorpresa que tiene tanto tiempo esperando! Basta ya de tanta colgadera, de deprimirte sin motivo, de esperar lo mismo que entregas de los demás hacia ti. Una noticia inesperada te podría arruinar tu día, es posible que te sientas cansado o cansada de amores baratos y comiences a dudar de que la felicidad llegará a ti, es algo normal pues atraviesas una etapa de grandes cambios. Es momento de que te pongas las pilas y comiences a trabajar para ti, recuerda que la persona más importante en tu vida eres tú, no te dejes caer por nadie ni permitas que quienes te rodean te dañen. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges. No discutas con quien no entiende de razón y no le harás cambiar de opinión pues solo terminarán de pleito.

Aries

¡Dale con todo hoy porque la semana que viene se viene con todo! Tendrás que lidiar con un trabajo que te ha costado sudor y lágrimas, y encima se retrasó con tanto día libre. Recarga las pilas ahora mismo ¿Te acuerdas del viaje que te ronda la cabeza para las próximas vacaciones? Pues empieza a recopilar info desde ya, y ni se te ocurra dejar de ahorrar. Si te pica el gusanillo de las rebajas o las compras online, tranquila, pero no te desmadres. Gástate la plata en lo que realmente necesitas y guarda un poco para tiempos más ajustados. Y si estás en plan solterita, ojo al parche, porque el amor puede estar esperándote en las redes sociales. ¡Buena suerte, Aries! Ten cuidado con buscar en otros lugares lo que tienes en casa, en este mes el amor se manifestará más que nunca y un lazo muy fuerte nacerá con el ser amado. Viene una oportunidad laboral muy buena y propuesta para un viaje, trata de tomar todo lo que venga y no esperes mucho pues las oportunidades tendrán fecha de vencimiento. Es posible que seas victima de fraude y mentiras por parte de personas que significan mucho para ti. Ya no temas a lo que la vida te ofrece. Recuerda quién eres y de dónde vienes, no seas tan alzado o alzada con quien no lo merece. Cuídate de infecciones y los juegos de azar te vienen perfectos pues traerás mucha suerte.