Alexis Vega pidió asesoría a la AMFPro para poder salir de Chivas en buenos términos

Alexis Vega sigue en el ojo del huracán desde su episodio de indisciplina, en el cual infringió el reglamento interno de Chivas, por lo que el equipo lo castigó durante un par de semanas, aunque después de su regreso el DT Veljko Paunovic prácticamente no lo tomó en cuenta.

Por esta razón, el jugador y sus representantes han tratado de encontrarle acomodo en otro club durante el mercado de invierno, pero sin éxito.

Probablemente, por esta razón el jugador recurrió a la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales para buscar asesoría, ya que, de acuerdo con un reporte de ESPN, su intención es salir en buenos términos del Rebaño Sagrado.

En una entrevista concedida al medio deportivo, Álvaro Ortiz, presidente de la AMFPro, reveló que Alexis Vega los buscó para pedir asesoría y llegar a un acuerdo para que su club le dé salida a otro equipo de la Liga MX o de otro país antes de que termine el mercado de invierno:

“Alexis nos dijo: ‘¿cómo ven este caso?’. Lo que está esperando es llegar a un arreglo con Chivas e irse, no sé si al extranjero, porque todavía tiene este mes para poderse registrarse en la Liga MX, conforme a las ventanas de contrataciones que marca la FIFA”, señalo el mandamás del organismo.

Ortiz contó que la respuesta al futbolista fue que si Chivas ya lo había separado y le hicieron saber que no entra en planes, él podría rescindir su contrato, apoyado en el reglamento de la FIFA; sin embargo, el futbolista fue claro en que no desea pelear, sino que “él quiere llegar a un arreglo y no seguir teniendo problemas. Eso es lo que tiene que hacer él y si no, Chivas le tiene que seguir pagando”, agregó.

De hecho, Álvaro Ortiz, aseguró que, “cuando él vio que su equipo lo separó él pudo romper el contrato, ponerle una demanda a Chivas e irse. Por medio de la presión no te pueden separar por una medida de que no aceptas irte a otro club; esto por mandato de FIFA”, acotó.

Finalmente, sobre el sonado regreso del “pacto de caballeros” que mucho se ha especulado que es lo que le están aplicando a Vega, es decir, que por acuerdo previo y no escrito ningún club que no haya buscado Chivas está dispuesto a ficharlo, el dirigente descartó esa posibilidad, puesto que la AMFPro lo eliminó desde la campaña 2017-18.

Su argumento para justificar esto fue el caso de Rogelio Funes Mori, quien pudo decidir a qué club ir, en este caso Pumas, ignorando los equipos que Rayados le buscó y donde querían que terminara.

Incluso mencionó que Alexis Vega no estuvo de acuerdo en ir a Cruz Azul cuando los rojiblancos y la Máquina, al parecer, tenían un arreglo por el jugador, “pero Alexis no estuvo de acuerdo quizá en lo futbolístico o en lo económico y dijo no voy, y está en su derecho”, manifestó.

Sobre el actuar de Chivas al separar a Alexis Vega y Cristian Calderón tras la indisciplina, señaló que “se me hace muy raro que Chivas actué así, separando a un jugador, porque es un club que siempre trata de hacer las cosas bien”, algo similar a lo que hizo Cruz Azul con Carlos Salcedo y Jesús Dueñas, teniendo contrato vigente: “fue una mala gestión de la directiva el separarlos, el mandarlos a entrenar por su lado”, afirmó.

“Ninguno de estos temas ha llegado a Controversias, pero ya hablé directamente con la Liga MX para hacerles saber de estas situaciones, y la liga tiene que actuar. Está en el reglamento de transferencias que está prohibido separar a los jugadores para que entrenen en otro lado; esto lo tenemos público en la página de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), tal cual copiado del estatuto de la FIFA”, concluyó sobre el tema.

Volviendo a la situación de Alexis Vega su futuro es incierto, pero todo apunta a que se quedará en El Rebaño Sagrado hasta que termine su contrato, al final del Clausura 2024 y pueda elegir libremente a qué club ir, algo similar a lo que sucedió con Cristian Calderón, que quedó libre de contrato hace unos días y pudo firmar con el campeón de la Liga MX, América.

Lo que aún se desconoce es si el delantero tendrá participación en el torneo que empieza este fin de semana, ya que en las últimas semanas del anterior fue completamente borrado del equipo, pese a que siempre estaba disponible para su DT.

Las Chivas debutarán en el Torneo Clausura 2024 el 13 de enero en el Estadio Akron, frente a su gente, cuando reciban la visita de Santos Laguna.

