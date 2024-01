Lele Pons y la bochornosa falla de bikini que vivió por culpa de unas gaviotas | VIDEO

Vaya susto se llevó la influencer venezolana Lele Pons luego de ser víctima de un inesperado “atentado” por parte de unas traviesas gaviotas que casi la hicieron perder la parte superior de su bikini. ¡Aquí te contamos los detalles!

Fue desde su cuenta oficial de Instagram que la ex participante de “Dancing with the Stars” compartió el cómico momento que quedó capturado por medio de un video que no tardó en acaparar la atención de los internautas.

El audiovisual muestra a Lele Pons muy sonriente posando con el mar de fondo y una parvada de gaviotas que vuelan a su alrededor. Sin embargo, el momento se ve interrumpido por una traviesa gaviota que toma los tirantes de su top para luego deshacerlos.

“El pájaro es un actor pagado”, bromeó Lele Pons en la descripción del audiovisual, comprobando una vez más que prefiere tomarse con humor cada una de las experiencias que vive en su día a día.

Como resultado, la también cantante y esposa de Guaynaa se volvió el tema de conversación en la sección de comentarios. En ellos, los internautas aplaudieron su buen humor y la felicitaron por “regalarles una sonrisa” con cada uno de sus posts.

“Amo esto”, “Solo a ella le pasaría algo así, la amo”, “Que mala suerte Lele, pero tú muy bien porque alcanzaste a salvarte de un accidente”, “Dios mío cómo haces que te pasen tantas cosas” y “La gaviota actriz no existe… decían”, son algunas de las reacciones que desató la creadora de contenido en redes sociales.

Seguir leyendo:

• Así de radiante luce Lele Pons sin una gota de maquillaje para las grabaciones de “Dancing with the Stars”

• Lele Pons muestra su impactante transformación física para “Dancing with the Stars”

• Ex novia de Guaynaa lo acusó de haber iniciado romance con Lele Pons por interés