Ex novia de Guaynaa lo acusó de haber iniciado romance con Lele Pons por interés

El cantante de género urbano Guaynaa se encuentra en el ojo del huracán luego de que su ex pareja saliera a hablar sobre los presuntos intereses que hubo detrás del romance con su actual esposa Lele Pons. Y es que Jacky Fontánez aseguró que el famoso solo buscó a la interés por su fama. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Fue durante su aparición en el podcast ‘Las Más Perras’ que la joven locutora recordó su relación con el intérprete de ‘Rebota’ y hasta lo calificó de novio ejemplar. No obstante, hizo una revelación que dejó a los internautas con la boca abierta.

“Dentro de la relación hubo un momento que él mismo fue donde mi y me dijo ‘mira, yo le estoy escribiendo a Lele, es que quiero que ella salga en un video mío’. Y yo le respondí: ‘Pero es que el artista no busca a la modelo, si no su equipo de trabajo’. Y él me dijo ‘no, es que quiero hacerme amigo de ella porque me va a salir más barato hacerme amigo de ella'”, aseguró la joven.

Asimismo, Fontánez indicó que a pesar de que la propia Lele Pons sabía que el cantante estaba en una relación, llegó a hacerle insinuaciones al cantante en las que admitió que “quería tener un novio como él”.

“Él me enseñó todas esas conversaciones. Ella sabía de mi. Decía ‘esa relación de ustedes es tan bonita'”, detalló la también influencer. “Él me dijo ‘a mí me conviene porque ella tiene muchos números y la canción le daría streamings”.

Ante las declaraciones emitidas por Jacky Fontánez decenas de fanáticos de la parejita conformada por Lele Pons y Guaynaa no tardaron en salir en su defensa y asegurar que se trataría de una táctica de desprestigio ahora que los famosos se encuentran felizmente casados.

Recordemos que los cantantes se juraron amor eterno frente a sus familiares, amigos y una que otra celebridad, volviéndose tendencia en redes sociales gracias a las diversas publicaciones en las que se dio una probadita de la ceremonia.

