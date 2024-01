Ex novia de Travis Barker calificó como “repugnante” estilo de vida de  Kourtney Kardashian

Una ex novia de Travs Barker arremetió contra él, Kourtney Kardashian y su familia. Shanna Moakler, ex pareja del baterista de Blink-182, definió al músico como un alcohólico y lo acusó de sobornar a sus hijos con regalos para que prefieran estar con él.

En una entrevista en el podcast de Bunnie OX, llamado Dumb Blonde, Moakler recordó la época en que estuvo casada con Barker y aseguró que el baterista tenía una grava adicción al alcohol y que era mujeriego.

La ex pareja de Barker acusó al músico de comprar a los hijos que tienen en común: Landon y Alabama, de 20 y 18 años respectivamente, con costosos regalos para que prefieran pasar tiempo con él.

Moakler indicó que antes de su relación con Kourtney Kardashian Barker no estaba tan presente en la vida de sus hijos y añadió que desde que conoció a la hermana mayor del clan Kardashian fue que quiso aparentar ser un “super papá”.

“(Él dice): ´Soy el mejor padre, yo soy esto y aquello’, y le dije: ‘Hermano, tú ganas, aquí eres el ganador, tienes todo el dinero y tienes todo esto, eres el ganador”, dijo Moakler, quien aseguró que no podía competir con su ex pareja, pues ella no cuenta con una fortuna valuada en millones de dólares como el integrante de Blink-182.

“Les compran Prada, les compran regalos, van a estos eventos y conocen a Kanye y, ya sabes, todas estas cosas importantes y yo no puedo darles eso, no tengo eso. No tengo acceso a eso, no tengo el dinero para hacer eso, no puedo comprarles Prada cada dos semanas y esas cosas, mi casa no es una mansión como la de Travis, no tengo sala de cine. No tengo carritos de golf para que los conduzcan”, detalló Barker.

Desde que Barker y Kourtney se casaron, Shanna Moakler decidió alejarse de sus hijos, quienes –asegura– prefieren pasar más tiempo con su padre porque quieren experimentar cómo se siente la fama.

“Vayan a hacer lo que tengan que hacer y cuando estén listos, estaré aquí amándolos incondicionalmente y estaré aquí como tu madre y esperaré y eso es lo que estoy haciendo”, afirmó.

Sobre el extravagante estilo de vida de la familia Kardashian, Moakler lo describió como “repugnante”. “Es repugnante, hay personas a las que no les gusta esa familia, no ven su programa y les importa un comino lo que Kim esté haciendo con su (trasero)”, aseguró.

Kourtney Kardashian y Travis Barker

Kourtney Kardashian y Travis Barker se casaron en 2022 en Italia y el año pasado anunciaron que esperaban un hijo juntos con un emotivo video en donde se la veía a ella vestida de negro, mientras sonreía y saltaba durante un show de Blink 182 en Los Ángeles sosteniendo un cartel con grandes letras negras que decía: “¡Travis estoy embarazada!”.

En septiembre, Kourtney reveló que tuvo una emergencia médica que la obligó a someterse a una cirugía fetal de urgencia. En ese momento, Travis se encontraba de gira con su banda Blink-182 por Europa y tuvo que tomar un avión de regreso a Los Ángeles para acompañar a su esposa.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, en donde se veía una foto de su mano entrelazada a la de su marido, Kourtney abrió su corazón sobre la aterradora experiencia que vivió y agradeció a Travis y a su madre, Kris Jenner, que la acompañaron en ese difícil momento.

“Estaré eternamente agradecida a mis increíbles médicos por salvar la vida de nuestro bebé”, comenzó relatando. “Estoy eternamente agradecida a mi marido, que vino corriendo a mi lado mientras estaba de gira, para estar conmigo en el hospital y cuidarme. Él es mi roca. Y a mi madre, gracias por sostener mi mano durante todo esto”, continuó.

“Siendo alguien que ha tenido tres embarazos realmente fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo de precipitarme a una cirugía fetal de urgencia. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda entender esa sensación de miedo. Ahora entiendo y respeto mucho más a las madres que han tenido que luchar por sus bebés durante el embarazo. Alabado sea Dios. Salir del hospital con mi hijo en la panza y a salvo fue una auténtica bendición”, culminó su mensaje.

