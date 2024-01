Residente lanza Ron En El Piso y pide que Calle 13 regrese

Después de que en octubre, Residente suspendiera el lanzamiento de su nueva música por el conflicto con Palestina e Isral en Gaza finalmente, René Pérez Joglar, sacó su nueva música con un videoclip llamado Ron En El Piso.

Apenas hace unos días, el ex integrante de Calle 13, Residente, anunciaba que una desgracia había tocado su familia con la muerte de su primo. De inmediato, se supuso que lanzamiento de su disco estaría aún más lejos.

Pero, Residente sorprendió hace unas horas anunciar el lanzamiento de Ron En El Piso. Un videoclip en el que rememora la añoranza de los días en Calle 13. Misma agrupación que la llevó al estrellato y lo hizo conocerse a nivel mundial.

¿Está buscando Residente un reencuentro de Calle 13?

Acreedor de varios Latin Grammy, Residente dejó claro que le encantaría volver a reunir a la agrupación. En la misma letra, también deja entrever alguna diferencia con su hermano Visitante, Eduardo Cabra. Recordemos que en la agrupación también estaba su hermana, Ilé. Misma ha tenido grandes proyectos como solista.

“Mientra’ amanece. Queriendo hacer las pase’ con mi hermano, a ver si vuelve Calle 13”, dice el extracto del tema musical

Calle 13. Foto: Agencia Reforma. Crédito: Agencia Reforma

Por supuesto, también menciona a su primo fallecido. Fue uno de los pioneros juntos con él en crear Calle 13. Después de que la agrupación se separó, Residente caminó como solista y su hermano también.

Sin embargo, la polémica siempre ha seguido a su lado. Hace dos años, tuvo incidente en redes sociales con el cantante de género urbano, J Balvin. Dijo que su música sonaba a “carrito de hot dog” y lo puso en la palestra de la polémica.

También ha tenido varias indirectas y encuentros en redes sociales con otras cantantes del género urbano. Aún así, también es cierto que, en la nueva generación, tiene varias amistades como el como es el exponente máximo de reggaetón, o al menos el más fructífero e internacionalmente conocido, Bad Bunny.

Residente, melancólico, en Ron En El Piso

El ex integrante de Calle 13 también hace mención a sus años de gloria y los retos con los cuales lidió a lo largo de su carrera. También las lágrimas derramadas.

Residente compartió un video con un largo mensaje. Foto: Getty Images. Crédito: Bryan Steffy for Spotify | Getty Images

Recordemos que el contenido de su trabajo siempre ha sido social, polémico y sobre todo, trascendente. Sus letras son contestatarias. Incluso han levantado asperezas con personajes políticos de su país natal, Puerto Rico. Ha sido fiel crítico de la gestión de algunos de ellos.

Hace pocas semanas, Residente volvió a estar en el ojo del huracán al asegurar que la letra de su canción Atrévete Te Te no es algo de lo cual él se sienta orgulloso en la actualidad. Lo atribuye a la mujer y al trabajo social que han realizado muchas.

En cuanto hace Calle 13, nos se sabe si es un proyecto que está próximo a ver un reencuentro o, al menos, una gira. Lo cierto es que, la letra del nuevo trabajo de Residente en Ron En El Piso es bastante melancólica.

Letra de Ron El Piso de Residente

Aquí te dejamos la letra completa para que saques tus propias conclusiones.

Parece que fue ayer esta jodien***

El artista del momento, mi disco en toa’ las tienda’

No es que me ofenda, pero me siento viejo

Cuando los chamaquito’ ahora me dicen “leyenda”

Que Dios los reprenda

Estoy igual de joven, pero con meno’ fecha’ en la agenda

No tengo lancha, ni avione’, ni prenda’

Pero tengo la esperanza de que el próximo punchline te sorprenda

Ya nada es como ante’

Yo sé que ya no soy tan relevante

Ante’ me pedían retrato’, todos devoto’

Ahora me paran pa’ que yo les tire la foto

Aunque le saque to’ el polvo a mis trofeo’

En el cartel mi nombre ni lo veo

Si me quieren ver, que se tiren pa’l museo

Ya estoy cansa’o, con el tiempo ni peleo

Yo estoy claro, no hay que ser sabio

Solo escribo lo que no se atreven a decir mis labio’

Le contesto al corazón toa’ las pregunta’

Antes de que mi lápiz se quede sin punta

Esta va por mi primo, por las vueltas que dimo’

Ahora rimo porque no nos despedimo’

Hasta que salga el sol que me levanta

Hoy bebo hasta que se me queme la garganta



Esto va por lo que somo’, por lo que fuimo’

Por to’ lo que tenemo’, por to’ lo que tuvimo

Por las llorada’, por toa’ las carcajada’

Por to’ los triunfo’ y por toa’ las ca***

Por lo que puedo ser, aunque lo dude

Por lo que quise ser, pero no pude

Por las turbulencias que agarré, por los trene’ que perdí

Y por toa’ las borrachera’ que cogí

Por los lago’, por los río’, por los mare’ que crucé

Aunque me hundí, al final siempre floté

Por los que se fueron sin permiso al paraíso

Hoy derramamo’ un poco ‘e ron en el piso

Acostado al lado de este whisky caramelizado

Con el corazón tieso, una tabla

Esperando a ver si el techo me habla

Mientra’ amanece

Queriendo hacer las pase’ con mi hermano, a ver si vuelve Calle 13

Con el horizonte rojo

Escribiendo hasta que la madrugada me queme los ojo’

Recordando los navegado’

Tragándome hasta la última gota del pasado

Las fronteras que crucé sin permiso

Los poema’ que pesqué en el puerto de Valparaíso

Con libreta en mano, como todo un dramaturgo

Junto a Leoni caminé descalzo por Hamburgo

Y me perdí en Berlín, y me besé en París

Me desvelé junto a la luna en cada país

Y me enamoré de Belgrano y de la noche

Escuchando a Goyeneche en el coche

Y por el río Amstel esquivando bicicleta’

Me tropecé contigo y cambió mi vida completa

Y en Harstad, frente a la bahía

La medianoche era de día

Y borracho con la bebé, orinando vino seco

Desde la costa de Cádiz logramo’ ver a Marrueco’

Y dejé que me llevara la marea

Por eso leo pocos libro’, pa’ que el mundo me los lea

La vida me la vivo intensamente

Hasta que no pueda masticarla porque no me quedan diente’

Todo evoluciona porque se transforma

Crece y disminuye, cambia de forma

Pero del tiempo nadie se salva

Pregúntale al tinte que me pinta las cana’ de la barba

Igual sigo dando brinco’

Porque todavía me siento como de veinticinco

Solo queda despedirse con cerveza

Y brindar por lo que termina y por lo que empieza

Esto va por lo que somo’, por lo que fuimo’

Por to’ lo que tenemo’, por to’ lo que tuvimo’

Por las llorada’, por toa’ las carcajada’

Por to’ los triunfo’ y por toa’ las caga**

Por lo que puedo ser, aunque lo dude

Por lo que quise ser, pero no pude

Por las turbulencias que agarré, por los trene’ que perdí

Y por toa’ las borrachera’ que cogí

Por los lago’, por los río’, por los mare’ que crucé

Aunque me hundí, al final siempre floté

Por los que se fueron sin permiso al paraíso

Hoy derramamo’ un poco ‘e ron en el piso

Esto va por lo que somo’, por lo que fuimo’

Por to’ lo que tenemo’, por to’ lo que tuvimo’

Por las llorada’, por toa’ las carcajada’

Por to’ los triunfo’ y por toa’ las cagada’

Por lo que puedo ser, aunque lo dude

Por lo que quise ser, pero no pude

Por las turbulencias que agarré, por los trene’ que perdí

Y por toa’ las borrachera’ que cogí

Por los lago’, por los río’, por los mare’ que crucé

Aunque me hundí, al final siempre floté

Por los que se fueron sin permiso al paraíso

Hoy derramamo’ un poco ‘e ron en el piso

Sigue leyendo:

·Residente vuelve a arremeter contra J Balvin: “Tienes el talento de no tener talento”

·J Balvin habló sobre sus conflictos con Residente: “Lo consideraba un amigo”

·Residente vuelve a la carga y parece ser contra J Balvin nuevamente en Instagram

·Jessy Terrero lanza “Hip-Hop X Siempre” en Amazon Music, un homenaje a los raperos latinos

·Residente lanza videoclip entre balas, baladas y una inesperada participación de Ricky Martin| VIDEO