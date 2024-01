E. Jean Carroll no quiere que Trump convierta el juicio por difamación en un “circo”

Los abogados de la escritora E. Jean Carroll pidieron el viernes a un juez federal que dé a Donald Trump advertencias estrictas para garantizar que, si el expresidente testifica, no se desvíe más allá del tema específico del caso, con el objetivo de “convertir este juicio en un circo”.

La abogada de Carroll, Roberta A. Kaplan, pidió el viernes al juez que garantice que si el expresidente (2017-2021), testifica, no se desvíe más allá del tema del caso y consiga así “convertir este juicio en un circo”, indicó The New York Times.

En este juicio se decidirá cuánto deberá Trump deberá pagar a la escritora por un caso de difamación, distinto al caso de violación sexual de la misma Carroll en 1996, por el que Trump ya fue declarado culpable del delito de abuso sexual el pasado mayo.

Trump ha seguido haciendo comentarios sobre Carroll en varias ocasiones, la más reciente este jueves en una conferencia de prensa, cuando dijo que no conoce a la escritora pero que piensa asistir en persona al proceso judicial que comenzará el martes con la selección del jurado.

El expresidente aseguró que acudirá a la corte para explicar que “no tengo idea de quién es esta mujer. No tengo la mínima idea. Es ridículo que este sea un caso que nunca debería haber sucedido. Pero nuevamente, esto está patrocinado por los demócratas”, en una conferencia de prensa que ofreci’o en uno de sus edificios en Nueva York.

Tras esos comentarios, la abogada de Carroll escribió al juez : “Si el señor Trump aparece en este juicio, ya sea como testigo o no, sus recientes declaraciones y comportamiento sugieren fuertemente que buscará sembrar el caos”.

También le pidió que exigiera a Trump que declarara oficialmente y bajo juramento, sin la presencia del jurado, que entiende que se han establecido ciertos hechos.

Carroll se sentará en la silla de los testigos en este nuevo proceso, igual que hizo el año pasado en el primer juicio, algo que también podría hacer el propio Trump, según sus abogados.

Trump fue hallado culpable en mayo del 2023 de “abuso sexual” y difamación, pero no de violación, en el caso de las denuncias de la escritora, que le acusó en un libro de haberla violado en el vestidor de un gran almacén en la década de 1990 y también de difamarla cuando ella se decidió a hacer pública su denuncia en un libro que publicó en 2019, lo que él ha negado.

El libro se publicó cuando Trump era presidente y él ha insistido que le protegía la inmunidad cuando hizo los comentarios en los que negaba las acusaciones.

