David O. Russell dirigirá a Selena Gomez en la película biográfica de Linda Ronstadt

David O. Russell, conocido por películas como “The Fighter”, “Silver Linings Playbook” y “American Hustle”, trabajará con Selena Gomez en una película que mostrará la vida de la cantante Linda Ronstadt; el rodaje podría comenzar este año.

El guión de la cinta (que aún no tiene título) estará basado en Simple Dreams, el libro de memorias de Ronstadt, cuya carrera comenzó en la década de los 70. Tras abrirse paso en el country rock ella abarcó diversos géneros musicales, lanzando exitosos álbumes y ganando varios premios Grammy.

Russell, de 65 años, es un director que se distingue por el perfeccionismo en sus trabajos; sin embargo, también ha sido objeto de polémica. Tuvo un altercado con George Clooney en el set de la película “Three Kings”, de 1999, y posteriormente el actor declaró que nunca volvería a trabajar con él. Cinco años después, durante el rodaje de “I Heart Huckabees” el realizador discutió fuertemente con Lily Tomlin; ella dijo que no le guarda ningún rencor, pero reconoció que David tuvo un carácter difícil en la filmación.

Linda Ronstadt se ha mostrado complacida con el proyecto, que será producido por James Keach (en cuyos créditos destaca “Walk The Line”, la película sobre la vida de Johnny Cash) y por su propio manager, John Boylan. Ella se encuentra retirada de la escena musical desde que le diagnosticaron parálisis supranuclear progresiva, una enfermedad que afecta sus movimientos.

Selena (quien actualmente promociona la serie de televisión “Only Murders In The Building”) comentó en 2015 que es una gran fan de Linda: “Siempre me decían que me parecía a ella, y a partir de ahí comencé a escuchar su música”.

