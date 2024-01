Horóscopo: qué será de tu semana del 15 al 20 de enero de 2024

El horóscopo de la semana revela las claves para tener, del 15 al 20 de enero de 2024, mejores días. Conoce tus predicciones, a continuación.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: A mil latidos por minuto. Alguien especialmente dulce quebrará todos sus esquemas. Momentos de pasión y ternura.

DINERO: Cambios interesantes para su carrera que no son del agrado de todos. Haga las cosas bien y tendrá su premio.

CLAVE DE LA SEMANA: Perdone cualquier ofensa involuntaria que le hagan.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Riesgo de conflictos sentimentales para los cuales la amistad será un refugio. Aléjese si la familia presiona y hable con franqueza.

DINERO: A menos que recurra a la ayuda de colaboradores entrenados, puede que el trabajo lo desborde. Buenas ganancias.

CLAVE DE LA SEMANA: Crea en lo que hace y esa confianza se trasmitirá.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Nada se logra por la fuerza cuando de afecto se trata. Desencuentros que dejan pocas secuelas si baja su alto grado de exigencia.

DINERO: Atento a las jugadas de sus adversarios, no deje que le arruinen su plan. Tenga cautela y ganará.

CLAVE DE LA SEMANA: Si duda, dé marcha atrás. Géminis precavido vale por dos.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Si sabe esperar tendrá premio, lo mejor llega al final. Recibe lo que siempre soñó por parte de una persona soñada.

DINERO: Enorme capacidad para negociar. Si quiere independizarse primero salde todas sus deudas y después junte algo de capital. Lo logrará en breve.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Amigos en tiempo record? Tómese su tiempo para conocerlos.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Con menos desacuerdos que de costumbre. No intente huir de las emociones intensas, el deseo suele ser más poderoso que el miedo.

DINERO: Tiempo de afirmar su independencia. No permita que gente de mucho carácter lo anule, quiérase y ponga límites.

CLAVE DE LA SEMANA: Con quejarse no conseguirá nada, actúe y ya.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: No necesita compartirlo todo para ser feliz. Muy bien con su grupo y con la pareja en vías de llegar a un acuerdo casi milagroso.

DINERO: No se exceda en el esfuerzo y sume una dosis moderada de diversión. Habrá tiempo para dar lo mejor de sí.

CLAVE DE LA SEMANA: Delegue tareas pero sin perder el control.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Asuntos del corazón que aportan paz de espíritu. Puertas afuera el mundo es un caos pero está bien puertas adentro.

DINERO: Cortes necesarias. La fortuna va y viene, por eso a veces es mejor dejar atrás una actividad que no rinde.

CLAVE DE LA SEMANA: El ambiente lo afecta como a nadie. Resguárdese bien.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Quienes están en pareja hace tiempo, recuperan la alegría del inicio. Quienes están juntos hace poco, se comprometen cada vez más.

DINERO: A toda máquina. Si quiere tomar atajos hágalo, no resultará fácil ni rápido pero saldrá bien.

CLAVE DE LA SEMANA: Perder la fe es perder el motor. Confíe y se pondrá en marcha.

Sagitario

24/11 al 21/12

AMOR: La vida lo bendice en el amor. Si tomaba las decisiones, de un paso al costado. Si decidían por usted, actívese. Cambie el rol.

DINERO: Mucha acción pero con nuevos miedos que se suman. Haga lo que haga no espere la perfección.

CLAVE DE LA SEMANA: Ante gente autoritaria, ponga distancia desde un inicio.

Capricornio

22/12 al 21/1

AMOR: Comprométase afectivamente y todo irá bien. Los desencuentros se darán por causas externas a la pareja. Evite malos ambientes.

DINERO: La suerte del planeta Mercurio está de su lado. Buenas ventas, suerte en el estudio y en las relaciones laborales.

CLAVE DE LA SEMANA: Vaya preparado a exámenes o entrevistas y superará los nervios.

Acuario

21/1 al 21/2

AMOR: Semana intensa en afectos. Compartirá alegrías, miedos y sueños con esa persona elegida. La familia apegadísima y muy leal.

DINERO: Más ganas que suerte. Si gente muy autoritaria le hace frente, sea amable pero con distancia.

CLAVE DE LA SEMANA: Mantenga cerca a sus aliados incondicionales.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Acepte el designio de los dioses: tiempo de enamorarse. Si deja atrás una relación agotada, que sea sin rencores. Queden amigos.

DINERO: Para abrirse paso en la vida no siempre hace falta fuerza de puños. Con su inteligencia y coraje alcanzará.

CLAVE DE LA SEMANA: Es un error darse entero a quien demostró no merecerlo.

Por Kirón

