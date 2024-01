Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de enero de 2024

Piscis

A pesar de haber superado obstáculos en el trabajo, sientes una falta de realización diaria. No te conformes con el avance que has logrado hasta ahora, sigue y explora actividades nuevas que puedan agregar felicidad a tu día a día laboral. No te quedes quieta, actúa y busca el equilibrio que anhelas en tu vida profesional. Hoy te llegarán noticias que no te gustarán sobre un miembro de tu familia. En estos momentos difíciles, recuerda que las cosas suceden por alguna razón, aunque no sea evidente de inmediato. Mantén la calma, no te desanimes y evita valorar la situación de manera precipitada. Dale tiempo al tiempo y confía en que, eventualmente, encontrarás la perspectiva necesaria para afrontar esta situación familiar. Incluso si has tenido desacuerdos con tu pareja, no dejes que la tormenta nubla tu perspectiva. Como una tormenta de verano, estos conflictos son temporales. Después de la lluvia, el sol brillará con más intensidad. Mantén la confianza en el amor y la relación, sabiendo que estos desafíos fortalecerán los lazos en lugar de debilitarlos. No te desanimes, el futuro amoroso promete un brillo aún mayor. No te dejes caer por una situación que enfrentarás en estos días, al contrario que te de las fuerzas para ir hacia adelante. Recuerda quién eres y hacia donde te diriges. Te vienen cambios en tu estado de ánimo podrías herir con tus palabras a una persona que significa mucho para ti. Habrá personas que te pondrán trabas y obstáculos para que no logres tus metas ni tus objetivos, no hagas caso y sigue con tu vida, tu principal problema es que te detienes arrojar piedras a quienes te quieren afectar y ahí pierdes tu tiempo que podrías aprovechar en ignorar y seguir tu camino.

Acuario

Hoy el amor se roba la escena y ocupa tus pensamientos de principio a fin. Si has tenido desafíos pasados en el amor, es comprensible que estés a la defensiva. Sin embargo, mantén la mente abierta, porque alguien muy especial dará un paso adelante. Si dejas que esta persona se escape, podrías arrepentirte. Abre tu corazón y dale una oportunidad a lo inesperado, podrías sorprenderte gratamente. Esa persona interesada en ti dará un paso al frente hoy, no te dejes llevar por las defensas del pasado; esta oportunidad podría traer algo valioso a tu vida. Si sientes que podrías esforzarte más en tu relación actual, es el momento de hacerlo. Pero, sobre todo, si guardas un sentimiento en secreto, no dejes que el tren del amor pase de largo. Expresa tus emociones antes de que sea tarde y descubre lo que el universo tiene reservado para tu corazón. Hoy es el día de la acción, si sientes que puedes esforzarte más en tu relación actual, hazlo. La comunicación abierta y los pequeños gestos pueden marcar la diferencia. Además, si hay sentimientos secretos, no temas manifestarlos. Atrévete a expresar lo que hay en tu corazón y deja que el amor fluya. Este es el momento de construir conexiones más fuertes y auténticas. ¡No dejes pasar las oportunidades que el amor tiene para ti! Llegará a ti un chisme o noticia, te sorprenderás mucho, aprende a quedarte con la boca bien callada y a no cometer una indiscreción que podría afectar tu futuro, en la medida que aprendas avanzar en eso que te duele buscando razones para ser feliz será en la medida que eso quede en el pasado, sal y diviértete y dale vuelo a la hilacha, no temas a amores de una noche y aprende a disfrutar lo que la vida pone a tu paso.

Capricornio

Estás bastante cómodo en tu zona de seguridad, pero hoy el universo podría agitar un poco las cosas, especialmente en el amor. Puede que hayas disfrutado de tu soltería, pero prepárate, porque alguien podría aparecer en tu horizonte y cambiar tu vida por completo. Aunque inicialmente resistas la idea de complicaciones amorosas, reflexiona sobre la posibilidad de que valga la pena salir de esa zona cómoda. A veces, las mejores cosas llegan cuando menos las esperas. Hoy es el día en que una situación inesperada podría hacer que veas el amor desde una perspectiva completamente nueva. Si llevas tiempo disfrutando de tu libertad, alguien especial puede aparecer en tu vida y desafiar tu rutina. Aunque el cambio te asuste al principio, considera que abrirte a esta posibilidad podría llevarte a una experiencia amorosa más enriquecedora. No te cierres a la idea, Capricornio, la vida a veces nos sorprende de las maneras más hermosas. Es hora de una reflexión profunda, Capricornio. No cierres la puerta al amor por miedo a complicaciones. Hoy, más que nunca, piensa en la posibilidad de abrirte a nuevas experiencias. La persona indicada podría cruzarse en tu camino, y sería una lástima dejar pasar esa oportunidad por temores infundados. Deja que la reflexión te guíe hacia una mentalidad más abierta y receptiva al amor. ¡Atrévete a salir de tu zona cómoda y descubre lo que el universo tiene reservado para ti! Atreve hacer eso que siempre quisiste y que por falta de tiempo o dinero quedó solo como un sueño, tienes todo para materializar tus sueños, es momento de trabajar para conseguir lo que deseas. Cambiará tu forma de pensar sobre cierta persona, ten cuidado. Vienen días en los cuales desearás regresar al pasado, no es necesario, lo que pasó ya fue y por algo las cosas no terminaron como tú querías, enfrenta lo que viene y date la oportunidad de iniciar de cero, tienes la capacidad para ser feliz no pierdas más tu tiempo con lamentaciones inútiles.

Sagitario

Hoy no te sientes en tu mejor momento debido a esas pequeñas cosas diarias que aún no has resuelto. Pero tranquilo, esto no es exclusivo de ti, todos pasamos por etapas así. Es hora de aprender y apreciar lo bueno que te rodea. Piensa en positivo, aunque suene a cliché, porque realmente puede marcar la diferencia. Evita regodearte en el pesimismo, ¡eres más fuerte de lo que piensas! A pesar de los contratiempos en otras áreas, el amor brilla para ti, pero no te confíes demasiado. Haz lo posible para que tu pareja se sienta bien y busca refugio en vuestra intimidad. Pequeños gestos pueden mejorar tu estado de ánimo. No te olvides de apreciar y nutrir esa conexión especial que compartes con tu ser querido. Hoy es el día de aprender de esos momentos difíciles y encontrar la fuerza para superarlos. Aprecia las lecciones que te brindan y busca el lado positivo en cada situación. Evita contar tus penas al primero que encuentres, en cambio, enfócate en fortalecer la conexión con tus seres queridos. La clave está en encontrar calor y refugio en el amor y la intimidad. ¡Adelante, el resurgir está a tu alcance! Eres un ser fuerte que no necesita mendigar amor para poder ser querido y admirado, no bajes la guardia por nadie. No permitas que se pasen de mamilas contigo recuerda que en eso tienes un doctorado y cuando ellos van por la leche tú ya vienes con el queso y el requesón. Vienen días de mucha reflexión en los cuales podrías mandar bien lejos a personas que solo han estado como una carga en tu vida.

Escorpión

Hoy es el día de liberar esa tensión que te agobia, elige bien a quién confiarle tus inquietudes. Evita compartir con el primero que pase y sé selectivo. Hay buenos amigos en quienes puedes confiar sin reservas. Observa a tu alrededor con atención y descubre quiénes son esos confidentes de confianza que te brindarán los mejores consejos. Cuidado con dejar que otros intervengan demasiado en tus asuntos personales, recuerda que la responsabilidad final es tuya, y permitir que otros tomen decisiones por ti podría llevarte a lamentaciones futuras. Sé cauteloso y mantén el control sobre tus intereses diarios. Confía en tus instintos y no dejes que influencias externas tomen las riendas de tu vida. Es hora de dejar atrás las dudas constantes. Tu pareja necesita sentir seguridad, así que confía en ti misma y en la relación. Además, no descuides tu bienestar físico y emocional. Sé más constante con el ejercicio y la buena alimentación; verás cómo tu energía sube y te sentirás en equilibrio. Hoy es el día de cuidarte y fortalecer tus bases emocionales. Es momento que hagas una limpieza en casa pues tienes objetos que te roban energía al no ser utilizados y no tener ningún tipo de utilidad. Recuerda que amistades se van otras regresan, no abras la puerta a quien decidió irse por su cuenta o de lo contrario te arriesgarás a que te haga lo mismo. No te quejes por lo que no consigues y aprende a no rendirte ni bajar tu guardia. Los sueños se materializan cuando se es constante.

Libra

Buenas noticias en el trabajo, todo va viento en popa según lo previsto, pero prepárate porque se avecinan oportunidades de nuevos proyectos. No dudes ni un segundo, tienes todo lo necesario para enfrentar estos desafíos con éxito. Confía en ti misma y en tus habilidades, Libra, que este es tu momento de brillar en el terreno laboral. En el ámbito sentimental, has pasado por complicaciones económicas con tu pareja, pero hoy llegan noticias que cambiarán el panorama. Tal vez recuperen un dinero indebidamente cobrado, equilibrando las cuentas y trayendo alivio. Ya estés con alguien o no, hoy es un día magnífico para el amor y los sentimientos. Aprecia lo que tienes a diario y sumérgete en la felicidad que el Universo te envía. Es momento de celebrar, tanto si estás acompañada como si disfrutas de tu propio espacio, la brisa de felicidad te envuelve. Agradece al Universo por estos momentos y siente la alegría en tu corazón. No pierdas la oportunidad de disfrutar este día magnífico para el amor y los sentimientos. La felicidad está a tu alcance, ¡vívela plenamente! Es posible que te sientas algo cansado y triste al terminar el día. Si tienes pareja mentiras piadosas se presentarán, no te tomes las cosas tan apecho al final todo toma su curso de manera natura. Podrías caer en una situación de conflicto con tu interés al no saber que elección tomar sobre una situación que te ha traído vuelto loco. Amistad se te va acercar a ti en fechas próximas debido a ruptura amorosa.

Virgo

Hoy es el día de enfrentar la realidad sobre ese proyecto en el que tanto has invertido. Puede que te des cuenta de que no ha resultado tan fantástico como esperabas. No te desanimes, todos pasamos por momentos así. Si lo que has estado haciendo no te funcionó, es momento de hacer algo diferente para obtener resultados diferentes, cerrar un ciclo si es necesario y comenzar una nueva etapa. Tal vez, con el mismo proyecto, pero con un enfoque fresco y renovado. Escucha tu intuición, te guiará sabiamente en este proceso. Parece que te molesta que tu pareja gaste mucho. Respira hondo y evita la tacañería. Comprende que hay gastos necesarios, aunque a veces parezcan excesivos. Las finanzas en pareja requieren equilibrio y comprensión mutua. No dejes que las diferencias de gasto te generen tensiones. Dialoga y encuentra un punto intermedio que funcione para ambos. Aunque tengas obligaciones diarias, hoy es el día de reflexionar sobre tu proyecto y seguir tu intuición. Encuentra un equilibrio entre cumplir con tus responsabilidades y tomarte el tiempo necesario para evaluar y posiblemente redirigir tu camino. La intuición es tu aliada, así que no dudes en confiar en ella. Dale espacio a la reflexión y verás cómo encuentras el camino adecuado en medio de tus responsabilidades diarias. Ya no trates de aparentar algo que no eres para complacer a alguien que ni te masca, no naciste para mendigar amor así que deja de actuar como si no valieras nada pues vales más de lo que tú crees o piensas. Recuerda de dónde eres y hacia dónde vas no pierdas el piso. Viene encamamiento con amistad, vecin@ o ex pareja, ten cuidado podrías meter el corazón dónde no debes.

Leo

Prepárate para destacar hoy en tu equipo de trabajo. Vas a darte cuenta de lo importante que eres y de los logros increíbles que has alcanzado. La satisfacción profesional será tu mejor compañera y, lo más importante, comprenderás que puedes llegar tan lejos como te propongas. Esa impaciencia que te caracteriza a veces puede jugarte en contra, pero recuerda, las cosas buenas llevan su tiempo, celebra tus éxitos. Esa impaciencia a veces te juega una mala pasada, date un respiro y comprende que todo en la vida lleva su ritmo. No esperes que las cosas sucedan de inmediato. Tómate el tiempo necesario y mantén la confianza en que cada esfuerzo tendrá su recompensa. Aprecia el proceso y verás que, con paciencia, alcanzarás metas aún más grandiosas. Hoy recibirás un notición que te llenará de ilusión. Tal vez sea sobre esos planes fantásticos que tus amigos tienen en mente, ¿quizás algo para Semana Santa? La clave aquí es la espera. No te impacientes, porque cuando esos planes se materialicen, será épico. Y no olvides llevar esa ilusión también al terreno amoroso. Mantén viva la chispa, porque grandes cosas están por llegar. ¡Disfruta del día, que la vida te sonríe!

No es necesario que tengas que cambiar tu forma de ser y manera de ver la vida para complacer a los demás, es tu vida y solo tú sabes cómo vivirla, goza, disfruta, se feliz, di lo que sientes y las cosas como son y no te quedes con ganas de nada, la vida te llenará de nuevos amores y oportunidades en muchos ámbitos de tu vida. Te vienen cambios muy favorables los cuales te ayudarán mucho a salir de algunos problemas que habías estado enfrentando en los últimos meses, la inversión en un proyecto que has estado pensando sucederá en no más de dos meses.

Cancer

Hoy es el día de plantearte en serio poner orden en tu vida. Sabemos que eres un alma libre y disfrutas improvisando, pero quizás sea hora de organizar esos horarios para que todo tenga su espacio. No te preocupes, no es renunciar a tu naturaleza, es más bien madurar un poquito para sentirte aún mejor. Así que, agenda esos momentos para lo importante, y verás cómo la sensación de control te hace sentir más liberada. No descuides tu bienestar físico, el ejercicio es clave, así que encuentra tiempo para ello en tu nueva rutina organizada. Además, en casa, establece prioridades y deshazte de lo que ya no te sirve. Eres sentimental, acumulas recuerdos, pero hoy es el día de liberarte de ese lastre innecesario. Organiza tu espacio para que refleje la versión más ligera y positiva de ti misma. Hoy marca el inicio de una nueva etapa en tu vida. Trabaja cada día en este proceso de organización y liberación de antiguas. Deshazte de lo que ya no necesitas y concéntrate en lo esencial. Este cambio progresivo te llevará a una sensación de liberación y bienestar duradero. Es hora de construir una vida más ordenada que refleje tu verdadera esencia. ¡Adelante, el cambio te espera! Cuídate de la monotonía en caso de tener pareja podría estar afectando mucho tu relación. Nuevos amores han de llegar y entre ellos una persona de piel blanca que te va cambiar tu manera de pensar y de ver la vida. Ten presente que nadie va meter las manos al fuego por ti así que deja de andar con bandera de santo ayudando a quien no lo merece. Ten cuidado a quien le cuentas tus cosas pues podrías cometer una indiscreción y hablar más de la cuenta.

Géminis

Hoy es el día para romper con esa costumbre de sumergirte en el trabajo hasta después de salir. Deja atrás las preocupaciones y el estrés laboral una vez que pongas un pie fuera de la oficina. A mediodía, escapa a algún lugar tranquilo al aire libre, disfruta de un bocadillo o una ensalada. Y ¿por qué no hacerlo en buena compañía? Habla con alguien sobre tus planes de fin de semana y libérate de la carga laboral. Tu tiempo libre merece ser solo tuyo. Aprovecha la salida del trabajo para conectarte con quienes más importan. Haz un esfuerzo por visitar a la familia; siempre tienen historias fascinantes que contarte. O toma un largo paseo con tu pareja, disfrutando de la compañía y dejando que el trabajo quede en segundo plano. Establece un equilibrio entre tus responsabilidades y tu vida personal. Recuerda, hoy es el día de dedicar tiempo a lo que realmente importa: las relaciones y el bienestar personal. Haz un pacto contigo misma para estructurar tus horarios de manera consciente. Dedica tiempo a cada cosa en su justa medida. No dejes que el trabajo domine cada rincón de tu día. Organiza tu tiempo de manera que te permita disfrutar de tus actividades favoritas y descansar. Al hacerlo, notarás cómo tu calidad de vida mejora. Encuentra el equilibrio perfecto entre el trabajo y el tiempo para ti misma. ¡Tu bienestar te lo agradecerá Tus cambios de humor estarán muy fuertes al punto de que podrías desquitarte con quien no lo merece. Podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande, analiza y piensa bien lo que puedes perder por una noche de calentura. El pasado ha de retornar cuando menos lo pienses y con él ha de traer cuestiones que pensabas olvidadas, no habrás heridas que ya están cicatrizando, no vale la pena hacerlo, recuerda que todo cambio trae consigo nuevas cosas, no cometas los mismos errores habiendo nuevos errores por cometer.

Tauro

Hoy puede que te hayas arrastrado un poco de la cama, con esa pereza que a veces nos abraza algunos días. Pero, ojo, no es momento de rendirse al descanso. Hay desafíos laborales esperándote, y aunque sientas que llevas una carga, es hora de enfrentarla con determinación. No dejes que la pereza te detenga; en cambio, sacúdete y enfréntate a esos obstáculos como el toro valiente que eres. Si te encuentras en medio de roces con tus superiores, no te preocupes. Hoy es el día de expresar sinceramente lo que piensas, pero aquí viene el truco: mide tus palabras. Puedes lograr un impacto positivo si te comunicas con prudencia. Eso sí, evita a toda costa caer en discusiones. Mantén la calma y piensa estratégicamente, porque perder en una confrontación podría afectar tus intereses a diario. En el terreno sentimental, tu pareja podría estar algo peleona hoy. Pero tranquila, no entres a la discusión. Ignora las tensiones y pasa de puntillas sobre los problemas. Si logras hacerlo, el horóscopo sugiere que para mañana todo estará superado. Así que, respira hondo, mantén la paciencia y evita las peleas innecesarias. El amor puede tener altibajos, pero hoy es un día para mantener la calma y dejar que las aguas se calmen por sí solas. Es importante que pongas en una balanza tu trabajo tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado. Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas piensa si realmente merece estar en tu vida.

Aries

Hoy te levantas con el ánimo por las nubes. Es como si alguien hubiera inyectado buenas vibras en tu café de la mañana. Esa energía se traduce en una actitud muy abierta hacia los demás, y no pasará desapercibida. Tus seres queridos y tu pareja van a notar el cambio, sobre todo aquellos que estaban preocupados por tu actitud últimamente. Así que, aprovecha ese buen humor que tienes y contágialo a tu alrededor. Quién sabe, podrías hacer que el día de alguien más sea mucho mejor ¿Recuerdas ese tema que tenías en mente, pero parecía estar en punto muerto? Bueno, hoy podrías recibir noticias que lo revivan. Se abren nuevas vías para hacerlo real, y te darás cuenta de que la vida está llena de oportunidades que llegan cuando menos las esperas. Estate atenta, porque las cosas pueden cambiar en cuestión de horas, y las oportunidades están a la vuelta de la esquina. En el terreno sentimental, la astrología te sonríe. Si te gusta alguien y no te está prestando la atención que mereces, no desesperes. El universo te dice que las cosas pueden cambiar. Mantén la esperanza, porque en cuestiones del corazón, las sorpresas pueden estar a la vuelta de la esquina. ¿Por qué no intentar algo nuevo? Un gesto inesperado o una palabra sincera podrían cambiar el juego en el amor. La vida está llena de oportunidades románticas, ¡así que adelante, da el paso! La llegada de personas del pasado podría ocasionarte problemas, ten cuidado con eso y llévate las cosas tranquilas. Aprovecha cada oportunidad que estará llegando a ti pues posiblemente no se vuelva a repetir, vendrán días en los cuales te costará trabajo levantarte de la cama, días en los cuales desearás regresar el tiempo y no vivir lo que estás viviendo, Dios no se equivoca y cada prueba que te pone tendrá su aprendizaje y su recompensa.