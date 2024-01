‘Mi plan de accesibilidad beneficiará más a los latinos’: Adam Schiff

El congresista Adam Schiff, quien lidera las encuestas en la campaña para el Senado en el escaño que dejó vacante la fallecida senadora Dianne Feinstein, presentó su plan de soluciones urgentes y concretas para el cuidado de niños, reducción de costos, seguridad social, un sistema tributario justo y reducir el costo de la educación y crear una economía justa.

“Los californianos enfrentan una crisis de acceso, y hay mucho que podemos hacer para abordarla y hacer la vida más fácil a millones de personas”, dijo el congresista al presentar su plan.

Y añadió que no es que la gente no esté trabajando duro. “Está trabajando más que nunca y todavía no gana lo suficiente para sobrevivir. Están pagando más por vivienda, cuidado de niños, gasolina, medicinas, educación y comida”.

Sin embargo, afirmó que sus ingresos simplemente no están aumentando lo suficientemente rápido como para cubrir los costos básicos de vida.

“Mientras tanto, las corporaciones continúan obteniendo ganancias récord y demasiadas personas ricas no pagan la parte de impuestos que les corresponde”.

Por tanto, señaló que podemos construir viviendas y guarderías que sean accesibles, detener las fusiones anticompetitivas y aumentar los salarios.

“Debemos tomar medidas drásticas para reducir los costos en California y en todo el país, y eso comienza con mi agenda de accesiblidad para las familias trabajadoras”.

En entrevista con La Opinión, el congresista dijo que para hacer la vida accesible para los californianos, necesitamos reducir el costo de la vivienda, el cuidado infantil, los medicamentos recetados y la gasolina.

“Para lograrlo podemos bajar el costo de la vivienda al aprobar créditos tributarios para incentivar la construcción de casas a bajo costo; reducir el precio de la gasolina al aprobar impuestos a las ganancias extraordinarias de las compañía petroleras que están lucrando con los consumidores”.

Comentó que al eliminar el impuesto a la gasolina, reemplazándolo con un impuesto a las compañías petroleras, podemos reducir el costo del cuidado de los niños al permitir que las personas tengan un crédito fiscal que pueden reclamar para asegurarse de no pagar más de 5 o 10% de sus ingresos.

“La agenda que hemos revelado hoy es muy completa. Requerirá la aprobación de ambas cámaras y la firma del Presidente. Parte de eso exigirá que superemos y eliminemos el obstruccionismo en el Senado. Pero todos estos son pasos muy prácticos que podemos tomar para hacer la vida más fácil a los californianos”.

Mencionó que una de las disposiciones de su agenda es un crédito fiscal para inquilinos.

“En este momento, si tienes la suerte de ser propietario de una casa, puedes deducir los intereses de tu hipoteca. Pero si alquilas, realmente no reciben ninguna ayuda cuando para muchos el alquiler, ha subido hasta superar el costo del pago de una hipoteca”.

Entonces dijo que el crédito fiscal para inquilinos es una idea muy simple.

“Eso no significa que será fácil que se apruebe, pero proporcionaría un alivio rápido e inmediato a los inquilinos. Y en términos de aquellos que están comprando una casa, la única manera de reducir los precios de la vivienda es construyendo muchas más”.

Afirmó que en este momento no hay muchos incentivos para que la gente construya viviendas asequibles, pero se puede cambiar eso proporcionando un crédito fiscal para viviendas de bajos ingresos mucho más generoso y logrando que el gobierno federal haga una inversión directa más sustancial en viviendas.

Por lo tanto, sostuvo que las tendencias inmobiliarias de los propietarios de viviendas son un desafío a más largo plazo.

“Sólo necesitamos construir cientos de miles de unidades más en California. Podemos hacer algo con respecto a nuestro alquiler ahora mismo proporcionando crédito fiscal a los inquilinos y brindando a las personas alivio con el pago.

Beneficio para latinos

El congresista hizo ver que su plan de accesibilidad será más beneficioso para la comunidad latina.

“Muchas familias latinas están luchando para pagar el exorbitante costo del cuidado de los niños. Muchas mujeres no pueden pagarlo y permitirse el lujo de salir a trabajar”.

Dijo que al establecer que ninguna familia debe pagar más del cinco o el 10% de sus ingresos para el cuidado de los niños, básicamente obtendrán un crédito por todo lo gastado.

“Eso realmente ayudará a que muchas más familias ingresen a la economía. También queremos aumentar los salarios de los trabajadores que brindan cuidados y bajar los precios de la gasolina que perjudican desproporcionadamente a las familias trabajadoras de bajos ingresos y garantizar que las compañías petroleras no puedan estafar a la gente”.

Pero además mencionó que muchas familias de la comunidad latina no pueden cubrir el costo de los medicamentos recetados.

“Mi plan haría que el gobierno federal negocie para bajar los precios de todos los medicamentos. Y también creo que deberíamos permitir la importación de medicamentos. Muchas medicinas se fabrican en Estados Unidos y se exportan; y la gente fuera del país paga mucho menos por ellas que nosotros”.

El congresista hizo ver que la parte educativa de su plan tendrá mayor impacto en la comunidad latina porque muchos estudiantes latinos comienzan en colegios comunitarios.

“Este plan haría que la matrícula en los colegios comunitarios sea gratuita para que todos tengan acceso a los colegios comunitarios. También brindará condonación de préstamos para aquellos con un cierto ingreso; y establecerá que si asiste a una CSU o UC, también podrá ir sin costos de matrícula.

“Eso realmente abrirá las puertas de la educación a muchas más familias latinas. Y también diría que necesitamos ampliar el acceso de banda ancha en el Valle Central, el Valle Imperial; y en lugares como Los Ángeles que no tienen buen acceso”.

Sin la banda ancha – consideró – que no pueden obtener el mismo acceso a la educación que otros niños.

Asimismo mencionó que si las pequeñas empresas latinas no tienen acceso a una buena banda ancha de alta velocidad, su capacidad para competir se verá perjudicada.

“Por tanto, el acceso al Internet también es una prioridad muy alta”.

El congresista reconoció que va de líder en las encuestas, y que su campaña va ganando impulso a su favor.

“Estoy trabajando como si fuera el gran perdedor en la carrera. Así que voy a trabajar más duro que nunca y particularmente estoy agradecido por todo el apoyo que tengo entre algunos miembros del liderazgo y la comunidad latina. Personas como el presidente de la Asamblea, Robert Rivas, el exalcalde Antonio Villaraigosa, y de dirigentes legislativos como el líder del Caucus Hispano en Oregon, y de otros grandes colegas como Tony Cárdenas, Jimmy Gómez y muchos otros líderes de la comunidad”.

La agenda de Schiff

Cuidado infantil accesible: Pelear por tres meses de permiso pagado para los padres, cuidado de niños universal, incluyendo el preescolar y el kinder, ampliar el pago para los educadores de educación temprana, financiar programas de entrenamiento para los maestros, y motivar a los negocios para que brinden cuidado de niños para los empleados.

Aumentar la competencia y reducir costos: Haciendo cumplir y fortaleciendo las leyes federales antimonopolio, imponiendo regulaciones federales sobre el aumento de precios, reduciendo los costos de los medicamentos recetados, los precios de la gasolina, protegiendo el derecho a organizarse, haciendo crecer la innovación y la economía empresarial de California, y más.

Crear una economía de cuidados sólida: Esto significa invertir en dar acceso a servicios de atención a largo plazo y empleos en el cuidado de alta calidad, bien remunerados mediante la creación de un beneficio federal para pagar por la enfermería de todos los estadounidenses.

Sistema tributario más justo: Se asegurará de que los ricos y las grandes corporaciones paguen su parte justa haciendo retroceder los recortes de impuestos de la era Trump, financiará completamente al IRS para que puedan perseguir a los evasores fiscales ricos y brindará alivio financiero a las familias de clase media con un recorte de impuestos.

Ampliar red de seguridad del Seguro Social: Para lograrlo, se extenderá el Crédito Tributario por Hijos, haciéndolo permanente mediante una subvención federal para programas piloto de ingresos garantizados; se ampliará el seguro social, la elegibilidad y el financiamiento para beneficios e cupones SNAP y la elegibilidad para Medicaid.

Reducir el costo de la educación: Luchará para que las universidades públicas sean gratuitas para los californianos, ampliará drásticamente las becas Pell y cancelará al menos $50,000 en deudas de préstamos estudiantiles para cada prestatario.