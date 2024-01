Horóscopo de hoy de Nana Calistar 19 de enero de 2024

Piscis

Acuérdate que tus sueños y metas son tuyos no de los demás ancina que empieza por cumplirlos y que te valga lo que las demás personas piensen o hagan. Déjate ya de pequeñeces y ve a lo grande. Ya no está estás para perder el tiempo y vivir arrastras por personas que ni te valoran. Al final pierdes mucho por nada. Muchos problemas en la familia que se arreglarán cuando aclares todo el show. No tengas miedo de cambios laborales, eso sí, no sueltes uno hasta tener asegurado el otro o de lo contrario te quedarás como el perro de las dos tortas. Hoy puede que recibas una oferta de trabajo a través de un amigo. Aunque te entre el miedo y las dudas, no te precipites. Si la vida tiene preparado este puesto para ti, no hay necesidad de decidir a la carrera. Evalúa cuidadosamente si encaja con tus metas y valores. No te dejes llevar por el temor a perder la oportunidad, toma tu tiempo y decide con confianza.En el ámbito sentimental, es el momento de darle un impulso a tu relación. Dedica tiempo diario a tu pareja y profundiza en las conversaciones. Abre tu corazón y comparte las cosas que suceden fuera de la relación. Cultivar este hábito diario ayudará a mantener la chispa y romper con la monotonía. ¡La comunicación es clave para una relación sólida! No te agobies. Aunque la decisión laboral puede generar incertidumbre, encuentra el equilibrio entre la reflexión cuidadosa y la acción oportuna. Evalúa si la oportunidad encaja con tu visión a largo plazo y, una vez decidido, no temas dar el paso. No dejes que el miedo a lo desconocido te detenga. ¡Confía en tu instinto y ve por ello!

Acuario

La vida se encargará de ponerte lo que mereces en tu camino pero tendrás que lucharle pa que se te dé y sea para ti. Enfermedades respiratorias y cambios en tu interior te harán mas perra o perro que ates, es decir ya no tan fácil podrán jugarte el dedo en el hocico. Deja de criticar el trabajo de las demás personas y mejor concéntrate en el tuyo que por andar metiéndote donde no te llaman podrías perder lo que en realidad importa. No confíes en quien solo te busca cuando necesita algo o te expondrás a que cuando menos acuerdes te traicione o te haga una burrada. Enfócate en tus sueños a corto plazo si eres demasiado ambiciosos con ellos o conseguirás ni maíz. Hoy es el día perfecto para reclamar lo que mereces en el trabajo. Si llevas tiempo pidiendo ese aumento, ¡es el momento de insistir! La situación económica se ve bien y, según las estrellas, tus ganancias van en ascenso. No temas pedir ese aumento salarial, ¡las estrellas están de tu lado! Prepárate para destacar tus logros y demostrar por qué mereces más.

En el ámbito del amor, si alguien del pasado quiere volver, detente y piensa. No es el momento. Has avanzado, y esa relación ya no encaja. Aunque pueda ser tentador dar una segunda oportunidad, enfócate en el presente. No te aferres a rabias antiguas que solo te hacían estar de mal humor. ¡Deja ir el pasado y abre espacio para alguien nuevo y adecuado! Hoy es el día para enfocarte en el presente y dejar entrar a alguien especial. Abre tu corazón a nuevas posibilidades en el amor. Si estás soltero, sé receptivo a conocer a alguien que podría ser muy adecuado para ti. No te cierres a la oportunidad de una conexión genuina. Rompe con el pasado y prepárate para vivir momentos emocionantes en el presente. ¡Ábrete a lo nuevo, Acuario!

Capricornio

La vida te pondrá en una situación algo complicada en la cual tendrás que aprender a tomar decisiones importantes. Cuidado con cambios en tus estados de ánimo pues ese carácter podría hacerte cometer errores en el terreno laboral pero sobre todo en el terreno de los amores. No permitas que te manipulen y al final termines convirtiéndote en un títere de esas personas, aprende a tomar tus propias decisiones. Días de mucha reflexión, fin de semana intensa de cambios, bufaras a dos que tres que se te interpondrán en tus planes. Hoy se te presenta una oportunidad emocionante en el trabajo. ¿Por qué no te lanzas al ruedo y encabezas algún proyecto nuevo? La energía cósmica favorece tu valentía. Ya sea proponiendo nuevas ideas, tomando la iniciativa en una reunión, o explorando una nueva área, despliega tu fuerza y conquista ese desafío laboral.

En el ámbito de las relaciones, no te conformes con lo superficial. Este es el momento perfecto para tener conversaciones más profundas y significativas. Si estás soltero, abre tu corazón a conexiones más auténticas. Si ya tienes pareja, fortalece la relación con gestos de aprecio y entendimiento. Las relaciones genuinas son la base de la felicidad duradera. En medio del caos diario, busca momentos de paz. Puedes encontrar equilibrio al integrar prácticas relajantes en tu rutina. ¿Por qué no intentas la meditación o una pausa para leer un buen libro? Encuentra ese espacio para recargar energías y aclarar la mente. La paz interior te permitirá enfrentar la vida con renovada vitalidad. ¡Tú bienestar emocional merece esa atención!

Sagitario

En lo laboral vienen grandes cambios que deberás atender o de lo contrario podrías perder una oportunidad de un dinerito extra. Que el amor no te haga cometer equivocaciones. No des todo por alguien que no meterá las manos al fuego por ti. Ya basta de parecer una mosca muerta, basta de que te manipulen y hagan contigo lo que quieren, tienes el poder de decir que no y no lanzarte al vacío solo porque alguien te lo pide. Deja de buscar a quien no te busca y de amar a quien no te ama y solo te da dolores de cabeza. Por fin estás soltando amarras con el pasado, y eso es una gran noticia. Tu instinto de supervivencia llevaba tiempo susurrándote que te concentres en el presente, ¡y parece que finalmente le has hecho caso! Esto se traduce en que estas más calmada y relajada, permitiéndote disfrutar del trabajo y compartir risas con tus colegas. Quitar de tu mente toda atadura a experiencias del pasado es como abrir una ventana nueva a oportunidades que ni siquiera sabías que estaban ahí. ¡Bienvenido de vuelta, sentido del humor! Te encuentras recuperando esa chispa humorística que te caracteriza. Esto no solo mejora tu día a día, sino que también inyecta positivismo en el trabajo. Ríete con tus colegas, disfruta del ambiente laboral y verás cómo las cosas fluyen mucho mejor. Un buen chiste puede ser la clave para despejar tensiones y hacer que cada día en la oficina sea más llevadero. ¿Y qué decir del amor? Ese buen rollo que te ha invadido de repente también va a influir en tu vida sentimental. Aprovecha esta ola positiva para fortalecer tu relación. Planifica algo especial, comparte momentos divertidos y haz que el romance fluya. Este es el momento perfecto para mejorar la complicidad con tu pareja. No dejes pasar la oportunidad de hacer que la relación funcione aún mejor.

Escorpio

Es importante que les pongas un alto a esas personas que solo tiran la piedra y esconden la mano, te has rodeado de personas entre esas amistades y familias falsas que solo te roban tu energía y buscan la manera de afectarte. Cambia la manera de ser con quien te trata bien, sueles valorar más a quien solo te lastima y da dolores de cabeza, eres muy de que te gusta que te traten mal. Hay momentos en que te desesperas al no ver cumplidas tus metas, recuerda que si tu no vas por eso no vendrá solo, ponte las pilas y trabaja en lo que deseas que está por cumplirse si le pones el empeño adecuado. Cambios se avecinan en muchos terrenos, es importante que aprendas a no caer en tentaciones que podrían llevarte a cometer errores muy graves sobre todo si tienes pareja. Si hoy te llega una propuesta de trabajo, no te dejes llevar solo por el brillo del dinero. Valora los aspectos prácticos: ¿los horarios te sirven? ¿Llegar al lugar de trabajo es complicado? Y no olvides echar un vistazo al ambiente laboral diario. A veces, las pequeñas cosas de la rutina cuentan más de lo que imaginas. Piensa en conjunto, no solo en la paga. Una decisión informada es la clave para un cambio laboral exitoso.

¡Sorpresa! Alguien en quien no tenías mucha confianza te ofrece prestarte dinero, pensando que estás en aprietos. Aunque no lo necesites, agradece este gesto de generosidad. Podría ser el inicio de una relación más sólida o una oportunidad para cambiar perspectivas. A veces, los actos de generosidad pueden crear lazos inesperados. ¡No subestimes el poder de un gesto desinteresado! En el amor, este es el día para reflexionar sobre tu relación. Si es sólida y duradera, ¿es la persona con la que te ves pasando el resto de tu vida? ¿Qué tal dar un paso más, como comprometerse o decidir irse a vivir juntos? Si ha sido estable y larga la relación, esto ofrecen una buena base para tomar decisiones importantes. Evalúa tus sentimientos y da el paso que sientas que fortalecerá tu conexión amorosa.

Libra

Si tienes pareja los celos se harán presentes pero una situación que los unirá más que nunca. Cambio de planes de última hora, te enteras que una amistad andará hablando mal de ti, familiar se enferma pero saldrá adelante en poco días. Es posible que llegue una oportunidad de cambio laboral, estarás algo tenso o tensa al no saber qué decisión tomar, agarra el toro por los cuernos y haz lo que te dicte tu corazón. No tengas miedo a decir lo que sientes, te has endurecido el corazón y eso se debe a personas que te han fallado o han jugado chueco en tu pasado. Si hoy el optimismo parece esquivo, ve a visitar a tu gente. A veces, el calor y la acogida familiar pueden hacer maravillas en el estado de ánimo. No lo postergues más. La conexión con tu familia puede ser ese impulso que necesitas para superar cualquier desánimo. Rodearte de seres queridos es como un abrazo emocional que te levanta el ánimo, ¡no subestimes su poder sanador! ¿Te sientes insatisfecha con lo que haces? Es hora de darle la bienvenida a ese proyecto que realmente te ilusiona. No temas, apuesta diariamente por lo que crees. Quizás sea el momento de tomar esa decisión sin temor y embarcarte en algo que te motive genuinamente. Date cuenta de las oportunidades que se abren frente a ti y ¡dale rienda suelta a tu creatividad! En cuanto a tu relación de pareja, evita cargarla con tu negatividad. Culpar a tu pareja no aliviará la situación y podría empeorar las cosas. Mantén la calma y la serenidad diariamente. No dejes que los pensamientos negativos se apoderen de ti. Trabaja en fortalecer la relación, comunica tus sentimientos y construyan juntos un espacio de apoyo mutuo. La positividad puede ser la clave para un vínculo más fuerte.

Virgo

Trata de buscar el equilibrio en todo, no permitas que comentarios y chismes de personas sin qué hacer te arruinen tu día. Amor del pasado se hará presente pero sabrás evitarlo. Persona de tez morena clara llega a tu vida y podría meterte en problemas con tu familia. Se avecinan cambios en tu forma de actuar con ciertas personas y con justa razón, perderás la venda de tus ojos y comenzarás a tratarlos como se merecen. Ten cuidado con cambios repentinos en tu vida, sino vas a mejorar en tu persona no los hagas, sueles prometer cosas que te cuesta cumplir. No temas a cambios, la vida te llenará de momentos inolvidables con una persona especial que ha llegado o está por entrar en tu vida. Recuerda que la eficiencia no se trata de moverte de un lado a otro sin parar. Deja de lado ese “mucho ruido y pocas nueces”. Tu estilo calmado y sereno es tu as bajo la manga. En el trabajo, déjate llevar por la corriente y verás cómo alcanzas tus metas sin perder la calma. No es necesario el caos para lograr grandes resultados, ¡confía en tu enfoque tranquilo! No necesitas correr desesperado para mostrar tu valor. Tu enfoque relajado es tu sello distintivo. Deja que las cosas fluyan naturalmente y verás cómo llegas a tus metas sin estrés. Recuerda, a veces es mejor avanzar con paso firme y seguro que correr sin rumbo. En el amor, si has pasado de ser un corazón libre a disfrutar de esos primeros días de enamoramiento, ¡felicidades! Saborea cada momento, pero no te quedes estático. No tengas miedo de dar el siguiente paso. Vive intensamente a diario y, cuando sientas que es el momento adecuado, da el salto hacia una nueva etapa en tu relación. El amor es para disfrutarlo y avanzar juntos.

Leo

Una nueva amistad se aproxima te hará entender muchas cosas. Te enteras de rompimiento de relación de amistad. Es posible que un chisme sobre persona del pasado te llegue, no tiene por qué afectarte ya es punto y aparte. Ten cuidado con una traición con persona del trabajo o amistad, hay días en que deseas irte lejos y no saber nada más de dónde vives, ten paciencia y enfrenta tus problemas que en poco tiempo comprenderás el por qué de muchas cosas. Ten cuidado con tus pies y rodillas pues hay posibilidades de caídas y fracturas. Cuídate de cambios de humor pues si tienes pareja podrías salpicarla con tus malas vibras y enojos. Posibilidad de cambio de residencia o viaje en próximas fechas. ¡Hoy toca mantener la calma y evitar entrar en discusiones innecesarias! Por más tentador que sea defenderte ante una simple diferencia de opinión, recuerda que la armonía diaria es clave. No te embarques en peleas por tonterías. En el trabajo, en casa o en cualquier lugar, busca crear un ambiente cordial. Si alguien intenta arrastrarte a una pelea, hazte la loca y verás cómo te sentirás mucho mejor emocionalmente. ¡No hay mejor defensa que la paz! Es momento de prestarle atención a tu salud, ¡y empieza por la dieta! Deja de lado esos excitantes como el café o el té, y opta por infusiones relajantes que mimarán tu cuerpo. Además, evita cenas tardías o copiosas. Tu salud y tu línea te lo agradecerán. Dale a tu cuerpo el cariño que merece y verás cómo te sientes lleno de energía. En el terreno del amor, hoy date cuenta de que no todo se mide en regalos caros. Aprecia los pequeños detalles que emocionan. Tal vez, quien más te quiere es aquel que te sorprende con gestos significativos en lugar de grandes obsequios. Así que, en lugar de enfocarte en lo material, valora esas acciones cotidianas que demuestran amor auténtico. Un gesto pensado puede valer más que mil regalos.

Cancer

Podrías ser víctima de celos por parte de una amistad, algunas ocasiones muestra interés sentimental por ti y otros simplemente te ignora. Trata de controlar lo que sale de tu boca, podrías dañar a quien de verdad quieres. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges, no pierdas el piso por nadie y date tu lugar. Nuevos planes en mente y posibilidad de un viaje, ten cuidado con querer cambiar la forma de ser de las personas que te rodean, aprende a respetar su forma de vivir, mejor atiende tu vida pues la has descuidado por atender cuestiones que no te benefician en nada. Hay amistades que te ven con ojos de amor sin embargo estás viviendo una etapa en cual desconfías hasta de tu propia sombra, nuevos proyectos en puerta y comenzarás a planear un viaje. Cáncer, hoy puede que te llegue un mensaje de alguien que está pasando por un momento complicado, aunque no lo admita abiertamente. Confía en tu intuición para captar esas señales en su forma de expresarse. Anímales y comparte las cosas positivas de la vida. A veces, tu apoyo puede hacerles ver lo bueno que tienen a su alrededor, y de paso, te recordará lo maravilloso que es el mundo que te rodea.

Si últimamente te has quejado de tus ingresos, Cáncer, es hora de cambiar la perspectiva. Recuerda esos tiempos en los que el dinero no llegaba ni para un café. Si buscas un cambio financiero, explora nuevas oportunidades o considera pedir un aumento, pero hazlo desde la positividad, evitando el tono quejumbroso. Recuerda, lo negativo atrae lo contrario, así que mantén vibras positivas en el ámbito financiero.

¡Cáncer, dedica tiempo a tus amigos hoy! Queda con ellos para una copa y una charla relajada. La compañía de amigos puede ser la receta perfecta para levantar el ánimo. Disfruta de esos momentos, comparte risas y anécdotas. La energía positiva de tus amigos te contagiará, y te sentirás renovado. A veces, todo lo que necesitas es una buena charla entre amigos para recargar las pilas.

Géminis

Hay muchas posibilidades de un viaje o de cambio de carro o domicilio, no tengas miedo en darte tus gustitos. Tienes el poder pa consolidar tus sueños y mostrarles a quienes no creyeron en ti de lo que eres capaz y hasta dónde puedes llegar. Deja de pensar tantas cosas a la hora de ir a dormir, disfruta tu presente y el futuro déjaselo a Dios que él se encargará de él. Es probable que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, la soledad siempre ha sido tu peor enemiga pero en los últimos meses has aprendido a convivir con ella, últimamente se te resbalan las habladurías y malos comentarios hacia tu persona. Un ciclo muy bueno se aproxima y pronto tendrás noticias de personas que son muy importantes para ti. No descuides tu salud y trata de descansar más. Géminis, hoy el trabajo parece una montaña difícil escalar. La concentración se escapa como arena entre los dedos, y sabemos que no es moco de pavo. Respira hondo y analiza qué está generando este caos mental. ¿Preocupaciones económicas rondándote? No te agobies, canaliza tu fuerza de voluntad, despídete de esos pensamientos oscuros y pon todo tu enfoque en lo que haces. Este bache lo superarás con determinación.

En el terreno económico, las estrellas te sugieren un plan de ahorro. ¿Por qué? Puede que no lo veas ahora, pero en el futuro agradecerás tener ese colchoncito financiero. Intenta ahorrar algo día a día, aunque sea poquito. Es como sembrar para el mañana. Las sorpresas económicas no serán tan sorpresivas cuando tengas tu propia reserva. ¡Piensa a lo grande, pero ahorra en pequeño!

En el amor, es hora de encender la chispa. Si sientes que la relación necesita un toque especial, traza un plan romántico con tu pareja. ¿Qué tal una velada en casa con luces tenues y música suave? O quizás una cena sorpresa. Las opciones son variadas, pero lo fundamental es el amor que comparten. Así que, atrévete a ponerle un toque de romance a la vida diaria y verás cómo florece el amor.

Tauro

Hay oportunidad de negocio de ventas o de algo que tiene que ver con alimentos, se augura mucho éxito y mejoras económicas. Es momento de iniciar de cero y mostrarle al mundo pero sobre todo a ti quién eres y lo que puedes lograr. Semana muy intensa pues estarás algo lastimado o lastimada de tu corazón, cada día te cuesta creer más en quienes te rodean y no es para menos han hecho contigo lo que quieren, sin embargo, tienes una fuerza muy grande de ti que en cualquier momento saldrá para mostrarle al mundo de qué estás hecho o hecho y la felicidad te ha de alcanzar donde sea que te encuentres. ¡Hoy despiertas con una carga extra de energía! Es como si tu batería interna estuviera al máximo. Aprovecha esta vibra para retomar el control de tu vida diaria, ya sea en el trabajo o en cualquier otro aspecto. La claridad mental es tu virtud hoy, así que no subestimes esa mente fría tuya. Es la clave para enfrentar cualquier cosa que se cruce en tu camino. ¡Haz brillar esa luz mental!

Esa claridad mental que ni sabias que tenías, es tu mejor arma contra los problemas diarios. Así que, no la pierdas de vista. Mantén la calma frente a las dificultades, y verás cómo tu día se vuelve mucho más llevadero. No es solo un rasgo, ¡es tu súper habilidad! En el terreno amoroso, las estrellas te animan a hacer una revisión. ¿Cómo va esa relación sentimental? Si llevas tiempo con alguien de manera informal, puede ser el momento perfecto para formalizar las cosas o aceptar una propuesta que podría cambiar el juego. Si decides dar ese paso, las estrellas te aseguran que será un acierto. Hoy es tu día para evaluar el amor y tomar decisiones que marcarán la diferencia en tu vida sentimental.

Aries

Ex pareja te ha pensado mucho y debido a eso tendrás un sueño con él o ella. Si tienes pareja trata de controlar tu humor y no traer pleitos del pasado al presente, podrían crear conflicto. Toma encuentra los consejos de la familia y no manipules a tu pareja en caso de tener una. Duerma más y cuida más tu salud pues podrías enfermarte en estos días. Vienen cambios importantes en los cual madurarás mucho y mandarás bien lejos a todas esas personas que te han traicionado a tus espaldas, entre esas personas irá una amistad muy querida. No aparentes por nadie algo que no eres, mentaliza lo que quiere y necesitas en tu vida y se te dará, pero no bajes la guardia pues los sueños se cumplen con trabajo y no caen del cielo. Prepárate para brillar en el ámbito profesional. Tu experiencia y habilidades están a punto de robarse el show. Puede que te encuentres ante la oportunidad de demostrar lo mucho que has aprendido a lo largo de tu carrera. La gente a tu alrededor no podrá evitar admirar tus capacidades para resolver problemas y tus brillantes ideas. ¡Eres una verdadera hacha en lo que haces! Así que, saca pecho y deja que todos vean tu destreza en acción.

No todo es miel sobre hojuelas, ya que tu éxito puede despertar algunas envidias. No te preocupes demasiado por los comentarios irónicos o las segundas intenciones de personas mediocres. Hoy, tu enfoque debería ser ignorar esas distracciones y seguir adelante con la cabeza en alto. Tu actitud despreocupada será tu mejor defensa contra aquellos que no pueden alcanzar tu nivel. Mantén la calma y sigue brillando, sin importar lo que digan. En el terreno del corazón, las estrellas te sugieren abrirte a nuevas experiencias. Si estás en una relación reciente, este es el momento perfecto para fortalecer esos lazos. Sin embargo, también podrías sentir una atracción especial por alguien que no forma parte de tu rutina diaria. El amor es impredecible y hoy podría traerte una sorpresa romántica. No temas explorar nuevas conexiones, y si ya llevas tiempo en pareja, disfruta de una etapa de tranquilidad y estabilidad.