Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 19 de enero

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Ángela Aguilar: 100,783 Likes

Ángela Aguilar (@angela_aguilar_) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 9,063,022 seguidores. La artista es conocida por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Ángela Aguilar publicó una foto que logró 100,783 de me gusta. “Con las notas del Bolero piensa en mí#Bolero #piensaenmi #behindthescenes #detrasdecamaras”, escribió en su publicación.

2- Francisca : 51,418 Likes

Seguido de Ángela Aguilar llega Francisca (@francisca), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. La actriz y presentadora de televisión tiene más de 4,549,051 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, su publicación ha recibido 51,418 me gusta. “Más que presión Muuuuuuchas ganas de conocerte Franco.Como me he disfrutado este embarazo ”, escribió la afamada instagramer en su último post de abajo.

3- J Balvin: 27,936 Likes

El artista J Balvin (@jbalvin) tambiénes tendencia en Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente posee un total de 51,249,507 followers. En su última publicación, J Balvin ha recibido un total de 27,936 likes desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Grabando Amigos, con Amigos y con frio jejeje ” y puedes verla justo debajo.

4- Lorena Herrera: 2,499 Likes

Lorena Herrera sigue a las tres celebridades superiores con un total de 542,445 seguidores. En su cuenta (@lorenaherreraoficial), la actriz es popular por compartir fotos y videos de su vida profesional y personal. En su última publicación obtuvo 2,499 me gusta. “#jueves de #tbt Qué tal de morena para el vídeo de #karma #recordadesvolveravivir Te gusta como me queda el castaño???Yo me prefiero en rubia!!#felizjueves”, escribió en ella.

5- Jacky Bracamontes: 2,606 Likes

Finalmente, echamos el cierre a este ranking con Jacky Bracamontes, la actriz con una comunidad de 8,710,137 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@jackybrv) también provocan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 2,606 likes. “Karaoke night… (sorry @luisfonsi por destruir tu canción con nuestras horribles voces ) @miletorresduq @lilianagonzalezal”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

