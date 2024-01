Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de enero de 2024

Piscis

Hoy, más que nunca, sentirás la fuerte intención de cambiar cosas de tu vida para avanzar. ¡Genial! Estás considerando la posibilidad de emprender un negocio propio, lo cual es muy positivo. Sin embargo, no olvides que tu estabilidad económica actual proviene de tu empleo actual. La clave está en compaginar ambas cosas por ahora. No dejes lo seguro por lo incierto. Trabaja en tu proyecto diariamente y, cuando lo tengas más avanzado, decidirás qué camino tomar. ¡La constancia es tu aliada! Hablemos de equilibrio. Entre la seguridad de tu trabajo y el riesgo de un nuevo proyecto, encuentra el punto medio. No te apresures a tomar decisiones drásticas. Trabaja en tu proyecto mientras mantienes la estabilidad actual. Evalúa con cautela y, cuando llegue el momento, decidirás con claridad. La paciencia y la planificación son tus mejores herramientas. En el terreno amoroso, hoy puede que descubras que alguien te cae genial y está interesado en ti. ¡Emocionante! El único problema es que ninguno de los dos se atreve a dar el primer paso. ¡Alguien tiene que romper el hielo! No dejes que la indecisión frene algo que podría ser maravilloso. ¡Da el primer paso, y descubre lo que el destino tiene reservado para ti en el amor! No te mortifiques por eso, recuerda que no todos son monedita de oro y todos tenemos nuestros defectos y obscuro pasado. Te vienen grandes verdades que harán que se te caigan las nachas de la impresión entre ellos una verdad de una persona que te va sacar mucho de onda y te pondrá algo triste. Necesitas mas comunicación con tu familia y ver más por tu cuerpo pues lo has descuidado mucho. Cambios se aproximan, cambia ya esa mendiga actitud que te cargas que esta de la fregada y ancina no lograrás consolidar nafa, es momento que te pongas las pilas y vayas por todos esos sueños que traes en mente pues estas en el mejor momento para que se consoliden.

Acuario

Hoy puede ser un día de mucho trabajo y desafíos, pero no te preocupes, ¡tienes todo bajo control! Avanza hacia tus metas y pon de tu parte para que nada tuerza tus planes. Aunque la seriedad te ha servido bien, es momento de dejarla atrás. Al fin de semana le sienta mejor una actitud relajada, así que ¡prepárate para soltar un poco y disfrutar!

Hablando de soltar, si hoy te llega una invitación para una fiesta o reunión de amigos, ¡acéptala con los ojos cerrados! No solo será divertido, sino que te conviene más de lo que imaginas. Deja que la energía positiva y las risas recarguen tus baterías. En el trabajo duro también hay espacio para la diversión. En el ámbito amoroso, las estrellas te sugieren experimentar novedades en la intimidad. ¡Es momento de agregar un toque de magia! Prueba cosas nuevas con tu pareja, rompe la rutina y descubre cómo pequeños cambios pueden hacer grandes maravillas. La ilusión se encuentra en la exploración y en la conexión emocional. ¡Que el amor y la diversión te guíen! Cuídate de pérdidas y de robos pues estarán a la orden del día. Una amistad comenzará a sentir gran atracción por ti, si le das la oportunidad hay muchas posibilidades que termines viene enamorado o enamorada. Vienen cambios y oportunidades en los negocios, traes uno en menta muy bueno, dale pa’ delante pues al poco tiempo rendirá frutos. Momentos de incertidumbre se aproximan, deja de pensar tanto en lo que no pudo ser y centra tus en lograr metas y objetivos pero sobre todo en mandar a la fregad a gente pendej**a que solo busca fregarte y hacerte daño.

Capricornio

Hoy te puedes sentir algo desconcertada por las dudas que rondan tu mente respecto a tu profesión o trabajo. ¡Tranquila, es completamente normal replantearse las cosas para avanzar! Aunque esperas noticias que tardan en llegar, no te impacientes. Mientras aguardas, explora nuevas opciones. ¡Quién sabe, podrías encontrar buenas noticias por ahí! La paciencia y la exploración son tus aliadas. En el trabajo, las estrellas te prometen un día tranquilo y relaciones personales positivas con tus colegas. Aprovecha la buena vibra y, a la salida, propón salir a tomar una copa con ellos. La idea será muy bien recibida, fortaleciendo la camaradería y creando un ambiente ameno. La colaboración y la camaradería son fundamentales para el éxito profesional. En el amor, es momento de recordar que los pequeños detalles hacen grandes milagros. Si sientes que falta chispa en tu relación, presta atención a esos gestos pequeños pero significativos. Un mensaje cariñoso, una sorpresa inesperada; estos detalles pueden marcar la diferencia. ¡Cultiva esos pequeños gestos y verás cómo la conexión amorosa florece! Si viene un chisme perro en tu familia, trata de no tomarte las cosas tan apecho y tratar de ver más por tu familia antes de ver por otras personas. Cuida mucho tus sentimientos y no los expongas tanto a personas que no los merecen, has estado expuesto o expuesta a muchas fregaderas que no te benefician en nada pues solo te deprimen y te hacen sentir peor, quien de verdad te quiera y te valore va hacer todo por verte bien, si la persona que te interesa esta alejado de eso no continúes ahí o terminarás sufriendo. Cuida mucho tu humor porque hay días en que ni tu te aguantas y podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti y una persona podría decepcionarte del chingad**o carácter que te andas cargando.

Sagitario

Aunque te cueste creerlo, estás en un momento increíble de tu vida. Despeja ese miedo infundado de que todo se acabe; las estrellas te acompañan por un buen rato. No magnifiques los contratiempos, son solo obstáculos temporales. ¡Sigue disfrutando de este buen momento, que te lo mereces!

Hablemos de confidencias y secretos. Es probable que te encuentres en medio de un momento chungo debido a la divulgación de un secreto. Antes de explotar, investiga a fondo. Tal vez tu confidente no sea el culpable y, más bien, se trata de alguien a quien valoras mucho. No dejes que un posible error arruine una relación valiosa. Habla con calma, entiende la situación y decide con la cabeza fría. ¡No pierdas la oportunidad de aprender y crecer de esta experiencia! En la vida, las estrellas te sugieren manejar las situaciones conflictivas con prudencia. Antes de tomar decisiones drásticas, comprende cómo ha sucedido todo. No rompas relaciones valiosas por impulsos. A veces, los errores son oportunidades para fortalecer la confianza y la comunicación. ¡Ánimo, que el buen momento sigue y puedes superar cualquier obstáculo! Es probable que en estos días recibas noticias de una persona muy especial para ti, no te emociones tanto y no te deslumbres, trata un poco a esa persona con indiferencia y eso hará que poco a poco sienta necesidad de ti, recuerda que si los tratas como perros fieles te servirán y si los tratas como reyes como reyes te humillaran. Déjate ya de chinga**deras y pon atención a tu desdichada vida, tienes todo para ser feliz pero desaprovechas tu tiempo en hacer cosas que no te dejan nada de provecho y después te andas quejando.

Escorpio

¡Aquí van las estrellas a iluminar tu día! Es momento de replantear las cosas, especialmente en esos temas que te traen de cabeza. Si hay una conversación difícil esperando, no la demores más. ¡Ponte las pilas y háblalo ya! Aunque pueda parecer incómodo, aclara las cosas hoy mismo para evitar complicaciones futuras. No lo veas como algo negativo, porque al final, te sentirás aliviada y liberada de esas preocupaciones diarias. En cuanto al dinero, ¿quién dice que no hay sorpresas agradables? Hoy, podrías encontrarte con una pequeña fortuna en el lugar menos pensado. Estate atenta, que las oportunidades financieras pueden surgir de la manera más inesperada. ¡No subestimes el poder de los pequeños hallazgos! En el terreno sentimental, es posible que las chispas vuelen con tu chico. Antes de decir algo de lo que te arrepientas, date un respiro. Sal a dar una vuelta, toma el aire y deja que la calma regrese. Evita las reacciones impulsivas y aborda la situación con una mente clara y serena. La paciencia será tu mejor aliada hoy. ¡Ánimo, que las estrellas están de tu lado! Recuerda que no naciste para mendigar amor a nadie, eres de los pocos signos con el orgullo bien puesto, sin embargo algunas veces te pasas y lastimas a las personas que deberían de ser más importantes para ti. Ten paciencia con eso que esperas, la vida te lo pondrá en tu camino en los momentos que deban de ser. Hay un ching**os de personas que te tienen mala leche y buscarán la manera de ponerte obstáculos en tu vida, necesitas poner en orden tu vida y seleccionar bien a tus amistades porque estarás envuelto o envuelta en energías negativas. Ten cuidado con compañeros de trabajo, no son de fiar y podrías meterte en problemas pues son muy de acarrear chismes. Ya no te limites en nada y ve tras lo que quieres.

Libra

Hoy puedes sentirte algo desanimada, pero ¡alto ahí! No hay razón real para ese bajón. Es solo un pequeño bajón energético que te hace pensar que las buenas ideas te abandonaron. Pero, sorpresa, todo está funcionando mejor de lo que piensas. Sube ese ánimo, porque tus asuntos van viento en popa, aunque no lo creas. No te niegues a ver la realidad hoy; incluso lo negativo tiene solución. Enfrenta lo que sea, que tú tienes el poder de cambiarlo.

Hablemos de esa tendencia a evitar la realidad. No te engañes a ti misma pensando que ignorar lo que no te gusta te hará más feliz. Al contrario, al tapar lo malo, también te pierdes lo bueno. Abre los ojos hoy, mira a tu alrededor. Las cosas negativas no son el fin del mundo; en realidad, tienen solución. Afróntalas con valentía, y verás cómo también hay muchas cosas buenas esperándote.

En el amor, la clave para la felicidad está en no desear lo que no te corresponde. Aprecia lo que tienes, valora lo que es real y alcanzable. Deja de anhelar lo inalcanzable, que solo te traerá frustración. Aprovecha lo que tienes en el terreno sentimental y construye sobre eso. ¡La felicidad está a tu alcance, así que vívela al máximo! Oportunidades en un nuevo trabajo y persona a la distancia te dará mucha confianza al punto de que comenzarás a desarrollar sentimientos por el o ella. La vida te pondrá a prueba en estos días y te enterarás de noticias que no te gustarán nada, es momento de cambiar y dejar de ser el o la misma pendej**a de siempre, necesitas ponerte las pilas y ser más culer**o o de lo contrario te verán la cara el resto de tus días. Ten cuidado con dolores estomacales y jaquecas, estarán a la orden del día. Es importante que visualices hacia donde te diriges, has perdido tu tiempo en este último tiempo con personas que no te han llevado hacia ningún lugar.

Virgo

Estás en tu momento, y eso va a hacer que ese trabajo complicado que tienes entre manos se vuelva pan comido. Tu talento brillará, y todos te van a alabar por sacar las castañas del fuego. Pero, atención, tómate un respiro y evita que el esfuerzo te pese en forma de jaqueca o contracturas. Mantente relajada, porque esa fuerza interior merece ser cuidada. ¡La creatividad está de tu lado, así que a brillar se ha dicho! Hablemos del amor. Tu chico te lanzará un cumplido alentador, reconociendo lo increíble que eres. Devuélvele el gesto, pero no necesariamente con algo material. Exprésale lo que sientes, agradece con palabras su aprecio y reconoce su importancia en tu vida. En el romance, las acciones valen más que los regalos. ¡Hazle saber lo mucho que significa para ti! Tu noble y tierno corazón siempre será de pollo, te enamoras muy fácil y te cuesta trabajo olvidar a quien amas. Es probable que la vida te ponga una prueba algo intensa para que aprendas la lección y valor a quienes te rodean, has perdido el tiempo en banalidades y cuestiones que no te dejan nada de provecho. Familiares con algunos problemas e inestabilidades que con el paso de los días comenzarán a tomar su camino. No caigas en provocaciones de familiares ni te quejes por cuestiones que tienen solución, la vida te llenará de oportunidades laborales y sobre todo cambios en asuntos económicos.

Leo

¡Prepárate para las buenas noticias que cierran esta semana intensa! Al parecer, alguien inesperado te lanzará una propuesta de negocio o un puesto de trabajo que suena irrenunciable. Pero antes de lanzarte al sí, tómate un respiro y reflexiona. Este fin de semana es perfecto para pensar con calma, sopesar pros y contras. Aunque la oferta sea tentadora, recuerda que una decisión bien pensada es la clave del éxito. ¡Analiza y decide con la cabeza fría! Hablemos del ámbito laboral y financiero, donde las estrellas te sonríen. Todo está bien aspectado, pero no te apresures. Reflexiona sobre las oportunidades que se presentan. Asegúrate de entender cómo afectarán tu situación financiera antes de dar cualquier paso. La prudencia es tu aliada en estos momentos. ¡Planifica con cabeza, y el éxito será tuyo! En el amor, necesitas soltar esos celos infundados. Tu pareja ha hecho nuevas amistades, y eso no significa amenaza. No te dejes arrastrar por fantasmas que no existen. Sé comprensivo y confía en tu relación. Este fin de semana, en lugar de preocuparte por cosas imaginarias, dedica tiempo a fortalecer la conexión con tu pareja. La confianza y la comprensión son las claves para mantener viva la llama del amor. ¡Adelante, brilla en todas las áreas de tu vida! Date la oportunidad de perdonar tus errores del pasado y de disfrutar más lo que va vida pone en tu camino, tu familia tu punto clave para despuntar. Cambia tu estado de ánimo y enfócate en ser feliz y tener paz y tranquilidad que ahí estará la clave de tu felicidad. Vienen cambios muy buenos en tu vida por otra parte, pero si te descuidas podrías perderlo todo. Deseas una relación estable y te quejas tanto de que el amor no llegue, pero al final no haces nada para atraer a la persona correcta porque te la has pasado entreteniéndote con quien ni te mira ni te masca.

Cancer

Vienen días de cambios, este fin de semana se presta para muchas cuestiones en especial para pedir perdón si es que lo necesitas. Amores de una noche se harán presente pero debes de ser muy inteligente te para no caer en amores tontos. Cuidado con cambios bruscos en tu economía estás en el mes de enero y va iniciando el año y podrías iniciar deudas que no necesitas en tu vida. No permitas que nadie te robe tu felicidad debes de ser más inteligente y elige poner a cada persona en su sitio. Aguas con subidas de peso o golpes. Deja que tus enemigos se ahoguen con su veneno que entre más ignoras sus golpes y desplantes más van perdiendo poder. Te viene un amor muy fuerte más o menos entre tu edad, debes de ser muy persuasivo y notar su interés por ti pues por tu arrogancia y falta de ganas de amar podrías dejarle ir. Es momento de aprender de tus errores y de darte cuenta que no puedes seguir viviendo ni llevando la vida que estás llevando, aprende y sigue adelante para que comiences a ver avances en tu vida y en lo que deseas. Cambios fuertes se avecinan sobre todo en tu carácter pues será complicado que te vuelvan a ver la cara como lo hicieron en el pasado. Debes tener cuidado con traiciones en relaciones amorosas en caso de tener una porque podrían presentarse cuestiones de infidelidad, y no me refiero a tu pareja. Mucha suerte en números con terminación 3, 7 y 9. Aprovecha para jugar a la lotería porque la suerte estará de tu lado.

Géminis

A pesar de estar hasta arriba de trabajo, es hora de hacer una pausa y reflexionar sobre las decisiones que tomaste en el pasado. Evita repetir los mismos errores, que hoy las circunstancias pueden ser parecidas. Aprende de lo vivido y toma decisiones más sabias. No te preocupes, tienes la capacidad para ello, ¡confía en ti misma! Tienes todo a tu favor cada día para lograr lo que te propongas. No subestimes tus habilidades. Reconoce las oportunidades que se cruzan en tu camino y afronta los retos con una actitud positiva. Aunque el trabajo te agobie a veces, recuerda que eres capaz de superar cualquier obstáculo. ¡No te limites, el éxito te espera! Hoy puede que recibas una oferta tentadora de alguien que apenas conoces, pero antes de lanzarte, detente un momento. No aceptes ese aumento de ingresos por ahora, aunque suene bien. Evalúa las implicaciones a largo plazo y considera si es realmente lo que necesitas en este momento. No te precipites, toma decisiones financieras sabias y cuida tu bienestar económico. ¡Piensa con la cabeza antes que con el corazón! Familiar llegará de tierras lejanas, la unión familiar se reforzará y la llegada de un nuevo amor se aproxima, podrás identificarle a la primera mirada. Amores de una noche se visualizan, un viaje y la llegada de familia que tenías mucho tiempo de no ver. La vida te pondrá a tu paso a muchas personas de las cuales vendrán traiciones sobre todo una de piel blanca en fechas próximas. Vienen cambios en tus estados de ánimo, mejorarás mucho en estos días, te aplicas en dieta y ejercicio y vienen salidas con amistades.

Tauro

Si quieres arrasar en el trabajo, no solo te quedes ahí dándolo todo, también necesitas ampliar tus conocimientos. ¿Cómo? Inscríbete en un curso de idiomas o algo que tenga que ver con tu profesión. Mantente al día, ¡que las cosas evolucionan más rápido que un café en lunes! No dejes que la rutina te atrape, ¡ve a por ese conocimiento extra que te hará destacar! Hoy puede que te suelten un comentario incómodo sobre algo que puedes mejorar. Respira hondo, y agradece. Sí, ¡agradece! No se trata de criticarte, sino de ayudarte a crecer. Reconoce que eso te está haciendo un favor y ponte manos a la obra para mejorar en eso que señalaron. Será la clave para brillar aún más en lo que haces.

Hablemos del amor, estás en una etapa estable, ¡bien por ti! Pero admitámoslo, a veces le falta chispa y sobran discusiones. No te conformes con la rutina. Sorprende a tu pareja, añade un toque de emoción. Habla con sinceridad sobre lo que sientes y busca soluciones para esas discusiones que no llevan a nada. Dale vida a tu relación, ¡que no se apague la llama! Se revitalizan lazos familiares y te caerá el 20 sobre las intenciones de un familiar hacia ti, algunas ocasiones tu propia familia puede convertirse en tus enemigos. No cambies tus sueños y metas por cumplir los de las demás personas, ten presente que primero eres tú, después tú y al final tú. Viaje en el cual te distraerás mucho si es con tu pareja podría revivirs la llama del amor. Tu economía comenzará a mejorar mucho y viene otro viaje a finales de febrero.

Aries

Este fin de semana te pide que te sientes y reflexiones sobre tus rollos laborales. Estás dispersa, sí, pero es hora de poner en claro qué demonios quieres y cómo vas a lograrlo en el trabajo. Aunque tu oficina no sea el paraíso, tienes el poder de cambiar las cosas, así que no te quedes de brazos cruzados. Si te preocupa la gente que te tira mala onda en el trabajo o en tu vida social, déjame decirte algo: no puedes caerle bien a todo el mundo. Asume eso y sigue adelante sin mirar atrás.

En el amor, si llevas tiempo pensando en lo que pudo haber sido y no fue, es hora de abrir los ojos. Deja de seguir solo pensando y encamínate hacia cosas nuevas y descubre lo que te estás perdiendo. No te ates al pasado; hay más peces en el mar (y no solo en el sentido literal). Así que, deja de preocuparte por lo que piensen los demás y lánzate a la aventura. ¡El mundo está esperando que lo conquistes! Vienen días de muchos cambios y reflexión, vas a madurar un chorro sin darte cuenta. En lo laboral muchos cambios y buenas oportunidades sin embargo debes de enfocarte en hacer tus cosas. Siempre que vivas en el pasado seguirás estancado o estancada como hasta hoy, no te detengas ni sigas viviendo en lo que ya fue o ya pasó, las oportunidades tendrán fecha de vencimiento así que no tardes mucho en aceptarlas o al final podrías quedar como el perro de las dos tortas.