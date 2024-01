Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21 de enero de 2024

Piscis

Hoy, tu naturaleza tranquila se encuentra con una situación que demanda tu apoyo. Una amiga está pasando por un momento sentimental complicado, y eres la persona a la que recurre en busca de consuelo. No dudes en dejar de lado tus planes para estar a su lado. Tu habilidad para dar la cara cuando es necesario es lo que te hace tan especial. Bríndale tu comprensión y apoyo, y verás cómo tu presencia marca la diferencia.

A pesar de que te sientes bien hoy, tu radar emocional detecta que tu pareja no está en su mejor momento. Está susceptible y se pica por nada. En lugar de entrar en discusiones, saca a relucir tu mejor arsenal: tu tolerancia, comprensión y ese sentido del humor que alegra a todos a tu alrededor. No tomes las actitudes de tu pareja en cuenta, más bien, ofrece tu hombro y tu buen humor para suavizar las aguas. Recuerda, tu tranquilidad puede ser el bálsamo que ambos necesitan.

Hoy es el día para desplegar tu encanto personal. Enfrentas situaciones emocionales con tolerancia y comprensión, mostrando esa mejor parte de tu carácter. Tu fino sentido del humor será clave para aliviar las tensiones. Sé la luz que ilumina los momentos oscuros, irradiando calma y cariño. La fortaleza de tu espíritu será la guía que necesitas para superar cualquier adversidad emocional. Podrías ser víctima de robo o pérdida de objetos materiales o económicos ancina que ponte bien buzo. Fiesta en puerta en la cual la pasarás de la mejor manera. Ten presente que no todo lo que brilla es oro así que no te deslumbres por cualquier cosa que llegará a tu vida, se paciente y espera lo que en realidad mereces. Te viene noticia del extranjero y amistad te buscará para chismes y nuevas buenas no hagas mucho caso ni opines tanto pues podrían meterte en problemas. Te viene muchas posibilidad de mejorar ingresos mediante un pago que te llegará de una deuda del pasado, cuídate de traiciones familiares pues serán tu pan de cada día.

Acuario

Aunque el día empezó con optimismo, hoy necesitas un ratito de soledad para enfrentar ese problema que te ha estado pesando a diario. Afortunadamente, conoces a alguien que puede ser tu salvación. Esa persona que lleva tiempo sin ver pero que es experta en lo que te preocupa. No dudes en acudir a ella hoy mismo. Desahógate, pide consejo, y verás cómo ese agobio que te persigue desaparece. Recuerda, no hay mal que por bien no venga, y más adelante podrás devolver el favor. ¡Libérate, que la solución está más cerca de lo que crees! Después de resolver tu asunto personal, es momento de compartir la buena vibra con familia y amigos. Organiza una salida al parque o al monte, conecta con la naturaleza y disfruten juntos de la vida. Integra también a tu pareja en este plan, especialmente si la relación es nueva. Es una oportunidad excelente para que todos se conozcan y fortalezcan los lazos. ¡Compartir momentos positivos es la clave! Hoy descubre el poder de la naturaleza para revitalizar tus relaciones. Sal al aire libre con tus seres queridos y disfruten de todo lo bueno que la vida les ofrece. Y si estás en una relación reciente, este es el momento perfecto para que tu pareja se integre en tu círculo más cercano. Conecten con la naturaleza y entre ustedes. ¡Que la armonía y la felicidad fluyan! El día que aprendas a valorar lo que tienes y lo que siempre ha estado ahí a tu lado ese día conocerás el significado de la verdadera felicidad, deja de exigir algo que no estás dispuesto o dispuesta a dar, la vida te va sonreír de la mejor manera y llegarán grandes sorpresas que te van alegrar mucho tu día. Te espera una vida llena de éxito y de buenos momentos, ya no te lastimes ni vivas de rodillas por alguien que no lo merece o que solo te da dolores de cabeza. Es posible que en estos momentos desees más que nunca irte lejos y no saber nada de dónde vives especialmente de tu trabajo, estas cansado y ya no haces las cosas con amor como iniciaste, mentaliza lo que quiere y deseas y se te dará, pero recuerda que sino pones de tu parte y no pides y hablas no se te será dado, caer en la rutina puede ser fatal y amargarte el momento.

Capricornio

¡Hoy es un día para brillar! Tu estado de ánimo ha mejorado considerablemente, y la conexión con amigos y familia te traerá muchas alegrías. No dudes en compartir tus pensamientos y sentimientos con ellos, especialmente si tienes cambios en mente. Los astros están de tu lado, así que aprovecha la buena energía del día para comunicarte abiertamente. Te sorprenderá lo comprensivos y tolerantes que serán. ¡Hazles partícipes de tus planes, y disfruta de las satisfacciones que te brinda la conexión con tus seres queridos! Si llevas tiempo pensando en hacer ciertos cambios en tu vida, hoy es el día para expresarlo. Los astros te respaldan, así que no dudes en comunicar tus deseos y aspiraciones a tus amigos y familiares. A veces, subestimamos la comprensión y apoyo que pueden ofrecer. Así que, adelante, habla desde el corazón y comparte tus sueños. Te sorprenderá la aceptación que recibirás.

En el ámbito amoroso, si te sientes desanimado porque las relaciones no funcionan, no te preocupes. La clave está en elegir a la persona correcta. Busca alguien que te brinde seguridad y que no genere dudas constantes en tu mente. Hoy es el día para reflexionar sobre qué es lo que realmente necesitas en una relación. No te conformes, busca la conexión que te haga sentir tranquilo y seguro. ¡La persona ideal puede estar más cerca de lo que imaginas! Se materializan sueños y un dinero extra te ayudará en algunas deudas de las cuales pensabas que no ibas a salir. Aléjate de personas que no creen en ti o solo te ponen obstáculos en tu camino. Cuida mucho las cuestiones de líos con tu pareja en caso de tener, podrías cometer errores graves de los cuales te arrepentirás en un lapso no mayor a dos semanas, tienes una boca que es bien complicada mantenerla cerrada, te da por soltar veneno y no te importa quien salga salpicado o salpicada. Te llega noticia del extranjero o de amistad lejana con la cual en próximas fechas podría volver a reunirte y pasarla de lo mejor.

Sagitario

¡Estás en tu mejor momento y la gente lo nota! Eres el alma de la fiesta y todos quieren estar a tu alrededor. Disfruta de ser el centro de atención y aprecia la gratificación que te brinda este momento especial. La clave aquí es no dejar que lo que quieren los demás dirija tus decisiones, sino vivir a diario según tus propios deseos. ¡Sigue brillando, Sagitario, que este es tu momento de disfrutar y ser feliz! Este consejo es para ti, Sagitario independiente. Aunque seas la reina de la diversión, hoy toca priorizar tus propios anhelos. Escucha esa voz interior que te guía hacia lo que realmente te hace bien. No te sientas culpable si decides pasar tiempo con amigos en lugar de cumplir con obligaciones sociales. A veces, un toque de “egoísmo” es necesario para mantener tu felicidad a diario. Así que, ¡adelante, sigue tus instintos y haz lo que te haga sentir genial! Descubre la influencia mágica de la música en tu vida. No subestimes el impacto que puede tener en tu estado de ánimo. Pon tu canción favorita durante el ejercicio o en cualquier momento del día. Verás cómo la música se convierte en tu aliada para potenciar esos momentos gratificantes que estás viviendo. ¡Deja que la melodía te guíe hacia la plenitud y la alegría! Te sentirás algo preocupado o preocupada por noticia esperada, no pasa nada, todo se dará de la manera que sea mejor para ti así que deja que la vida misma tome sus propias decisiones. Es necesario que encuentres el balance correcto en tu vida y te veas en un espejo, el día que no te encuentres ahí podrías considerarte realmente una persona sola, mientras no, deja de deprimirte por tonterías y disfruta la vida que es muy corta, no te quedes con ganas de nada y comete al mundo pero responsablemente, vienen muchos días buenos los cuales te dejarán grandes satisfacciones. Diles adiós a deudas pues entrarás en un ciclo que comenzarás a ver la salida de todo eso que te causaba conflicto y estrés.

Escorpio

¡Este fin de semana es para descansar a lo grande y recargar energías para arrancar con todo el lunes! Pero descansar no significa encerrarse en casa, ¡no! También se vale divertirse. Una buena distracción quita todos los pesares y te llena de energía. Así que busca algo que te haga sonreír y recargarte.

En cuanto al corazón, si eres libre y disfrutas de tu soledad, considera tus deseos más íntimos. ¿Prefieres la tranquilidad o estás abierto a algo más estable? Sea cual sea tu elección, muévete en distintos ambientes. Esa persona que conozcas en un lugar de diversión podría ser ideal para una relación sólida. Y si surge una oportunidad romántica hoy, ¡no la descartes! Vívela como una experiencia puntual y gratificante. Finalmente, aprovecha este tiempo para cuidarte y disfrutar. Descansa, diviértete y mantén tu mente abierta a las sorpresas que el fin de semana pueda traer. ¡Que sea genial, Escorpio! Si no tienes pareja disfruta este tiempo de soltería pues tarde o temprano se terminará tu libertad y tendrás que rendir cuentas pues te viene una persona muy celosa, aprende a no mendigar cariño, amor y atención, recuerda que tú no naciste para eso. Recuerda quién eres y hacia donde te diriges, ya no te dejes manipular por otras personas ni permitas que te saquen de tu círculo de paz y estabilidad, necesitas llevarte las cosas con calma y no explotar tan rápido por comentarios tontos. Cuídate de tus espaldas pues traes cargando ciertos enemigos que en cualquier momento podrían tirarte la puñalada trasera. Posibilidad de un viaje y cambios de actitud, empezarás a madurar y dejarán de importarte personas con las que no podías vivir.

Libra

¡Prepárate para un fin de semana menos intenso de lo planeado! Ya sea por un resfriado inoportuno o por el mal tiempo que suspendió tus planes con amigos, toca cambiar la jugada. Pero tranquilo, tienes la iniciativa de sobra para disfrutar de otra manera. Tienes un montón de amigos y amigas a los que puedes recurrir, así que no te faltará compañía. ¿Por qué no aprovechar el fin de semana para un merecido descanso total? Pelis y series en casa suenan bastante bien, ¿no? En el ámbito económico, quizás no estás en tu mejor momento, pero tienes recursos suficientes para salir del apuro. Y si tienes pareja, hoy es perfecto para disfrutar de la intimidad. Además, están pendientes de una conversación que han ido posponiendo. ¡Es el momento de abordarla, Libra! Aprovecha este fin de semana para hablar y fortalecer esos lazos. ¡Buenas vibras! Recuerda que las personas se valoran por hechos y no por palabras, así que aprende a confiar siempre y cuando te den la confianza para hacerlo. Recordarás lo que pudo ser pero no fue, quizás en estos días estés expuesto a temores del pasado y quieras regresar a él o ella, algunas veces te acostumbras mucho al sufrimiento y es ahí donde tu vida pierde sentido, recuerda que por algo estas aquí y de cada golpe de la vida viene un aprendizaje, no te enamores de la piedra de la que has tropezado ya varias veces, no vale la pena, mejor solo quítala de tu camino. Cambia de actitud con tu familia, algunas veces eres muy duro y puedes juzgarlos mal, recuerda que son el tesoro más valioso y con los únicos que podrías apoyar hasta el último momento. Te has deprimido mucho por cuestiones que no deberían de ser importantes para ti pero que las has tomado mucho en cuenta.

Virgo

¡Hoy es tu día para disfrutar a tope! Después de una semana llena de energía, te levantas con ganas de aprovechar cada momento. ¿Por qué no salir al aire libre, tocar la nieve y conectar con la naturaleza? Cosas que no haces todos los días, pero que hoy puedes disfrutar al máximo. Recuerda valorar todo lo bueno que está pasando en tu vida en este momento. Sí, siempre hay aspectos negativos, pero ahora la balanza se inclina hacia lo positivo. Aprovecha esa buena vibra. Eso sí, un consejo importante: cuidado con los amigos de lo ajeno. Desconfía de extraños con excusas sospechosas. Y en el amor, si tienes el corazón libre, no temas enamorarte de nuevo. Podría ser el inicio de una relación que te aporte mucha serenidad. ¡Anímate, el día está lleno de posibilidades! Sé más cauteloso en los negocios pues podrías perder dinero por hacer una mala compra no necesaria. Una noticia próxima en tu familia te hará el día. Mira bien quienes te rodean, hay personas falsas que no te dejarán avanzar, sino están cuando les necesitas, no merecen tu atención, date la oportunidad de hacer limpieza de personas en tu vida, estas rodeado de personas falsas e interesadas que solo te buscan cuando se les ofrece algo. Que nadie te quite las ganas de ser feliz, aprende a despójate de todo lo que te impida avanzar o afecte tu bienestar o el de tu pareja. Ayuda a quien te quiere y olvida a quien te traiciona que no hay tiempo par amargarse por quien no vale la pena ni los riesgos.

Leo

¡Prepárate para un día de acción fuera de la ciudad! Te llamarán varias personas para salir y pasarla bien, pero cuidado, tu forma física no está en su mejor momento. Después de la diversión, podrías terminar agotada y con dolores musculares. La solución: estiramientos diarios y un buen baño caliente para aliviar esas molestias.

Y atención, si tienes pareja y ambos están cansados, aquí va la jugada maestra: mátense a masajes mutuos en esas zonas adoloridas. Empieza como algo curativo y quién sabe, podría derivar en un momento apasionado. Nada mal para cerrar la semana, ¿verdad? Ah, para las Leo que han pasado por una ruptura, el recordatorio del día es claro: la vida sigue y está llena de oportunidades. No te encierres en la rabia y el dolor diario, porque eso no va a mejorar tu ánimo. ¡Mira hacia adelante, que hay mucho por descubrir! Se visualiza la preparación de un viaje y la posibilidad de un cambio radical en tu vida que será para bien. Aprende a ser una persona de pocas oportunidades, recuerda que hay alguien más que espera la primera, date la oportunidad de conocer otros mundos pues te sorprenderás de lo que podrías encontrar. Ex pareja se dará cuenta de lo que dejo ir y posiblemente comience hacer insinuaciones sobre dicho tema al punto de mendigarte cariño y atención. Si tu pareja se ha mostrado cariñoso o cariñosa es que algo quiere o necesita, así que prepárate en tu economía o en la decisión que tengas que tomar. Aguas con dolores estomacales y perdidas de apetito, cuando te estresas o deprimes sueles enfermarte muy rápido y después le sufres para salir de esa enfermedad.

Cancer

Hoy te toca lidiar con personas que ves de vez en cuando, y sí, entre ellas está ese amigo que siempre “se olvida” de devolverte el dinero. Puede ser irritante, pero antes de juzgar, considera que tal vez no pueda pagarte. Aunque las finanzas no estén en su mejor momento, hazle saber que puedes esperar un poco más. Será tu buena acción del día y te sentirás genial al quitarle un peso de encima a esa persona. En el terreno amoroso, si hay alguien que te interesa, no te quedes esperando a que algo suceda. Hoy es el día de poner tu granito de arena. No te lances de inmediato, pero haz ese primer contacto que puede marcar la diferencia. ¡Ánimo, Cáncer, que los astros están a tu favor! No te dejes manipular por personas que solo buscan afectarte. Oportunidades de cambio de domicilio o de compra o venta de vehículo. Estas tan necesitado o necesitada de amor que puedes confundir tus sentimientos, algunas veces solo se acercan con plan de amistad sana y tú te vas por otros rumbos. Aléjate de relaciones de una noche, no son sanas para ti y podrías terminar enamorándote de la persona equivocada, recuerda que eres muy de poner el corazón de por medio. Momentos de incertidumbre y dudas cobre una persona podrían quitarte el sueño, deja que el tiempo muestre la verdadera cara de la moneda.

Géminis

¡Prepárate para aceptar los cambios que vienen en tu vida! Hoy es de esos días en los que los astros están en movimiento y todo puede cambiar. Algunas veces para bien, otras para enseñarnos algo. Estate atento y fluye con la corriente. El foco está en el amor hoy, y dependiendo de tu situación, las cosas pueden variar. Si llevas tiempo en una relación, puede haber algún riesgo de ruptura. Aunque suene duro, no descartes que esto te beneficie a largo plazo. A veces, es necesario soltar para crecer. Si estás soltero, prepárate para un encuentro breve pero interesante. Alguien anda buscando tu amistad y quizás algo más. Ah, y aquí va un consejo importante: escucha atentamente a esa persona inesperada que te dará un consejo. Síguelo al pie de la letra. Podría ser la clave para navegar estos cambios con éxito. ¡Buena suerte, Géminis! No permitas que un mal día afecte la relación con amistades. Si tu pareja te pide tiempo, dáselo, te ayudará a encontrarte a ti mismo y definir lo que requieres en tu vida, algunas veces es mejor estar solo que mal acompañado. Ex pareja ha pensado mucho en ti y un modo de manifestarse sería mediante sueños premonitorios o encuentros por alguna red social, ponte buzo o buza que recibirás noticias de él o ella en próximas fechas. Cuidado con andar de lengua suelta, podrías cometer un grave error al punto de perder amistades que significan mucho para ti. No tomes decisiones a la ligera en el área laboral y economía o podrías arrepentirte y pagar con creces cada uno de tus errores.

Tauro

¡Hoy la vida te sonríe a lo grande! Te sentirás en sintonía y recuperarás ese buen humor que te caracteriza. Es el momento perfecto para salir y socializar, ya sea con amigos, en pareja o incluso por tu cuenta. Te van a hacer sentir muy valorado, y no es para menos, porque siempre aportas un montón a quienes te rodean. Eso sí, ojo al dato: en ese encuentro social, puede surgir una discusión entre dos amigos. Tú, con tu sabiduría, pon un poco de sensatez en el asunto y hazles ver que están a punto de romper una amistad por una tontería. Seguro que logras calmar las aguas y mantener la armonía. En el amor, las cosas están más estables que nunca. Has superado esas inseguridades y miedos que rondaban por ahí, y eso se refleja en la relación. ¡Hoy será un día genial junto a tu pareja! Aprovecha cada momento y disfruten juntos. ¡Vibra positiva, Tauro! Te viene la visita de una persona inesperada que cambiará muchas cosas de ti, no te alejes tanto de tus amistades o podrían bufarte y criticarte, se les da mucho el chisme cuando no vas a las reuniones y suelen hablar mucho de ti. El destino te pondrá en bandeja de plata todo para que algo que has esperado y buscado llegue a tus manos. Es posible que haya distanciamiento con una amistad y que en poco tiempo logres una meta que te propusiste desde hace a algún tiempo, te sentirás completo o completa pues verás los resultados de tu esfuerzo. Date la oportunidad de relajarte en el día y hacer lo que quieres, que ya las críticas y comentarios de la gente no te afecten, ellos no te dan de comer. No temas a lo que viene y enfréntalo como tú sabes, la vida te llenará de grandes oportunidades que jamás imaginaste.

Aries

¡Hoy la movida es quedarte en casa y arreglar todo! Si estás con tu pareja estable, este es el momento perfecto para poner las cartas sobre la mesa y hablar de lo que hay que mejorar, ya sea en cuestiones prácticas o emocionales. Vas a estar en modo súper constructivo, así que aprovecha para fortalecer esa relación. Además, la creatividad te va a estar jugando a favor. ¿Por qué no aprovechar y pensar en formas de renovar tu hogar? Ideas frescas para hacerlo más acogedor y confortable a diario. ¡Dale un toque especial! Ah, y atención, porque podrías enterarte de que un amigo o amiga está pasando por apuros económicos. Si puedes ayudar, hazlo con tu discreción característica. Ni le preguntes, déjale un sobre con dinero en un lugar seguro y fácil de encontrar. El karma te lo va a devolver de vuelta, ¡quién sabe, tal vez más pronto de lo que piensas! ¡Buena vibra, Aries! Vienen cambios muy importantes en el área de los dineros, podrías pasar por una racha un tanto difícil pero al final del mes sabrás resolverla de la mejor manera, aprende a cuidar más tu dinero y no mal gastarlo en cosas que no necesitas. Familiares necesitarán de tu ayuda ahora más que nunca, recuerda que tu familia deberá de constituir lo más importante para ti, algunas veces la descuidas mucho por atender a personas que solo constituyen una pérdida de tiempo pues tarde o temprano se irán de tu vida sin decir adiós. Hay una persona de tu pasado que te rechazó y que ahora regresa con las intenciones de querer algo serio contigo, mándalo a freír espárragos que no estás para cuando le dé su gana. Muchas oportunidades de crecimiento laboral y de un cambio en tu economía bastante bueno. No quieras más de lo que te quieran y no des todo por alguien. Ten cuidado con cambios de mal humor podrías afectar tu trabajo o provocar discusión en la familia.