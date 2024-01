Leonardo, hijo de Andrés García, no solo se quedó sin casa, también sin muebles tras desalojo

Leonardo, uno de los hijos de Andrés García, ya no siente lo duro, sino lo tupido, al darse a conocer que no solo perdió su apartamento en Ciudad de México, sino también sus muebles, luego de que fuera desalojado del que fuera su hogar a finales del 2023.

El actor habló sobre este tema, en compañía de su abogado Juan Pedro García Martínez, durante una visita que hicieron al programa ‘Ventaneando’ de TV Azteca, en donde hizo una actualización del caso de esta pelea que mantiene con una inmobiliaria, luego de que fuera acusado de presunto fraude..

“Pagué el 65%, cuando ellos dijeron que no había dado un solo peso. Pagué $7 millones 736 mil pesos comprobables de mi estado de cuenta a mi nombre, a nombre de Inmobiliaria Guillen. Me tengo que defender, ahí está mi dinero, yo no quise robar nada, yo quise llegar a un acuerdo, y ahora imagínate, ya no tengo casa, la plusvalía del departamento, ¿cuánto vale?, y luego dijeron que yo les debo a ellos $8 millones, ya se retractaron por una cuestión de cantidades”, declaró Leonardo García,

Ahí mismo su abogado detalló que no aparece el refrigerador que tenía su cliente y que está valuado en más de $150 mil pesos, pero no solo eso, el resto de los muebles también desaparecieron.

“Pude sacar unas cosas, pero me dijeron: ‘Ya salte’ porque llegaron las cámaras de ustedes, de las otras televisoras, lo que quieren es que no los expongas, entonces: ‘Salte, salte, porque si no te embargo tu coche, te embargo todo’… No me han regresado nada, me robaron”, acusó Leonardo.

Para concluir el encuentro con el programa encabezado por Pati Chapoy, el litigante detalló que su cliente ya perdió su penthouse y ya no hay nada que hacer por él, aunque harán un último esfuerzo para recuperar parte de lo que invirtió en el lugar



“En el caso del departamento ya hubo una sentencia definitoria, ya no podemos hacer nada, lo que estamos buscando es que la autoridad compense en el sentido de que reconozca, que no lo hicieron en su momento por la mala representación, reconozca todo lo que Leonardo sí pagó, y luego argumentan que se falsificaron recibos, no tenemos que falsificar recibos porque tenemos nuestras cuentas bancarias cuánto pagamos”.

“Nosotros creemos que con las medidas y las iniciativas que hemos emprendido en las instancias legales podemos aspirar a recuperar un poco más de la mitad de lo que pagó y parte o gran parte de lo que sí se invirtió en el departamento más lo que se invirtió en las reparaciones de estos vicios ocultos de una empresa, que lo reconoció en su momento, lo hizo mal”, concluyó.

