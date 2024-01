Marlene Favela habla sobre los procedimientos estéticos: “No quiero aparentar una edad que no tengo”

Con la sinceridad que la caracteriza, la actriz Marlene Favela se sinceró sobre su edad y reveló si alguna vez ha sucumbido a los procedimientos estéticos para mantenerse igual de bella aún con el paso del tiempo.

En entrevista con el programa matutino “Hoy”, la actriz que dio vida a ‘Columba’ en el melodrama “El Amor Invencible” aseguró que además de su carrera y faceta como mamá, lo más importante es su bienestar. Por esta razón, evita realizarse cualquier tipo de “arreglito” permanente, pues en ocasiones estos pueden poner en riesgo la salud del paciente.

La famosa aseguró se encuentra disfrutando esta etapa de su vida y para ella el reflejo del paso de los años no es algo importante. Añadió que a diferencia de otras personalidades del medio, a ella le “encantan” sus arrugas.

“No quiero aparentar una edad no tengo, no quiero vivir una etapa que ya la viví a plenitud; quiero vivir lo que sigue y vivirlo con dignidad. No me voy a inyectar nada señores, no me van a ver con otra cara aunque sea pasita; arrugadita pero feliz porque no me pelear con el tiempo, lo voy a hacer mi aliado”, detalló frente a las cámaras de la producción de Televisa.

Asimismo, Marlene Favela desestimó que una vez cumplidos los 30 años las mujeres pierden su encanto. Por el contrario, indicó que una vez cumplidos los 40 alcanzó una estabilidad emocional, profesional y de bienestar físico que nunca había vivido.

“Me encantan las cicatrices de mi vida por eso soy quien soy ahora. Me encanta verme arrugada a veces”, recalcó con una sonrisa en el rostro.

Para finalizar el tema, Marlene Favela argumentó que siempre buscará ser una inspiración para las mujeres que se quieran sentir empoderadas y hacer caso omiso a las críticas que vienen con la edad.

Seguir leyendo:

• Marlene Favela se robó las miradas con este coqueto modelito neón para el invierno

• Marlene Favela le hizo frente al frío con un modelito digno de pasarela

• Marlene Favela desató suspiros con este flamante look de gala