Marlene Favela desató suspiros con este flamante look de gala

Una vez más, Marlene Favela se roba las miradas del público gracias a uno de sus despampanantes looks. Sin embargo, en esta ocasión su elección de atuendo se elevó al siguiente nivel debido a que acudió a la presentación ante prensa de su nuevo proyecto en televisión.

Hablamos de la telenovela “El Maleficio”, que a 40 años de su versión original regresa de la mano de la mexicana, quien dará vida al icónico personaje de “Beatriz Almazán”.

Para su gran noche, Marlene Favela optó por develar un nuevo corte de cabello caracterizado por un flequillo chic que le dio un toque juvenil. No obstante, la estrella del show fue el vestido azul celeste strapless y de falda amplia que la hizo lucir como toda una princesa.

La pieza, creada por el diseñador Manuel Tiscareno, complementó el tono bronceado de su piel y la ayudó a resaltar la figura de infarto con la que cuenta a sus 46 años de edad y luego de su pequeña hija Bella.

Horas más tarde, la famosa colocó una nueva imagen en su perfil. En esta ocasión en compañía de su coprotagonista, el actor Fernando Colunga, quien se había mantenido fuera de los reflectores por una larga temporada.

Dentro del carrusel de imágenes, los famosos se dejan ver muy sonrientes mientras posan frente a las cámaras en compañía del resto de actores que conforman el elenco de “El Maleficio”.

Los comentarios con respecto esta “parejita” que llegará a las pantallas no se hicieron esperar, sobre todo luego de e dicho melodrama marcaría el regreso de Fernando Colunga a la pantalla chica.

“Que bonita Marlene ❤️ y Colunga guapo parece que no pasa el tiempo”; “Después de tantos años de no ver telenovelas hoy me sumo a esta. Me encantan ellos”, “Que guapos felicidades… Gran novela, y les deseo mucho éxito”; “No hay mejor pareja protagónica de novela que Fernando Colunga y Marlene Favela”, son algunas de las reacciones que se vivieron desde las redes sociales.

