Santiago Giménez tras fallar un penal con el Feyenoord: “Estoy listo para seguir adelante”

Santiago Giménez no está tenido el arranque esperado en este 2024 y eso quedó en evidencia una vez más este domingo cuando el delantero mexicano falló un penal en un encuentro en el que el Feyenoord terminó empatando sin goles ante el Twente por la jornada 19 de la Eredivisie.

Luego de este resultado que deja al equipo del “Bebote” a 12 puntos del primer puesto de la clasificación en poder del PSV Eindhoven, el atacante se mostró frustrado por no haber podido convertir la pena máxima en el minuto 47 del choque disputado en el Feijenoord de Rotterdam.

“Estoy listo para seguir adelante y liderar la pelea”, comentó Santiago Giménez en una entrevista con ESPN de Países Bajos. “Por supuesto que sé que no soy el mismo ‘Santi’ al que todos se han acostumbrado desde el principio y tengo que volver allí”, agregó.

El mexicano Santiago Giménez sacó un remate ante la marca de Robin Propper durante el encuentro de este domingo correspondiente a la jornada 19 de la Eredivisie. (MAURICE VAN STEEN/EFE)

En cuatro partidos que ha disputado en este 2024 el Feyenoord, Santiago Giménez sólo ha marcado un gol, lo que empieza a generar preocupación tomando en cuenta que el mexicano es la principal arma ofensiva del equipo de Rotterdam que se está alejando cada vez más de la cima en la Eredivisie.

“Los aficionados siempre está ahí para mí, me siento triste porque he fracaso para ellos. Fallé una gran oportunidad y eso seguirá en mi cabeza por el resto del día. También soy un ser humano. Esta noche la tendré difícil. pero mañana me levantaré de nuevo y volveremos a trabajar”, reconoció el mexicano.

La falta de gol que está experimentando recientemente provocó que Santiago Giménez fuera desplazado en la tabla de goleadores del campeonato de Países Bajos. La estrella del Feyenoord está con 19 goles, apenas uno por detrás de Vangelis Pavlidis del AZ Alkmaar después de 19 encuentros disputados.

Santiago Giménez marcado por André Ramalho durante el partido de la Copa de Países Bajos entre el Feyenoord y PSV Eindhoven que terminó con victoria para los de Rotterdam. (KOEN VAN WEEL/EFE)

“Los aficionados no tienen de qué preocuparse. Todavía tenemos la copa y la Europa League. En la Eredivisie tenemos que seguir compitiendo hasta el final y tengo que estar listo para la batalla. Voy a hacer todo lo posible al respecto”, prosiguió.

Por su parte, el entrenador del Feyenoord, Arne Slot se pronunció sobre el momento del delantero mexicano y lo preocupante que significa que no estén produciendo más ocasiones sacando el aporte de Santiago Giménez lo que complica sus aspiraciones en la Eredivisie.

“Si has hecho algo en el pasado, que también ha llevado a un campeonato, no te dejan caer tan rápido. Creo que eso es muy bonito el respaldo del público y creo que eso es lo que se ha ganado (Santiago)”, comentó el estratega.

“Lo que es mucho más preocupante es que él es nuestra única opción en el ataque y que no podemos generar oportunidades por otras vías”, finalizó el director técnico.

