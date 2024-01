Donald Trump afirmó en privado que es “más popular” que Taylor Swift

Fuentes cercanas a Donald Trump dijeron a Rolling Stone que el candidato presidencial republicano de las elecciones de 2024 ha insistido en privado que él es “más popular” que la mega estrella del pop Taylor Swift y que tiene más fans que ella, según Rolling Stone.

Si el expresidente Donald Trump y su campaña deciden atacar a Taylor Swift, van a enfrentarse a una fuerza mucho más peligrosa que la de la campaña de reelección de Joe Biden: la de los fanáticos de la cantante.

Después de semanas en las cuales expertos de los medios republicanos han estado ofendiendo a Swift, llegando incluso a decir que es una operación psicológica del Departamento de Defensa, parece casi seguro que Trump saltará a la palestra pronto también, después de que Rolling Stone informara que uno de sus confidentes predijo una “guerra santa” contra la sensación del pop.

La cantautora Taylor Swift ni siquiera ha respaldado todavía al presidente Joe Biden para la reelección.

Eso no ha impedido que los seguidores de Trump conspiren para declarar, como lo llama una fuente cercana a Donald Trump, una “guerra santa” contra Taylor Swift, especialmente si termina apoyando públicamente a los demócratas en las elecciones de 2024.

Si bien Swift aún no ha emitido un respaldo en la carrera electoral de 2024, The New York Times informó el lunes que Swift es un nombre clave en las “listas de deseos de posibles sustitutos” de los asesores de Biden.

Las teorías de conspiración que surgieron del contingente Make America Great Again (MAGA) ya eran notables: que Swift es una agente secreta del Pentágono; que está reforzando su base de seguidores en preparación para su respaldo a la reelección del presidente Biden; o que ella y Kelce son una pareja artificial, reunida para impulsar la NFL o las vacunas Covid.

Una posible aparición de Swift en el Super Bowl LVIII junto a su novio, el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, ya ha llevado a quienes impulsan la guerra cultural de la derecha MAGA a una conspiración sobre cómo se ha manipulado esta temporada de la NFL para impulsar a Joe Biden.

En las últimas semanas, el expresidente Trump ha dicho a personas en su órbita que ningún respaldo de celebridades de primer nivel salvará a Biden de ser derrotado en las elecciones.

