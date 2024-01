No habrá “Last Dance”: Cristiano Ronaldo no podrá jugar contra Messi y el Inter Miami este jueves

Ya es oficial: lo que parecía inminente ya es un hecho y Cristiano Ronaldo no podrá disputar el ansiado encuentro contra el Inter Miami, en el que se enfrentaría una vez más a su némesis Lionel Messi, aunque ahora con ambos en clubes fuera de Europa.

Luego de que Al Nassr pospuso su gira por China debido a una lesión de Cristiano Ronaldo, mucho se especuló sobre si estaría listo para el esperado partido que se vendió bajo el slogan publicitario de “The Last Dance”, haciendo alusión a que quizá sería el último encuentro de estas estrellas a nivel de clubes, aunque eso nadie puede saberlo.

Hoy, el DT del equipo Saudita, Luis Castro, confirmó en la conferencia de prensa previa al duelo que no veremos el enfrentamiento Ronaldo- Messi, ya que el portugués no podrá jugar porque no está recuperado al 100%.

“No veremos el duelo. Ronaldo está en la parte final de su recuperación para incorporarse al grupo. Esperamos que en los próximos días pueda empezar a trabajar con el equipo. Estará ausente del juego“, expresó el entrenador del conjunto saudita este miércoles, a menos de 24 horas del silbatazo inicial.

Cabe recordar que el portugués tiene un problema muscular en el gemelo desde hace varios días, motivo por el cual su equipo decidió posponer su gira por China, pese a que todos los boletos habían sido vendidos. La razón fue que el motivo principal del éxito era el anuncio de que participaría “El Comandante” y el equipo no quería decepcionar a sus fans de aquel país, por lo que decidió reprogramar esos duelos.

NO HABRÁ LAST DANCE 🚨💣



🚑 Así lo confirmó Luis Castro, entrenador del Al Nassr. El Bicho se encuentra recuperándose de una lesión en el gemelo y no estará presente en el amistoso ante Inter Miami. pic.twitter.com/oy8yDYhlPE — Diario Olé (@DiarioOle) January 31, 2024

Sin embargo, el juego entre el Al Nassr y el Inter Miami sigue en pie y se disputará, aunque sin CR7, el jueves a la 1 p.m. ET / 10 a.m. PT; la transmisión podrás seguirla a través de MLSsoccer.com o a través de Apple TV.

