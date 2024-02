Álvaro Morales criticó al Club América por fortalecer a los  Pumas de la UNAM 

El mercado de traspasos del fútbol mexicano se sigue moviendo. Varios equipos han registrado jugadores provenientes de otras ligas con la intención de dar la talla en el Clausura 2024. Pero también se han realizado movimientos internos. Uno de ellos fue la salida de Leo Suárez del Club América a los Pumas de la UNAM. Esta transacción fue cuestionada por Álvaro Morales.

El polémico analista de ESPN no está de acuerdo con el traspaso de Leo Suárez con Los del Pedregal. El periodista considera que esta transacción fortalece a los Pumas de la UNAM. En este sentido Morales considera que la directiva azulcrema se equivocó al dejar ir a su jugador a un rival directo.

“Asco, asco,asco,asco, no fortaleces al rival. No fortaleces al rival, no le das armas. Lo que digo es que Leo Suárez me hablaba de los colores del América y yo creo que Leo Suárez estaba feliz en el América, amaba al equipo. Pero entonces me queda la duda, ¿por qué te vas a ir a Pumas, un rival del América?”, se cuestionó.

La directiva del Club América fue señalada

Evidentemente, esta transacción recae sobre los intereses del jugador argentino y sobre la directiva de las Águilas del América. Álvaro Morales señaló directamente al presidente del conjunto azulcrema, Santiago Baños.

“Estoy muy molesto, en la historia del América no le molesta traer jugadores de otros equipos y menos que sean rivales. Borja a los Pumas, ni de Chivas al equipo. Al americanismo puede generarle molestias si de acuerdo, pero al equipo en su historia no. Pero que vayas a beneficiar al rival con Leonardo Gabriel Suárez eso no se le perdona a usted presidente Santiago Baños, por Dios”, agregó.

Leo Suárez firmó un contrato con los Pumas de la UNAM hasta diciembre de 2026. El delantero argentino de 27 años cerró su etapa con el Club América tras 87 partidos en la institución. El sudamericano marcó 12 goles y concedió la misma cantidad de asistencias.

El futbolista argentino es un atacante con mucha experiencia internacional e incluso al nivel europeo. Leo Suárez es un refuerzo para los Pumas de la UNAM que puede presumir haber jugado en Boca Juniors, Villarreal, Mallorca y Real Valladolid. Leo Suárez está valorado en poco más de $3.7 millones de dólares.

