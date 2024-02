¿Es seguro añadir aditivos a tu carga de ropa?

Aunque el bicarbonato de sodio, el bórax y el vinagre son opciones populares, CR te dice si los expertos en lavandería los recomiendan

Quieres que tu ropa se vea o huela mejor, y TikTok dice que el añadir ingredientes adicionales como el bicarbonato de sodio o el bórax podrían lograrlo. Pero, ¿realmente funcionan y son seguros?

By Jodhaira Rodriguez

En la búsqueda de blancos más blancos y colores más radiantes, es posible que caigas en la tentación de añadir a tu lavadora, algunos productos no convencionales que ves en las redes sociales. O tal vez te has topado con alguno de los muchos videos de TikTok que yo misma he visto, de personas creando sus propios detergentes de ropa con una variedad de polvos, barras de jabón rallado y hasta sal de mar (sí, la misma que usas para cocinar).

Tenía interés en descubrir, de una vez y por todas, qué productos podría incluir de forma segura en mi rutina de lavandería, sin correr el riesgo de dañar mi lavadora o mi ropa. Para averiguarlo, hablé con el experto en lavandería de CR, Richard Handel, y con el gerente de contenido y relaciones públicas de Alliance Laundry Systems, Randy Radtke, que tiene más de 15 años de experiencia en la industria de lavandería.

Bicarbonato de sodio: posiblemente beneficioso para quienes tienen agua con un alto contenido de minerales

El bicarbonato de sodio, a veces combinado con el vinagre blanco destilado, es un ingrediente de limpieza casero popular en las redes sociales. Algunos usuarios afirman que añadir media taza de este polvo en la lavadora, ayuda a eliminar olores y blanquea la ropa blanca de una manera que otros detergentes y aditivos para la ropa no han podido lograr.

Cuando le pregunté a Rich Handel, experto en lavandería de CR, sobre el uso de este productos en tu lavadora, dijo: “Si tienes agua con niveles altos de minerales (hard water), el bicarbonato de sodio puede ser útil, ya que ayuda a suavizar el agua. También hay afirmaciones que indican que puede ayudar a eliminar malos olores, aunque no hemos realizado pruebas al respecto”.

En el sitio de Arm & Hammer, una de las más de una docena de recomendaciones para el uso del bicarbonato de sodio en casa, incluye añadir media taza del polvo al ciclo de enjuague de la lavadora para ayudar a eliminar los olores y “suavizar toallas que se sienten ásperas o tienen residuos”.

Bórax: útil para detergentes de ropa de mala calidad

El bórax (Amazon, Walmart) es otro polvo multiusos formulado para usarse como parte de tu rutina para lavar ropa. Se utiliza principalmente por personas que siguen el proceso complicado (y tal vez innecesario) de “limpieza profunda” de la ropa, pero algunas personas también añaden el polvo directamente a las lavadoras para mejorar la efectividad de su detergente para ropa.

Sin embargo, Handel no cree que sea necesario si se utiliza el detergente adecuado. “El bórax en polvo se promociona como potenciador de detergentes para ropa. No es necesario si usas un detergente de alta calidad, pero puede ayudar a un detergente de bajo rendimiento. Asegúrate que no se ingiera y evita el contacto con los ojos y la piel. Puede causar irritación”. Probablemente no afectará tu rutina, pero si buscas simplificar tu día de lavandería, podrías mejor usar simplemente un mejor detergente para la ropa y no usar el polvo. Si planeas utilizarlo en tu lavadora, asegúrate de seguir las instrucciones de la caja.

Vinagre blanco destilado: está bien en cantidades muy pequeñas, pero úsalo con precaución

El vinagre blanco destilado (Amazon, Walmart) se promociona como una alternativa más natural al suavizante de telas, pero la lavadora es uno de los 9 lugares de la casa en los que CR advierte contra el uso del vinagre, ya que puede causar daños en las piezas de goma de algunas máquinas. En las redes sociales, hay videos de usuarios añadiendo desde un chorrito de vinagre hasta media taza, e incluso vertiendo el líquido desmesuradamente de forma directa en las lavadoras.

Randy Radtke de Alliance Laundry Systems (fabricantes de los electrodomésticos de lavandería Speed Queen, que a menudo se usan de forma excesiva y que se encuentran en muchas lavanderías de todo el país), nos dijo que ha usado pequeñas cantidades de vinagre blanco destilado en casa para ayudar a eliminar olores persistentes de la ropa. Sin embargo, advierte contra el uso de cualquier remedio casero sin considerar algunos aspectos primero. “El mejor consejo que puedo dar es que hagan una prueba primero en una pequeña área de la ropa, antes de ponerla en todas tus prendas favoritas y siempre consulta el manual del usuario de tu lavadora”. Independientemente de lo que decidas hacer, nunca intentes poner el vinagre directamente en el contenedor del detergente, esto te ayudará a evitar reacciones adversas entre los químicos del detergente y el vinagre. Un creador de contenido en línea descubrió a la mala, las complicaciones que esto puede ocasionar.

Fabuloso Limpiador multiusos: Mejor no usarlo en la lavadora

Hay muchas formas en que las personas usan Fabuloso en casa de maneras no convencionales, incluso en las lavadoras. Al igual que con otros productos que no están formulados específicamente para usarse en lavadoras, Handel no recomienda añadir el limpiador multiusos Fabuloso (Walmart, Target) a tu lavadora. Si mezclas el producto con detergente para ropa, podrías provocar una reacción que no esperas entre los químicos de ambos productos. El exceso de espuma también es una preocupación, ya que puede dañar la lavadora y dejar residuos de detergente en tu ropa.

Dettol Líquido antiséptico Dettol: Mantén el botiquín de primeros auxilios fuera del cuarto de lavado

Dettol Antiseptic Liquid es un producto del Reino Unido diseñado para tratar cortaduras, raspaduras y picaduras de insectos, así como para “eliminar gérmenes en superficies del hogar”, según la etiqueta del producto. Aunque el antiséptico no se vende de forma oficial en los Estados Unidos debido a la prohibición de la FDA sobre jabones antibacterianos que contienen ciertos ingredientes que no han demostrado ser más efectivos que el uso de agua y jabón común, sigue siendo un producto común y popular en los hogares de raíces caribeñas en todo Estados Unidos, y está disponible en las tiendas de comestibles de muchas comunidades caribeñas (incluyendo aquellas cerca de mi hogar en Queens, Nueva York).

Algunos usuarios de las redes sociales también añaden el líquido a sus lavadoras para eliminar los gérmenes de su ropa. La marca menciona que el producto puede usarse en la lavadora, pero dado que es un producto concentrado, la dosis recomendada es solo de 30 ml, una cantidad que podría ser difícil de medir en casa. Handel no piensa que es una buena idea añadir esto en tu ropa. Y dice: “Este es un antiséptico tópico para limpiar cortadas y heridas. No veo ninguna razón para usarlo en la lavadora”. La marca también fabrica un desinfectante para ropa formulado específicamente para su uso en lavadoras, aunque aún no lo hemos probado.

Jabón para platos: Efectivo para tratar manchas específicas, pero ni una gota más

En mi casa, utilizo pequeñas cantidades de jabón para platos para tratar las manchas de grasa antes de poner la ropa en la lavadora. Algunos usuarios en línea han llevado esto más lejos, vertiendo directamente el jabón para platos en el tambor de su lavadora o saturando un paño con el líquido para lavar platos y luego poniéndolo en la lavadora junto con la carga de ropa. Hemos escrito un artículo por separado explicando por qué no deberías probar esta tendencia en casa. Hay 3 razones principales: la formación excesiva de espuma causada por el uso de jabón para platos podría dañar tu lavadora, no contiene los ingredientes con los que están formulados los detergentes para ropa que protegen la calidad de tus prendas, y los ingredientes del jabón para platos podrían irritar a aquellos con piel sensible en casa.

Detergente para ropa casero: No valen la pena los posibles problemas que puedan surgir

De todos los aditivos caseros para lavar ropa que he visto en las redes sociales, esta es la más elaborada y posiblemente la más riesgosa para tu lavadora. Para hacer estos detergentes caseros para la ropa, los usuarios de las redes sociales rallan barras de jabón Zote o Fels-Naptha, después mezclan el jabón rallado con media docena de otros ingredientes, incluyendo bicarbonato de sodio, bórax, potenciador para ropa Arm & Hammer, sal de mar y sal de Epsom. No está claro dónde o cuándo comenzó exactamente la tendencia, pero es muy popular entre muchos creadores de contenido en las redes sociales que buscan alternativas más “naturales” a los productos comprados en las tiendas. Algunos de los videos más populares bajo el término de búsqueda “receta de detergente para ropa” en TikTok tienen más de 100,000 likes y cientos de comentarios de otros usuarios compartiendo sus propias versiones.

Handel no tiene experiencia con estas mezclas caseras, pero señaló que los ingredientes que la gente utiliza para hacer el detergente y las proporciones que utilizan podrían afectar su efectividad. Radtke tampoco recomienda estas mezclas caseras. “Ten cuidado con cosas como el jabón para platos o la mezcla de varios limpiadores, ya que podrían generar demasiada espuma en la lavadora y dejar esa espuma en la ropa; el mismo tipo de problema que ocurre cuando los usuarios ponen demasiado detergente”.

Es imposible saber cuál es la dosis adecuada para estos detergentes de ropa caseros, y algunos de los comentarios en estos vídeos indican que los detergentes en polvo caseros también han obstruido sus lavadoras de carga frontal. Si decides probar esta tendencia, asegúrate de no utilizar el mismo rallador que utilizas en la cocina para rallar las barras de jabón, ni ningún otro utensilio común de cocina para mezclar el polvo.

Jugo de limón: No tiene beneficios importantes para lavar la ropa

Exprimir media docena de limones para después poner el jugo en el dispensador de detergente de tu lavadora no me parece la mejor manera de comenzar mi rutina semanal para lavar mi ropa, pero hay usuarios en línea que aseguran que este es una manera efectiva para eliminar los olores desagradables de la ropa. Este es otro truco que Handel ha mencionado anteriormente en nuestra página de internet. El no recomienda intentar añadir jugo de limón a tu lavadora, y posiblemente también sea una buena idea mantener todos los alimentos en general fuera de tu lavadora.

Peróxido de hidrógeno: una alternativa menos potente al blanqueador con cloro

El peróxido de hidrógeno es una buena opción para eliminar manchas de sangre de los colchones y tratar manchas pequeñas de sangre en la ropa pero, ¿puede este químico ser una buena alternativa al blanqueador con cloro y ayudar a blanquear la ropa? Según Handel, probablemente no. “El peróxido de hidrógeno no es un agente blanqueador tan fuerte como el cloro. Si deseas blanquear o desinfectar, el blanqueador con cloro es la mejor elección”.

En un estudio del 2021 publicado en la revista Molecules, expertos utilizaron una solución de peróxido de hidrógeno del 3% en lavadoras, para determinar si esto ayudaba a eliminar las manchas y a desinfectar cargas de ropa, sin dañar la integridad de las telas. Ellos descubrieron que en las cargas en las que se añadió peróxido de hidrógeno durante la parte principal del ciclo de lavado, se redujo más del 99.9999% del crecimiento de bacterias. Casi todas las manchas de suciedad normal en el estudio se eliminaron mejor de los tejidos con peróxido de hidrógeno que sin él, y no causó decoloración ni daños significativos en la resistencia de las telas lavadas. Sin embargo, el estudio no comparó los resultados del uso de blanqueador con cloro contra los de peróxido de hidrógeno.

Si estás tratando de evitar el uso de blanqueador en casa, esto podría funcionar como una alternativa, pero no esperes los mismos resultados que con el blanqueador con cloro, que generalmente contiene ingredientes adicionales para blanquear la ropa y evitar que la suciedad se adhiera nuevamente a la ropa en la lavadora.

Conclusión sobre los aditivos para lavar ropa

Antes de añadir algo nuevo en tu lavadora, es importante leer cuidadosamente el manual del usuario del electrodoméstico para asegurarte de que no estás anulando la garantía sin darte cuenta. Si tienes alguna duda, utiliza productos específicamente formulados para su uso en lavadoras y sigue las dosificaciones recomendadas para evitar daños tanto en tu ropa como en el funcionamiento interno de tu lavadora. Y, por favor, ignora cualquier consejo que recomiende añadir algún alimento a tu lavadora.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2024, Consumer Reports, Inc.