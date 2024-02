Refuerzo tuzo: Valentín Rodríguez se despidió de Peñarol y confirmó que llegará a Pachuca

El próximo refuerzo de Pachuca ya estaría viajando a México para afinar todos los detalles de su contrato y estampar la rúbrica que lo ligaría al club tuzo durante el próximo año. Se trata del uruguayo Valentín Rodríguez, quien disputó con Uruguay Sub-23 el preolímpico sudamericano y es considerado como una gran promesa charrúa.

De hecho, el lateral izquierdo de 22 años ya se despidió de Peñarol, el club con el que debutó en el 2020 y el único en el que ha militado en su corta carrera profesional.

“Sin dudas que es complicado salir de Peñarol porque es el club que me formó y donde estuve toda mi vida, pero era el momento porque se termina un ciclo. En Peñarol pasé de todo, momentos buenos y no tan buenos, pero me voy tranquilo de que siempre me entregué al máximo”, dijo el zaguero en entrevista para el programa radiofónico 100% Deportes de Sport 890, confirmando su salida.

En cuanto a su siguiente paso, confirmó que lo dará en la Liga MX y que la oportunidad le llegó mientras estaba disputando el Preolímpico de Conmebol en Venezuela, donde Uruguay no logró vencer a Argentina y se quedó sin boleto para la fase final.

“En un rato me voy a hacer la visa de trabajo y ahí me van a poner al tanto de cuando debería viajar a México, estaba con la cabeza en el Preolímpico, cuando surgió esta posibilidad la tomé con buenos ojos”, aclaró.

Sobre su llegada a Pachuca, el zaguero dijo que ha escuchado muy buenos comentarios del club y la ciudad donde vivirá, además de resaltar que el entrenador Guillermo Almada es su compatriota.

“Creo que es una ventaja que el técnico sea uruguayo porque acá nos conocemos todos y él debe saber la clase de jugador que soy. Me han hablado muy bien del equipo y de la ciudad”, explicó.

Finalmente, el jugador aseguró que está listo para asumir el reto que tiene enfrente.

“No hay miedo, estoy tranquilo y preparado. Es difícil despedirse de Peñarol, es como salir de la zona de confort. El recuerdo más importante que tengo es el gol clásico (en el Parque Central por la CONMEBOL Sudamericana), es algo que me voy a llevar para toda la vida”.

De forma extraoficial, diversos medios mexicanos aseguran que la llegada del lateral será mediante un préstamo de un año con opción a compra de $1.6 millones de dólares por el 70% de su carta.

Mucho OJO con la mega promesa que tendrá en sus manos Almada. 💎🤩



Valentín Rodríguez es refuerzo de Pachuca. Llega cedido un año con opción de compra desde Peñarol (1.6 MDD por el 70% del pase).



🔵 Lateral izquierdo / volante de 22 años. En Selección es titular Sub-20 y 23. pic.twitter.com/jKC2HhYtSa — Futbol Total (@MXFutbolTotal) February 5, 2024

Se espera que en las próximas horas el jugador llegue a México para someterse a los exámenes médicos y firmar su contrato.

Sigue leyendo:

· Pumas regresa a la senda del triunfo al derrotar a Pachuca con doblete del “Toto” Salvio

· “Me pusieron en contra a la gente”: Luis Chávez ventiló cómo fue su salida del Pachuca

· América goleó a Pachuca y se afianzó en la cima del Apertura 2023 de la Liga MX