Residente anuncia su próximo álbum ‘Las letras ya no importan’

Residente ha anunciado la fecha de lanzamiento de su próximo álbum de estudio, “Las letras ya no importan”, programado para el 22 de febrero. El artista puertorriqueño compartió la noticia a través de un corto protagonizado junto a la actriz española Najwa Nimri.

El video presenta a René como un paciente de terapia, intentando seguir una meditación guiada, pero se distrae en sus propios pensamientos. Su psicóloga, interpretada por Nimri, le pide concentración y le describe un escenario en el que su exesposa y su novia son amigas, su perro no ensucia las alfombras y su padre lo llama con más frecuencia.

En un tono reflexivo, Residente comparte en la descripción del video: “Hace mucho que no salgo. No tengo los mismos ánimos que hace 20 años. Quiero hacer otras cosas, como cine, escribir un libro, estar más tiempo con mi hijo, evitar giras y entrevistas, retomar el dibujo y hacer música por placer, no por necesidad. Entre mis deseos y resistencias, este disco sale el 22 de febrero”.

El anuncio oficial de ‘Las letras ya no importan’ sigue al lanzamiento de su sencillo “Ron en el piso”, donde rindió homenaje a su carrera y se despidió de su antiguo yo. En diciembre pasado, Residente informó que había pospuesto el lanzamiento del álbum debido a la situación en Palestina.

Residente debuta en el cine con ‘In the Summers’ en el Festival de Cine de Sundance

René Pérez Joglar, conocido como “Residente”, trasciende su faceta musical para debutar como actor en la película “In the Summers”, seleccionada para el Festival de Cine de Sundance, que comienza hoy en Park City, Utah.

La trama de “In the Summers” sigue el viaje de dos hermanas que, a lo largo de sus vidas, guían a su cariñoso pero volátil padre, Vicente, interpretado por el artista puertorriqueño Residente, en sus visitas anuales de verano a su hogar en Las Cruces, Nuevo México.

Dirigida por Alessandra Lacorazza, la película despliega una narrativa que se sumerge en el mundo de maravillas de las hermanas Violeta y Eva, revelando la lucha subyacente contra la adicción que erosiona gradualmente la magia y desemboca en una tragedia devastadora. A pesar de los intentos de Vicente por recuperar el pasado, las heridas persisten.

La producción, a cargo de Isaac Lee, Henry R. Muñoz III, Richard Saperstein, Brooke Saperstein y Erik Dout, es una de las más anticipadas en el festival y cuenta con la participación de Sasha Calle, actriz nacida en Boston y de ascendencia colombiana, reconocida por su papel como “Supergirl” en “The Flash”.

El elenco se completa con Lío Mehiel, Emma Ramos, Sharlene Cruz y Leslie Grace, una joven cantante y actriz de ascendencia dominicana, conocida por su elección para interpretar a Bárbara Gordon en “Batgirl” de HBO Max, proyecto cancelado por Warner Bros. Discovery.

El Festival de Cine de Sundance, que se extiende hasta el 28 de enero de 2024, tiene agotadas todas las entradas para el estreno de “In the Summers” el 22 de enero y su proyección el 25 del mismo mes. Sin embargo, aún hay boletos disponibles para las funciones del 23 y 24 de enero. La opción de streaming también está disponible para aquellos fuera de Utah.

