Terence Crawford insiste en la pelea con Canelo Álvarez y asegura no tener miedo: “Creo en mí”

Terence Crawford no ha perdido las esperanzas de conseguir la oportunidad de enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y a través de sus redes sociales expresó nuevamente su interés en la pelea asegurando que no tiene miedo de subir a las 168 libras.

A través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), Crawford comentó que su enfrentamiento con Canelo Álvarez es el más importante en estos momentos en el mundo del boxeo y que confía en sus habilidades para vencerlo.

“Terence Crawford vs. Canelo Álvarez es la pelea más importante del boxeo en este momento. Guste o no, solo son hechos. No tengo miedo y definitivamente creo en mí mismo si nadie más lo hace”, dijo el campeón indiscutido de dos divisiones.

Canelo Álvarez tiene planeado volver al ring en mayo y Terence Crawford suena como uno de los favoritos. Foto Cortesía: Amanda Westcott/Showtime.

Tras derrotar a Errol Spence Jr., Terence Crawford quiere subir tres categorías para enfrentar al mexicano por su título de indiscutido de peso supermediano. Aunque una parte de los expertos en el deporte predicen que Bud estará en desventaja y no podrá derrotar al tapatío, otros opinan que el tamaño no será un problema porque el estadounidense tiene las habilidades necesarias para vencer a Canelo Álvarez en su propio terreno.

El desafío lanzado por Bud en primera instancia fue rechazado por el mexicano porque no le darían crédito por pelear con Crawford y poco después dejó abierta la posibilidad de que el duelo pudiera suceder. Tras la victoria ante Jermell Charlo, Canelo Álvarez cambió de opinión nuevamente y aseguró que el excampeón indiscutido de peso welter no está en sus planes para su próxima pelea el cinco de mayo.

Cabe destacar que -según el periodista Salvador Rodríguez de ESPN- el campeón indiscutido mexicano podría enfrentar a Jermall Charlo el cinco de mayo y a Terence Crawford en septiembre, aunque el tapatío aún no ha confirmado ningún oponente para su regreso este 2024. De ser así, el deseo de Bud podría hacerse realidad este mismo año.

Jermall Charlo es el favorito para enfrentar a Canelo Álvarez el cinco de mayo. Foto Cortesía: Amanda Westcott/Showtime.

Terence Crawford, de 36 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones en esa categoría. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora cuenta con 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

