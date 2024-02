Cazzu publica meme, ¿estaría dedicado a Belinda y su tema ‘Cactus’?

La cantante argentina Cazzu, pareja del mexicano Christian Nodal, al parecer envió una indirecta a Belinda, tras el estreno de su canción ‘Cactus’, en la cual envía versos y dedicatorias en contra de su expareja Nodal.

Cazzu compartió a través de su cuenta de Instagram un meme que generó un mar de opiniones en redes sociales, pues los usuario consideran que se trata de una respuesta de manera indirecta a todo lo que dijo Belinda sobre Christian Nodal, el padre de su hija.

La argentina publicó el meme del personaje de la película ‘Titanic’, en el que ‘Rose’ dice: “han pasado 84 años”. Aunque ni Nodal ni Cazzu han hecho alguna declaración respecto al nuevo tema de Belinda, los seguidores de la interprete de ‘Cactus’ creen que el meme que compartió es una indirecta para la cantante mexicana.

Hasta el momento Christian Nodal no ha dado ninguna declaración al respecto sobre ‘Cactus’, pero antes de que Belinda sacará su canción el mexicano lanzó su colaboración con Peso Pluma y aparentemente aseguro que “en su vida no hay pasión”, poniendo a una modelo muy parecida a su exprometida en su video de “La Intención”. Sin embargo, estas son puras especulaciones.

‘Cactus’ de Belinda se convirtió rápidamente en tema de conversación en las redes sociales, donde los usuarios analizaron cautelosamente la letra en busca de pistas sobre la relación con Christian Nodal. Muchos interpretaron la canción como una fuerte respuesta a Nodal, lo que aumentó aún más la atención sobre el tema.

La canción de Belinda dividió opiniones en las redes sociales, algunos usuarios consideraron que la cantante tardó en compartir su versión de la historia sobre su ruptura con Nodal. Esta percepción, junto con la reacción de Cazzu en redes sociales, alimentó aún más la controversia en torno a ‘Cactus’.

Fans de Belinda se van en contra de Cazzu por el meme en su Instagram

A través de redes sociales fanáticos de Belinda se lanzaron contra la cantante argentina por la imagen compartida que tomaron de inmediato como burla. A pesar que hasta el momento Cazzu no mencionó directamente a Belinda, los fanáticos de inmediato lo tomaron como una indirecta ya que usa la imagen de Rose en “Titanic”, junto a la canción “My heart Will Go On” de Céline Dion y con el mensaje “Han pasado 84 años”.

La cantante argentina desató una intensa discusión en redes sociales luego de compartir el meme en Instagram, pues aunque algunos no dudaron en apoyarla los fans de Belinda arremetieron en su contra lanzando fuertes críticas tanto a su relación como a la manera en la que reaccionó a ‘Cactus’.

“Cuando Cazzu entienda que ella es la madre de sus hijos más no el amor de su vida”, “Nodal embarazo a la que pudo, no a la que quiso”, “Ya se había tardado en aventar una indirecta, la canción ni es para ella pero se la acomoda”, “Otra Yailin, pensando que un hijo amarra a un hombre”, “Yo que tú no me metía con una mexicana”, “Lo peor que puedes hacer es defender a un hombre, we, ni vela en el entierro tenías”, “Sin atacarse, ni se te ocurra seguirte metiendo, Cazzu” y “Si le sigues te vas aguantar”, fueron algunos de los comentarios que escribieron para defender a Belinda.

